세계 무대의 높은 벽... 이이삭, UFC 데뷔전서 1R TKO 패배

UFC 제공

큰사진보기 ▲루이스 펠리피 지아스는 주짓수 블랙벨트이면서도 강력한 펀치력을 자랑하는 선수다. UFC 제공

패배 속에서 확인한 과제와 가능성... 더 중요한 것은 다음 경기



이날 경기에서 가장 아쉬웠던 부분은 이이삭이 자신의 강점을 충분히 활용하지 못했다는 점이다. 그는 국내 무대에서 레슬링과 그래플링을 바탕으로 상대를 압박하며 승리를 쌓아왔다. 하지만 이날은 대부분의 시간을 스탠딩 타격전에 소비했다.



물론 지아스의 압박이 강했던 것도 사실이다. 그러나 결과적으로는 자신의 장기를 살릴 수 있는 경기 운영을 보여주지 못했다는 점이 패배의 원인 가운데 하나로 꼽힌다.



다만 이번 패배만으로 이이삭의 가치를 평가하기는 이르다. UFC는 세계 최고 수준의 선수들이 경쟁하는 무대다. 데뷔전부터 강한 상대를 만나는 경우가 많고, 첫 경기에서 패배를 경험한 뒤 정상급 선수로 성장한 사례도 적지 않다.



실제로 UFC에서 성공한 선수들 가운데 상당수는 데뷔전 또는 초반 경기에서 시행착오를 겪었다. 중요한 것은 패배 자체가 아니라 이를 통해 무엇을 배우고 어떻게 발전하느냐다.



이이삭은 아직 26세로 미들급에서는 충분히 젊은 축에 속한다. 신체 능력과 성장 가능성 역시 높게 평가받는다. UFC라는 최고 수준의 무대를 직접 경험했다는 점 또한 향후 커리어에 중요한 자산이 될 수 있다.



반면 승리한 지아스는 이번 경기로 강한 인상을 남겼다. 공격적인 경기 운영과 뛰어난 결정력을 앞세워 UFC 팬들에게 자신의 이름을 확실하게 알렸다.



비록 데뷔전 승리에는 실패했지만, 이이삭의 UFC 여정은 이제 막 시작됐다. 승리를 기대했던 국내 MMA 팬들 사이에서는 아쉬움의 목소리가 크지만 중요한 것은 앞으로의 변화다. UFC의 높은 벽을 확인한 이이삭이 이번 패배를 자양분 삼아 어떤 모습으로 돌아올지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 루이스 펠리피 지아스는 주짓수 블랙벨트이면서도 강력한 펀치력을 자랑하는 선수다.이날 경기에서 가장 아쉬웠던 부분은 이이삭이 자신의 강점을 충분히 활용하지 못했다는 점이다. 그는 국내 무대에서 레슬링과 그래플링을 바탕으로 상대를 압박하며 승리를 쌓아왔다. 하지만 이날은 대부분의 시간을 스탠딩 타격전에 소비했다.물론 지아스의 압박이 강했던 것도 사실이다. 그러나 결과적으로는 자신의 장기를 살릴 수 있는 경기 운영을 보여주지 못했다는 점이 패배의 원인 가운데 하나로 꼽힌다.다만 이번 패배만으로 이이삭의 가치를 평가하기는 이르다. UFC는 세계 최고 수준의 선수들이 경쟁하는 무대다. 데뷔전부터 강한 상대를 만나는 경우가 많고, 첫 경기에서 패배를 경험한 뒤 정상급 선수로 성장한 사례도 적지 않다.실제로 UFC에서 성공한 선수들 가운데 상당수는 데뷔전 또는 초반 경기에서 시행착오를 겪었다. 중요한 것은 패배 자체가 아니라 이를 통해 무엇을 배우고 어떻게 발전하느냐다.이이삭은 아직 26세로 미들급에서는 충분히 젊은 축에 속한다. 신체 능력과 성장 가능성 역시 높게 평가받는다. UFC라는 최고 수준의 무대를 직접 경험했다는 점 또한 향후 커리어에 중요한 자산이 될 수 있다.반면 승리한 지아스는 이번 경기로 강한 인상을 남겼다. 공격적인 경기 운영과 뛰어난 결정력을 앞세워 UFC 팬들에게 자신의 이름을 확실하게 알렸다.비록 데뷔전 승리에는 실패했지만, 이이삭의 UFC 여정은 이제 막 시작됐다. 승리를 기대했던 국내 MMA 팬들 사이에서는 아쉬움의 목소리가 크지만 중요한 것은 앞으로의 변화다. UFC의 높은 벽을 확인한 이이삭이 이번 패배를 자양분 삼아 어떤 모습으로 돌아올지 주목된다. 이이삭 데뷔전패배 루이스펠리피지아스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 NBA는 왜 8년째 새로운 챔피언을 맞이할까?

