NBA는 왜 8년째 새로운 챔피언을 맞이할까?

김종수

현재까지는 8년전 골든스테이트 워리어스가 마지막 리핏 팀이다.현재 NBA가 과거와 가장 크게 달라진 점은 전력 평준화다.과거에는 슈퍼스타 두세 명만 모여도 장기간 리그를 지배할 수 있었다. 하지만 지금은 다르다. 샐러리캡과 사치세 규정이 강화되면서 강팀들이 전력을 유지하기가 점점 어려워졌다. 우승 이후 선수들의 가치가 급등하면 자연스럽게 재정적 부담도 커진다. 결국 일부 선수를 포기하거나 선수층이 얇아질 수밖에 없다.정보력의 발전도 영향을 미쳤다. 모든 팀이 첨단 데이터 분석 시스템을 활용하고 있다. 상대 팀의 패턴과 전술은 실시간으로 분석된다. 특정 선수의 약점이나 팀의 문제점은 더 이상 오래 숨길 수 없다.과거에는 강팀이 몇 년 동안 같은 전술로 리그를 지배할 수 있었지만, 지금은 한 시즌만 지나도 상대 팀들이 대응책을 마련한다.여기에 부상의 영향력도 더욱 커졌다. NBA 플레이오프는 두 달 가까이 이어지는 장기 레이스다. 아무리 뛰어난 팀이라도 주축 선수가 부상을 당하면 우승 확률이 급격히 떨어진다. 최근 몇 년간의 챔피언 경쟁만 봐도 이를 확인할 수 있다. 우승 후보 상당수가 플레이오프 과정에서 부상 악재를 겪었고, 이는 곧 탈락으로 이어졌다.그 결과 NBA는 어느 때보다 예측하기 어려운 리그가 됐다. 시즌 개막 전 압도적인 우승 후보로 평가받던 팀이 파이널 진출조차 하지 못하는 일이 반복된다. 반대로 젊은 팀이 예상보다 빠르게 성장해 정상에 도전하기도 한다.이번에 파이널에 진출한 샌안토니오 역시 그런 사례다. 빅터 웸반야마(22, 224cm)라는 신세대 스타를 중심으로 성장한 샌안토니오는 디펜딩 챔피언 오클라호마시티를 무너뜨리며 새로운 시대의 주인공으로 떠올랐다. 불과 몇 년 전만 해도 재건 단계였던 팀이 이제는 우승을 노리는 위치에 서 있다.이는 현재 NBA를 가장 잘 보여주는 장면이다. 왕조는 사라지고 경쟁은 더욱 치열해졌다. 어느 팀도 미래를 장담할 수 없고, 어느 팀도 우승을 독점할 수 없다. 오클라호마시티의 탈락으로 NBA는 다시 한 번 같은 질문을 마주하게 됐다. 과연 다음 리핏 챔피언은 언제 등장할까?덴버도 실패했고, 보스턴도 실패했다. 가장 유력해 보였던 오클라호마시티마저 무너졌다. 어쩌면 현재 NBA는 역사상 가장 경쟁이 치열한 시대인지도 모른다. 그리고 그 치열함이 계속되는 한, 연속 우승이라는 업적은 앞으로도 쉽게 허락되지 않을 가능성이 크다.