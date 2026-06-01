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'8연패' 키움 vs. '12연패' SSG, 연패 사슬 끊을 팀은?

'8연패' 키움 vs. '12연패' SSG, 연패 사슬 끊을 팀은?

2일부터 4일까지 문학에서 만나는 두 팀, 연패는 누가 먼저 끊을까

박재형(kbo1982_ing)
26.06.01 12:52최종업데이트26.06.01 12:52
8연패에 빠진 키움
8연패에 빠진 키움키움히어로즈

연패를 당한 두 팀이 오는 2일부터 4일까지 인천 SSG랜더스 필드에서 주중 3연전 일정을 치른다. 8연패의 키움과 12연패의 SSG가 맞붙는다.

키움은 현재 55경기 20승 1무 34패로 리그 최하위에 위치해 있다. 설상가상 5월 22일 LG전을 마지막 승리를 거둔 후, 8연패의 늪에 빠진 상태다.

8연패 기간 동안 투타의 엇박이 너무나도 심했다. 팀 타율 0.225(9위), 팀 OPS 0.588(최하위)로 물방망이다. 득점권 타율도 0.241(9위)로 클러치 능력도 저조하다. 팀 평균자책점은 5.60(8위)으로 마운드의 힘도 약했다.

12연패에 빠진 SSG
12연패에 빠진 SSGSSG랜더스

사실 키움보다 더 심한 팀이 SSG다. SSG는 현재 53경기 22승 1무 30패로 리그 8위에 위치해 있다. 불과 2주 전만 해도 단독 4위였던 팀이 연패에 빠지더니, 8위까지 추락해버리고 말았다. 마지막 승리가 5월 16일 인천 LG전이었다.

SSG 역시 12연패 기간 동안 투타의 엇박이 너무나도 심했다. 팀 타율 0.220, OPS가 0.635로 리그 최하위다. 득점권 타율은 0.278(6위)지만, 방망이가 원체 물방망이여서 클러치 기회를 만들기가 어려웠다. 실제로 연패 기간 동안 SSG의 클러치 타석이 94타석으로 리그 전체 최하위였다.

팀 평균자책점도 연패 기간 동안 6.39로 리그 최하위다. 9위 LG(4.76)와 비교해도 차이가 너무 났다. 선발 평균자책점은 5.59, 구원 평균자책점은 7.50으로 전부 리그 최하위다.

이런 상황에서 양 팀 선발들의 어깨가 무거울 수밖에 없다. 선발투수로 키움은 알칸타라, SSG는 베니지아노를 예고했다.

2일 SSG전 선발로 나서는 키움 알칸타라
2일 SSG전 선발로 나서는 키움 알칸타라키움히어로즈

알칸타라는 이번 시즌 10경기 4승 4패 평균자책점 3.18을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 5월 27일 KIA전에선 7.1이닝 5실점(5자책)을 기록하며 패전의 멍에를 썼다.

이번 시즌 SSG 상대로는 1차례 선발 등판이 있었다. 5월 21일 고척에서 8이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 바가 있다. 당시 맞대결에선 오태곤(3타수 1안타)과 김재환(3타수 1안타) 정도가 알칸타라를 상대로 괜찮았다.

장소를 바꿔 이번에는 인천이다. 통산 인천에서는 6경기 3승 무패 평균자책점 2.03으로 상당히 강했다. 출루 허용률(1.00)부터 피안타율(0.233), 피OPS(0.605) 등 세부 지표도 좋다. 인천에서 강했던 모습을 알칸타라가 이번에도 발휘해야 한다.

2일 키움전 선발로 나서는 SSG 베니지아노
2일 키움전 선발로 나서는 SSG 베니지아노SSG랜더스

베니지아노는 이번 시즌 10경기 1승 3패 평균자책점 5.63을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 5월 27일 삼성전에선 4.2이닝 2실점(2자책)을 기록하며 패전의 멍에를 썼다.

이번 시즌 키움 상대로는 2차례 나와 승패 없이 평균자책점 2.53으로 강한 모습을 보였다. 2경기 성적은 5.1이닝 2실점(2자책), 5.1이닝 2실점(1자책)으로 무난했다.

베니지아노와 맞대결에서는 이형종(3타수 2안타 1홈런 2타점 2득점), 서건창(3타수 2안타), 안치홍(6타수 2안타) 등이 강한 모습을 보였다. SSG 입장에서는 현재 계륵인 베니지아노다. 계륵이 아님을 베니지아노가 증명해야 한다.

둘 중 하나는 연패가 끊긴다. 어느 팀이 연패 사슬을 먼저 끊어낼까.

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