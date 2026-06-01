'구단 첫 3연승' 화성, 4위 도약... 돌풍의 주역은 수호신 김승건

화성FC 공식 홈페이지

화성FC GK 김승건구단 첫 3연승이다. 4위까지 올라서며 승격 희망을 키우고 있는 화성의 최후방을 든든하게 지키고 있는 김승건의 활약상이 눈부시다.차두리 감독이 이끄는 화성FC는 31일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 14라운드서 배성재 감독의 경남FC에 2-0 승리를 거뒀다. 이로써 화성은 7승 4무 3패 승점 25점 4위에, 경남은 4승 3무 6패 승점 15점 11위에 자리했다.최근 분위기가 좋았던 양 팀이었다. 홈에서 경기를 치렀던 화성은 최근 7경기 무패(5승 2무)를 질주하며 상위권에 자리하고 있었고, 직전 라운드서는 청주에 2-3 짜릿한 역전 승리를 챙기면서 상승 곡선에 탑승했다. 자신감이 충만했으나 차두리 감독은 "언제든지 일격을 당할 수가 있다"라며 자만을 경계하는 모습을 보여줬다.경남 역시 마찬가지였다. 11라운드 김해전 승리 이후 성남전 무승부에 이어 직전 라운드서는 수원FC에 3-2 역전 승리를 챙기면서 흐름을 한껏 높이는 데 성공했다. 배성재 감독은 "7경기 연속 무패 중인 차두리 감독과의 경기가 기대된다"라며 승리를 향한 의지를 다졌다. 그렇게 시작된 경기서 경남이 분위기를 주도했지만, 득점은 화성에서 나왔다.전반 24분 경남 우측면을 파고든 플라나가 최정원을 제치며 적절하게 컷백을 내줬고, 이를 박경민이 정교한 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 일격을 허용한 경남은 공세를 퍼부었으나 만회 골을 터뜨리지 않았고, 오히려 화성이 교체 카드를 통해 경기의 쐐기를 박았다. 후반 35분 데메트리우스가 환상적인 감아차기로 결승 득점을 만들며 포효했다.화성이 완벽한 경기력을 통해 경남을 제압하며 활짝 웃었다. 프로화 이후 구단 첫 3연승 행진을 질주했고, 순위는 4위까지 끌어올리는 데 성공했다. 이에 그치지 않고, 3위 수원 삼성과 2위 서울 이랜드와 격차를 단 1점 차로 좁히면서 다이렉트 승격권에 다가선 모습을 보여주고 있다. 그야말로 K리그2에 불어닥친 화성 돌풍인 셈.거침없는 화성의 레이스가 이어지고 있는 가운데 2부 개인 득점 1위에 자리하고 있는 페트로프(7골)를 시작으로 크랙 플라나(3골 6도움)·데메트리우스(2골 4도움)·김대환(2골 3도움)·이종성 등과 같은 자원들이 빛나고 있지만, 이 선수의 공헌도도 상당히 크다. 바로 수호신 김승건이다. 1999년생인 그는 프로 무대로 오기 위해 굴곡진 삶을 살아야만 했다.성인이 됐던 2018년에는 예원예술대학교에서 나와 파주시민축구단(현 파주 프런티어)에 입단했으나 1시즌 만에 팀에서 나왔다. 이후 현역으로 군대에 들어가 병역 의무를 다했던 김승건은 전역 이후 독립 구단인 TNT에서 몸을 만들기 시작했고, 서울 중랑·양주·김해를 거쳐 2024시즌 화성 유니폼을 입었다.당시 K3리그에 속했던 화성에서 김승건은 프로 무대에서 잔뼈가 굵은 김진영과 주전 경쟁을 펼칠 정도로 기량이 올라왔고, 지난해에는 K리그2에서는 인상적인 퍼포먼스를 뽐내면서 눈도장을 찍었다. 프로화가 되는 과정에서도 팀에서 살아남았고, 차두리 감독의 총애를 받으며 34경기서 43실점·7번의 클린시트를 선보이면서 펄펄 날았다.이번 시즌에도 주전 수문장으로 화성 골문을 지키고 있는 김승건은 기량이 만개한 모습을 보여주고 있다. 개막전부터 출격한 그는 12라운드까지 계속해서 최후방에 자리하며 12경기서 13실점을 내줬지만, 무려 4번의 클린시트를 선보였다. 직전 청주전에서는 박의정에게 장갑을 헌납했으나 이번 경남전에서 다시금 주전 골키퍼 자리를 되찾았고, 클래스를 입증했다.경기 초반부터 경남이 몰아치는 그림이 이어졌다. 측면과 중앙을 두루 거쳐 공략하며 슈팅을 날렸고, 화성이 흔들리는 흐름이 나오기도 했다. 하지만, 김승건이라는 벽은 무너지지 않았다. 전반 11분에는 조진혁의 헤더를 완벽하게 막아냈으며 3분 뒤에는 단레이의 슈팅 역시 안정적으로 방어하는 데 성공했다.또 전반 23분에도 단레이의 위협적인 헤더를 봉쇄했고, 전반 37분에는 중거리 슈팅도 환상적인 세이빙 실력으로 막아냈다. 이에 그치지 않고, 전반 40분에는 치기가 마음 먹고 날린 중거리 슈팅까지 방어하면서 압도적인 선방 능력을 확실하게 발휘했다. 무려 전반에만 5차례의 유효 슈팅을 막아내며 위기를 막아냈고, 화성은 이를 통해 승리 기틀을 마련할 수 있었다.특히나 경기 전 차두리 감독이 최근 실점이 많았던 부분에 관해서 "실점이 조금 많은 게 저는 감독으로서는 굉장히 조금 우려가 되는 부분이다"라고 답했는데, 이런 걱정을 완벽하게 해소하는 세이빙으로 팀에 승점 3점을 안겨줬다.이번 시즌 김승건의 활약상이 상당히 눈부시다. 189cm로 골키퍼로서 훌륭한 신체 조건을 보유한 그는 안정적인 빌드업 능력과 캐칭 능력이 매우 좋은 자원이다. 특히 예기치 못한 상황에서 상대가 날리는 슈팅을 동물적인 반사 신경을 통해 막는 장면도 종종 나올 정도로, 현대 축구에서 요구하는 골키퍼 능력치를 두루 갖춘 훌륭한 선수인 셈.올해 13경기에 나서 13골을 내주고 있는 김승건은 이번 경기를 통해 무실점 경기를 무려 5회로 늘렸고, 이는 K리그2 수문장 중 김준홍(수원 삼성)에 이어 2위에 해당하는 수치다. 화성이 돌풍을 일으키는 데 후방에서 아주 훌륭한 선방 능력으로 팀에 보탬이 되고 있는 김승건이다.한편, 화성은 휴식 후 오는 6일, 3위 수원 삼성을 홈으로 불러들여 전반기 마지막 리그 일전을 치르게 된다.