스카티 제임스, '준우승 한풀이' 위한 소노의 승부수

고양 소노

고양 소노는 지난 시즌 준우승에 그친 아쉬움을 씻어줄 새로운 해결사로 스카티 제임스를 영입했다.프로농구 고양 소노 스카이거너스가 2026-2027시즌 정상 정복을 위한 본격적인 행보에 나섰다. 지난 시즌 창단 이후 최고의 성과를 거두고도 챔피언결정전에서 아쉽게 무릎을 꿇었던 아쉬움을 잊지않고 외국인 선수 시장에서 대형 승부수를 던졌다.소노는 1일 미국 출신 포워드 스카티 제임스 주니어(29, 202cm)를 1옵션 외국인 선수로 영입했다고 공식 발표했다.구단은 "독일, 이스라엘, 중국 등 다양한 리그에서 활약한 베테랑 공격수 스카티 제임스를 영입해 공격력을 강화했다. 리바운드와 포스트 공격 능력, 높은 전술 이해도와 팀플레이 능력을 높게 평가했다"고 밝혔다.소노는 지난 시즌 정규리그 5위로 플레이오프에 진출한 뒤 서울 SK와 창원 LG를 차례로 꺾으며 창단 첫 챔피언결정전 진출이라는 역사를 썼다. 비록 부산 KCC에 막혀 준우승에 만족해야 했지만, 리그 전체에 강렬한 인상을 남긴 시즌이었다.그러나 동시에 한계도 분명히 확인했다. 챔피언결정전으로 갈수록 상대의 강한 수비 압박에 공격이 정체되는 장면이 늘어났고, 골밑에서 확실한 우위를 점할 수 있는 외국인 선수의 부재도 드러났다. 국내 선수들의 분전 만으로는 우승까지 도달하기 어렵다는 사실을 확인한 소노는 결국 외국인 선수 구성의 변화를 선택했다.202㎝, 108㎏의 체격을 갖춘 제임스는 전형적인 골밑형 센터보다는 포워드와 센터 역할을 모두 수행할 수 있는 현대 농구형 빅맨이다. 강한 몸싸움 능력과 리바운드 장악력은 물론이고 외곽슛과 패싱 능력까지 갖춘 다재다능한 자원으로 평가받는다.특히 공격 리바운드 이후 세컨드 찬스 득점 생산 능력이 뛰어나고, 하이포스트와 로포스트를 오가며 공격의 연결고리 역할을 수행할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 단순히 득점만 올리는 외국인 선수가 아니라 팀 전체 공격의 흐름을 만들어줄 수 있는 유형이라는 평가다.소노가 그를 선택한 이유도 여기에 있다. 지난 시즌 챔피언결정전에서 드러난 공격의 단조로움을 해결하고, 이정현에게 집중되는 부담을 분산시킬 수 있는 자원이 필요했다. 제임스는 그런 요구에 가장 부합하는 카드였다.사실 스카티 제임스는 KBL 관계자들에게 낯선 이름이 아니다.오히려 수년 전부터 여러 구단이 꾸준히 관심을 보여온 선수로 알려져 있다. 미국 대학농구 무대에서 성장한 그는 브래들리대와 리버티대를 거치며 꾸준히 기량을 발전시켰다. 대학 시절부터 뛰어난 리바운드 능력과 다재다능한 공격 옵션을 인정받았고, 프로 진출 이후에는 독일과 이스라엘 리그를 거치며 유럽 농구를 경험했다.진가가 본격적으로 드러난 무대는 중국 CBA였다.2022년 톈진 파이오니어스에 합류한 그는 곧바로 팀의 핵심 선수로 자리 잡았다. 특히 2024~25시즌에는 평균 24.6득점, 14리바운드, 4.2어시스트를 기록하며 리그 정상급 외국인 선수로 평가받았다.당시 제임스는 강력한 골밑 플레이와 함께 외곽슛, 패싱 능력까지 보여주며 공격 전반에 영향을 미쳤다. 실제로 중국 농구계에서 귀화 선수 후보로까지 거론될 정도로 높은 평가를 받았다.지난 시즌에는 평균 17.2득점, 9.8리바운드, 3.0어시스트를 기록했다. 기록만 놓고 보면 다소 하락한 것처럼 보일 수 있지만, 이는 CBA 리그 운영 방식 변화와 팀 전술 조정의 영향이 컸다. 