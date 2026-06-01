오지환이 증명한 '버티는 힘'... LG 트윈스가 강팀인 이유

LG 트윈스

KIA와의 3연전에서 홈런포를 가동한 LG 오지환지난해 통합 우승팀 LG 트윈스의 올시즌 초반은 험난했다. 마무리 유영찬의 부상 이탈을 시작으로 문보경, 문성주 등 주축 야수들의 줄부상에 타선이 극심한 침체에 빠지며 선두 경쟁에서 밀려나는 듯했다. 하지만 LG는 특유의 잇몸야구를 앞세워 다시 선두 자리를 꿰찼다. 그리고 그 중심에는 5월 중순까지 타격 부진에 시달렸던 베테랑 유격수 오지환의 반등이 있다.오지환은 5월 29일~31일간 펼쳐진 KIA 타이거즈와의 잠실 홈 3연전에서 달아오른 타격감(10타수 6안타)을 뽐냈다. 29일 경기에서 1회말 적시타에 이어 4회 승부에 쐐기를 박는 3점 홈런을 쏘아 올리며 4타점을 쓸어 담았다. 후끈한 기세는 다음날에도 이어졌다. 1회 첫 타석에서 KIA 외국인 에이스 올러의 150km/h 패스트볼을 통타해 선제 투런포를 쏘아 올리며 팀의 1위 탈환을 이끌었다.