NBA는 왜 8년째 새로운 챔피언을 맞이할까?

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우승후보 0순위로 꼽히던 오클라호마시티 썬더가 NBA 파이널 진출에 실패했다.김종수
결국 오클라호마시티 썬더도 리핏(2연패)에 실패했다.
오클라호마시티는 31일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티 페이컴 센터에서 열린 2025-26 NBA 서부 컨퍼런스 파이널 7차전에서 샌안토니오 스퍼스에 103-111로 패했다. 시리즈 전적 3승 4패. 지난해 정상에 올랐던 오클라호마시티는 파이널 진출 문턱에서 무너지며 챔피언 수성에 실패했다.
정규시즌 내내 리그 최강으로 평가받았던 팀이었다. 리그 MVP 샤이 길저스-알렉산더(27, 198cm)를 중심으로 제일런 윌리엄스, 쳇 홈그렌, 루겐츠 도트 등 젊고 재능 넘치는 선수들이 조화를 이뤘다. 공격과 수비, 선수층, 미래 가치까지 어느 하나 부족한 부분이 없다는 평가를 받았다.
실제로 시즌이 진행될수록 "오클라호마시티의 시대가 시작됐다"는 이야기가 점점 힘을 얻었다. 우승 전력이 그대로 유지됐고, 주요 선수들은 한층 성장했다. 여기에 경험까지 더해진 만큼 단순한 리핏을 넘어 새로운 왕조의 출발점이 될 수 있다는 전망도 적지 않았다.
그러나 플레이오프는 정규시즌과 다른 무대다.
7차전에서 길저스-알렉산더는 35득점 4리바운드 9어시스트 3스틸을 기록하며 에이스의 역할을 다했다. 하지만 농구는 결국 한 명이 하는 스포츠가 아니다. 부상 여파 속에 정상 컨디션을 보여주지 못한 윌리엄스의 공백은 생각보다 훨씬 컸다. 샌안토니오는 오클라호마시티의 약점을 집요하게 공략했고, 결국 디펜딩 챔피언을 무너뜨렸다.
오클라호마시티의 탈락은 단순히 한 팀의 시즌 종료를 의미하지 않는다. 이는 NBA 전체의 흐름을 상징하는 장면이기도 하다. 이번 결과로 NBA는 2018년 골든스테이트 워리어스 이후 단 한 번도 리핏 챔피언을 배출하지 못하게 됐다. 무려 8시즌 연속 새로운 우승팀이 탄생하게 된 것이다.
2019년 토론토 랩터스, 2020년 LA 레이커스, 2021년 밀워키 벅스, 2022년 골든스테이트 워리어스, 2023년 덴버 너기츠, 2024년 보스턴 셀틱스, 2025년 오클라호마시티 썬더에 이어 올해 역시 새로운 챔피언이 탄생한다.
과거 NBA 역사를 떠올려 보면 이는 상당히 이례적인 현상이다.
1980년대의 레이커스와 셀틱스, 1990년대 시카고 불스, 2000년대 초반 레이커스, 2010년대 마이애미 히트와 골든스테이트 워리어스까지 NBA는 사실상 '왕조'의 역사였다. 강한 팀은 몇 년 동안 계속 강했고, 챔피언 자리는 특정 팀들의 전유물처럼 여겨졌다. 하지만 지금의 NBA는 전혀 다른 리그가 됐다.