실제 경기 내용을 살펴보면 경쟁력은 여전히 정상급 수준이었다는 평가가 지배적이다.특히 눈길을 끄는 부분은 외곽슛이다.제임스는 지난 시즌 경기당 2개 이상의 3점슛을 성공시켰고, 성공률도 40%를 웃돌았다. 자유투 성공률 역시 80% 이상을 기록했다. KBL에서 흔히 볼 수 있는 전통적인 골밑형 외국인 선수들과는 결이 다른 스타일이다.최근 농구는 포지션 구분이 점점 희미해지고 있다. 빅맨도 외곽슛을 던지고, 볼을 운반하며, 패스를 공급해야 한다. 제임스는 바로 그런 현대 농구의 흐름에 최적화된 선수다. 여러 KBL 구단들이 꾸준히 관심을 보인 이유도 여기에 있다. 다만 몸값 등 여러 가지 문제로 경쟁이 만만치 않았고, 결국 가장 적극적으로 움직인 소노가 계약 성사에 성공했다.소노 입장에서는 단순히 좋은 외국인 선수를 데려온 것이 아니라 시장에서 검증된 특급 자원을 확보한 셈이다.물론 제임스 영입이 장점만 있는 것은 아니다. 그는 뛰어난 선수지만, KBL에서 오랫동안 성공해온 전형적인 골밑 지배형 센터와는 분명 차이가 있다.아셈 마레이나 자밀 워니처럼 페인트존을 완전히 장악하는 스타일은 아니다. 높이와 파워를 활용한 포스트 플레이는 가능하지만, 활동 범위가 넓고 외곽 플레이 비중이 높은 포워드형 빅맨에 가깝다.그렇기 때문에 상대가 높이와 힘을 앞세운 정통 센터형 외국인 선수를 내세울 경우 매치업에서 어려움을 겪을 가능성도 존재한다. KBL은 여전히 외국인 빅맨의 영향력이 큰 리그다. 경기 흐름에 따라서는 골밑 수비와 리바운드 싸움에서 부담을 느낄 수도 있다.하지만 소노 역시 이런 부분을 충분히 감안했을 가능성이 높다.오히려 제임스 영입은 다음 시즌부터 시행되는 KBL 규정 변화와 밀접하게 연결된 선택으로 볼 수 있다. 2026-2027시즌부터는 2·3쿼터에 외국인 선수 2명이 동시에 출전할 수 있다. 이는 리그 판도를 바꿀 수 있는 중요한 변화다.기존에는 외국인 선수 한 명이 얼마나 압도적인 골밑 장악력을 보여주느냐가 중요했다. 하지만 앞으로는 서로 다른 강점을 가진 외국인 선수들의 조합과 시너지 효과가 훨씬 중요해진다.이런 관점에서 보면 제임스의 가치는 오히려 더욱 높아진다.만약 소노가 2옵션 외국인 선수로 골밑 수비와 제공권, 몸싸움 능력이 뛰어난 정통 센터형 자원을 영입한다면 그림은 완전히 달라진다. 상대 빅맨 수비와 궂은일은 파트너가 담당하고, 제임스는 공격에서 자신의 재능을 극대화할 수 있게 된다.그는 스크린 이후 롤인과 팝아웃을 모두 수행할 수 있고, 하이포스트에서 패스를 공급하며 공격을 조율할 수도 있다. 포스트업 공격과 미드레인지 슛, 외곽슛까지 모두 가능하다. 외국인 선수 두 명이 함께 뛰는 환경에서는 이런 다재다능함이 더욱 큰 무기가 된다.특히 이정현과의 조합은 기대를 모은다.이정현은 KBL 최고의 공격형 가드 중 한 명이다. 돌파와 외곽슛 능력을 모두 갖춘 만큼 상대 수비의 집중 견제를 받는다. 여기에 제임스가 골밑과 하이포스트에서 안정적인 공격 옵션이 되어준다면 상대 수비는 머리가 아플 수밖에 없다.소노는 이미 FA 시장에서 소준혁을 영입하며 선수층 강화에도 나섰다. 그리고 스카티 제임스를 통해 외국인 선수 구성의 방향성까지 제시했다.결국 이번 영입은 단순히 선수 한 명을 추가한 것이 아니다. 새 규정이 적용되는 시대를 대비한 전략적 선택이자, 우승을 향한 계산된 투자다. 지난 시즌 '돌풍의 팀'에서 다음 시즌 우승후보로 거듭난 소노가 새로운 외국인 선수와 함께 대권도전을 성공시킬지 주목된다.