웸반야마의 샌안 vs. 브런슨의 뉴욕, 27년 만의 파이널 재회

미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스가 27년 만에 챔피언 결정전에서 다시 만나게 됐다.샌안토니오는 지난 31일(한국시간) 열린 서부 컨퍼런스 결승에서 최종 7차전까지 가는 접전 끝에 디펜딩 챔피언 오클라호마시티 선더를 원정에서 제압했다. 뉴욕은 동부 컨퍼런스 결승에서 클리블랜드를 4연승으로 완파했다.샌안토니오는 NBA 통산 5회 우승을 차지한 전통의 강호다. 팀 던컨, 데이비드 로빈슨, 조지 거빈, 토니 파커, 마누 지노빌리 등 레전드 선수들을 배출하고, 명장 그렉 포포비치 감독이 지휘봉을 잡으며 1990년대부터 2010년대까지 서부를 대표하는 플레이오프 단골손님이자 우승후보로 장기집권했다. 마지막 우승은 2013-14시즌으로 올해 파이널 진출은 12년만이다.구단 역사상 최고의 선수였던 팀 던컨이 은퇴하면서 6년연속 플레이오프 진출에 실패하는 등 한동안 리빌딩의 시기를 거쳤다. 하지만 2023-24시즌부터 '신인류' 빅터 웸반야마가 가세하면서 다시 강호로 올라섰다.샌안토니오의 에이스는 프랑스 출신의 리그 3년차 웸반야마다. 224cm의 압도적인 신체조건과 내외곽을 모두 소화할 수 있는 기술을 겸비하여 앞으로 10여년간 샌안토니오와 NBA를 이끌어갈 슈퍼스타로 꼽힌다. 올시즌에는 데뷔 후 첫 '올해의 수비수' 만장일치 수상과 NBA 퍼스트팀(베스트 5) 선정에 이어, 파이널 진출까지 일궈내는 기쁨을 누렸다. 파이널에서 만나게 된 뉴욕과의 3차례 맞대결에서는 평균 24.7점, 10.7 리바운드, 2.3 블록을 기록하며 종횡무진 활약한 바 있다.던컨-로빈슨의 시대부터 샌안토니오의 전통적인 팀컬러는 조직력이다. 웸반야마를 제외하고 특급선수는 없지만, 특정 선수에만 의존하지 않고 디애런 팍스, 줄리안 샴페니, 켈든 존슨, 루크 코넷 등 각 포지션에 이타적이고 건실한 선수들이 포진해 있다.샌안토니오는 올시즌 62승 20패로 서부 2번시드를 차지했고, 플레이오프에서는 샌안토니오는 이번 플레이오프에선 7번 시드 포틀랜드 트레일블레이저스에 4승 1패, 6번 시드 미네소타 팀버울브스에 4승 2패로 각각 승리했다. 서부 결승에서는 NBA 정규리그 전체 승률 1위팀이자 디펜딩챔피언 오클라호마에게 5차전까지 2승 3패로 밀렸으나, 6, 7차전을 내리 잡아내며 기적적인 역전 업셋을 달성하며 파이널 진출에 성공했다.뉴욕은 21세기 첫 파이널 진출이다. 통산 우승 2회를 차지했으나 마지막 우승은 1973년으로 무려 53년 전이다. 미국에서 손꼽히는 대도시 뉴욕을 연고로 하여 패트릭 유잉, 앨런 휴스턴, 카멜로 앤서니 등 많은 인기스타들을 배출한 인기구단이지만, 오랫동안 우승권과는 인연이 없었다. 하필 동시대에 마이클 조던의 시카고 불스, 하킴 올라주원의 휴스턴 로켓츠 등에 번번이 밀렸다.뉴욕이 마지막으로 파이널에 진출했던 1999년의 상대팀도 바로 샌안토니오였다. 50경기 단축시즌으로 치러진 1998-99시즌, 뉴욕은 8위로 플레이오프 막차에 턱걸이했으나 1위 마이애미 히트를 비롯하여 애틀란타 호크스-인디애나 페이서스 등 상위팀들을 줄줄이 연파하는 '8번 시드의 기적'을 연출하며 파이널까지 올랐다.하지만 팀 던컨과 데이비드 로빈슨을 앞세운 샌안토니오의 트윈타워를 막지 못하고 1승 4패로 준우승에 그쳤다. 샌안토니오는 이때 창단 첫 우승을 차지하며 이후 왕조를 열었다. 반면 뉴욕은 2000년대 이후 장기간의 암흑기를 겪으며 암울한 시기를 딛고 2020년대들어서야 다시 강팀으로 올라섰다.뉴욕의 에이스 제일런 브런슨은 댈러스 매버릭스를 거쳐 2024년부터 뉴욕에 입단했다. 뉴욕 이적 이후 올시즌을 포함하여 3년연속 NBA 올스타와 세컨드팀에 이름을 올리며 리그를 대표하는 공격형 포인트가드로 자리잡았다. 정규시즌 샌안토니오전에서도 평균 26점(3경기)을 올리며 강한 면모를 보였다.뉴욕은 지난해 12월 정규시즌과 별개로 진행된 NBA컵에 샌안토니오를 124-113으로 물리치고 우승을 차지한 바 있다. 하지만 뉴욕은 컵대회 우승 배너를 아직까지 걸지 않고 있는데, 구단은 파이널 우승을 달성한 후에 함께 걸겠다고 선언한 바 있다. 그만큼 뉴욕이 파이널에 대한 강한 의지를 보여주는 대목이다.27년전 파이널과 마찬가지로 이번에도 전력상 샌안토니오가 다소 유리하다는 평가를 받는다. 서부 2위인 샌안토니오는 정규시즌 승률에서 동부 3위인 뉴욕보다 앞서며 파이널 홈어드밴티지를 확보했다. 이번 파이널 시리즈는 샌안토니오 홈구장에서 1, 2차전을, 뉴욕 홈구장인 매디슨 스퀘어 가든에서 3, 4차전을 치른다.다만 기세와 체력 면에서는 뉴욕이 유리하다. 뉴욕은 이번 플레이오프에서 6번 시드 애틀란타와의 1라운드만 4승 2패로 힘겹게 통과했을 뿐, 컨퍼런스 준결승과 결승에서는 7번 시드 필라델피아와 4번 시드 클리블랜드를 연이어 4연승으로 스윕하는 등, 현재 무려 PO 11연승의 파죽지세를 달리고 있다. 샌안토니오와의 올시즌 전적에서도 컵대회 포함 뉴욕이 2승 1패로 앞선다.샌안토니오와 뉴욕은 오는 4일(한국시간) 오전 9시 30분 샌안토니오의 홈구장인 미국 텍사스주 프로스트 뱅크 센터에서 1차전을 치른다.