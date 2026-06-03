왜 '인트로덕션'이라 했을까... 한국어 좋아하던 홍상수가 낯선 제목 단 이유는?

영단어 'Introduction'엔 몇 가지 뜻이 있다. 가장 흔한 건 역시 소개겠다. 내가 오늘 만난 누구에게 내 친구를 소개할 때와 같이, 사람을 소개한다 말할 때 이 단어를 쓴다. 공식 면접자리를 뜻하는 인터뷰(Interview)와 구분해 보다 자유로운 절차와 형식, 상황에서의 만남을 인트로덕션이라고 이야기하곤 한다. '(무언가의) 안으로'를 뜻하는 Intro와 '넣는다'는 의미의 duc의 만남이니만큼 여기서의 '소개'는 집단과 관계의 바깥에서 안으로 들여 놓는 행위로부터 유래했을 테다.
다른 뜻도 있다. 기본은 원형대로 바깥에서 안으로의 진입이다. 흔히들 책과 영화, 음악 등에 있어 '인트로'라고 말하는 게 이 단어의 축약형이다. 그러니까 우리는 영화나 문학, 연극의 도입부거나 서곡이나 서시, 서장으로 따로 만들어진 작품에 대하여서 인트로라고 말한다. 역시 바깥에 있는 관객이며 독자를 작품 안으로 이끄는 역할을 이 인트로들이 담당한다.
이밖에도 한국에 목화솜이 전래됐다거나, 해외서 유행하던 콜드브루 추출법을 한국 카페들이 도입했다 할 때의 전래며 도입 등의 뜻도 갖는다. 내가 아는 한 이 세 가지 용례가 아닌 경우는 일상에서 채 1할을 차지하지 않을 테다.