이날 경기에서 이이삭은 자신의 강점인 그래플링을 전혀 살리지 못했다.'탱크' 이이삭(26)이 꿈에 그리던 UFC 데뷔전에서 세계 최고 무대의 높은 벽을 실감했다.이이삭은 30일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 열린 UFC 파이트 나이트 '송야동 vs 피게레도' 대회 언더카드 미들급 경기에서 루이스 펠리피 지아스(31, ·브라질)에게 1라운드 3분 40초 만에 TKO로 패했다.국내 무대에서 강한 압박과 뛰어난 그래플링 능력을 앞세워 UFC 계약을 따낸 이이삭은 많은 기대 속에 옥타곤 데뷔전을 치렀지만, 강력한 타격을 앞세운 지아스의 벽을 넘지 못했다.이번 경기는 한국 MMA 팬들의 관심이 집중된 무대였다. 이이삭은 최근 몇 년간 국내에서 가장 주목받은 미들급 유망주 가운데 한 명으로 꼽혔다. 탄탄한 기본기와 공격적인 경기 운영, 뛰어난 신체 조건을 바탕으로 성장세를 이어왔고, 이를 인정받아 UFC와 계약하는 데 성공했다.UFC 데뷔는 모든 종합격투기 선수들의 꿈으로 불린다. 세계 최고의 선수들이 경쟁하는 무대인 만큼 단 한 경기의 의미도 남다르다. 이이삭 역시 경기 전 인터뷰 등을 통해 남다른 투지를 드러냈다.하지만 데뷔전은 험난했다. 지아스는 주짓수 블랙벨트이면서 강력한 펀치력을 겸비한 파이터였다. UFC 입성 이후 자신의 경쟁력을 증명하려는 강한 동기 역시 갖고 있었다.경기 초반 두 선수는 신중하게 거리를 탐색하며 기회를 노렸다. 이이삭은 특유의 전진 압박을 시도했고, 지아스는 로우킥과 잽을 활용해 거리를 조절했다. 당초 전문가들은 두 선수 모두 그래플링 능력을 갖춘 만큼 클린치와 테이크다운 공방이 승부의 핵심이 될 것으로 전망했다. 그러나 실제 경기는 예상보다 타격 비중이 높게 전개됐다.경기가 진행될수록 주도권은 조금씩 지아스 쪽으로 기울었다. 지아스는 지속적인 전진 압박으로 이이삭의 움직임을 제한했다. 묵직한 로우킥과 스트레이트, 훅을 섞어 던지며 공격의 강도를 높였다.이이삭도 물러서지 않았다. 적극적으로 맞받아치며 타격 교환에 응했다. 그러나 UFC 무대 경험이 풍부한 상대의 압박을 완전히 제어하지는 못했다.결정적인 장면은 1라운드 중반에 나왔다. 지아스의 라이트 스트레이트가 적중하며 이이삭의 균형이 순간적으로 무너졌다. 큰 충격을 받은 이이삭은 곧바로 자세를 회복했지만, 지아스는 기회를 놓치지 않았다. 케이지 쪽으로 몰아붙이며 연속 공격을 퍼부었다. 이이삭은 침착하게 방어에 나섰지만, 지아스의 공세는 계속 이어졌다.결국 압박 속에서 또 한 번의 묵직한 오른손 펀치가 들어갔고 충격을 받은 이이삭은 앞으로 고꾸라졌다. 지아스는 곧바로 연타를 쏟아부었다. 심판은 더 이상 정상적인 방어가 어렵다고 판단해 경기를 중단했다.공식 기록은 1라운드 3분 40초 TKO 패배. 이이삭의 UFC 데뷔전은 아쉬운 결과로 끝났고, 지아스는 인상적인 피니시 승리를 거두며 존재감을 각인했다.경기 후 '케이지사이드 프레스' 등 해외 MMA 매체들은 "미들급에서 주목해야 할 신예다"고 지아스의 공격력을 높게 평가했다. 특히 상대를 흔든 뒤 마무리하는 능력과 압박 과정에서 보여준 집중력이 돋보였다는 분석이 이어졌다. 반면 이이삭에게는 보완해야 할 과제가 분명하게 드러난 경기가 됐다.