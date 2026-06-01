'8연패' 키움 vs. '12연패' SSG, 연패 사슬 끊을 팀은?

SSG랜더스

12연패에 빠진 SSG사실 키움보다 더 심한 팀이 SSG다. SSG는 현재 53경기 22승 1무 30패로 리그 8위에 위치해 있다. 불과 2주 전만 해도 단독 4위였던 팀이 연패에 빠지더니, 8위까지 추락해버리고 말았다. 마지막 승리가 5월 16일 인천 LG전이었다.SSG 역시 12연패 기간 동안 투타의 엇박이 너무나도 심했다. 팀 타율 0.220, OPS가 0.635로 리그 최하위다. 득점권 타율은 0.278(6위)지만, 방망이가 원체 물방망이여서 클러치 기회를 만들기가 어려웠다. 실제로 연패 기간 동안 SSG의 클러치 타석이 94타석으로 리그 전체 최하위였다.팀 평균자책점도 연패 기간 동안 6.39로 리그 최하위다. 9위 LG(4.76)와 비교해도 차이가 너무 났다. 선발 평균자책점은 5.59, 구원 평균자책점은 7.50으로 전부 리그 최하위다.이런 상황에서 양 팀 선발들의 어깨가 무거울 수밖에 없다. 선발투수로 키움은 알칸타라, SSG는 베니지아노를 예고했다.