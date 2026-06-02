두 차례 역주행은 중고차 유튜브 때문? 걸그룹 예능감 어쩔 거야

▲'안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'의 한 장면. Solfa Studio

어느새 60만 구독자를 확보한 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다' 속 주요 콘텐츠는 대형 기획사 아이돌의 자체 예능에 견줘보면 투박하고 촌스러운 구석이 많다. 하지만 그런 단점이 오히려 유튜브 알고리즘을 통해 전파되면서 많은 이들에겐 날 것에 가까운 재미와 정겨움을 안겨준다.

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원이와 제나의 사투리 배틀(?)로 구성된 어설픈 각종 상황극은 되려 웃음을 증폭하는 도구로 활용되었고 일본인 멤버 미나미의 예측 불허 한국어 입담까지 결합하면서 해당 채널 및 리센느라는 팀에겐 긍정적인 효과를 가져왔다. 그리고 '거제 야호' 밈까지 더해져 리센느는 데뷔 이래 최고의 주목을 받고 있다.



음원 시장에서의 좋은 성적으로 연결되고 있는 점 또한 주목할 만하다. 대형 기획사 소속이 아닌 관계로 해외 케이팝 팬들의 관심 밖에 놓인 팀이지만 일찌감치 평론가 및 타 그룹들 사이에서도 '데자뷰 Deja Vu', '그로우 업 Glow Up', '런어웨이 Runaway' 등의 곡을 통해 "이 팀 노래 괜찮다"라는 인식이 널리 퍼져 있었다. 예전 3세대 걸그룹 사운드의 느낌을 듬뿍 담고 있는 리센느를 향한 입덕 유도는 결국 좋은 음악을 밑바탕에 둔 결과이기도 했다.

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과거 방탄소년단, 여자친구 등의 기적 같은 성공 신화가 이젠 역사 속 전설처럼 여겨지는 요즘, 리센느의 도약은 중소돌도 여전히 대중의 선택을 받을 수 있다는 희망을 보여준다. 유튜브 웹 예능과 인터넷 밈이라는 예상치 못했던 과정을 거친 결과였지만, 진정성이 담긴 콘텐츠라면 충분히 대기업 소속 가수들과도 경쟁할 수 있다는 자신감을 이들에게 안겨줬다. 이젠 '리센느 야호!'를 외칠 차례다.

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