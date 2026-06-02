두 차례 역주행은 중고차 유튜브 때문? 걸그룹 예능감 어쩔 거야

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'거제야호'를 탄생시킨 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'의 주요 장면Solfa Studio
그 후 3인 체제의 '삼촌-조카 케미'가 확립되면서 해당 채널의 간판 프로그램으로 정착했고, 자동차 애호가들 사이에서 원이는 모르면 안 되는 존재로 부각되었다. 이를 계기로 올해 원이는 자신의 공식 유튜브 채널 겸 웹 예능 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'로 활동 반경을 넓혀나갔다.
여기에 동반 출연중인 동료 미나미, 제나 등도 요즘 새롭게 주목받는 갸루 콘셉트, 사투리 콘텐츠 등을 통해 원이 못지않은 예능감을 뽐냈다. 특히 원이의 고향 거제를 언급하면서 무의식적으로 나온 "거제 야호"라는 멘트는 각종 숏폼 플랫폼을 거치면서 최신 인터넷 유행 밈으로 폭발적으로 확산되고 있다.
요즘 곳곳에서 "OO 야호" 등의 문구가 자주 등장하게 된 이유가 바로 여기에 있다. 누구도 예상하지 못했던 '거제 야호'는 단순히 휘발성 웃음의 소재로만 그치지 않고 리센느라는 팀에 대한 재조명까지 유도하는 연쇄 반응을 일으켰다.
그 결과 리센느의 '러브 어택 Love Attack'은 지난해 첫 역주행 성적을 뛰어넘어 멜론 일간 순위 30위권까지 급상승하는 등 대형 기획사 소속 그룹의 신곡들과 어깨를 나란히 했다.
중소돌의 대약진... 이젠 '리센느 야호!'