충격의 12연패 SSG, 끔찍한 '5월의 악몽'

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한화 이글스 노시환한화가 안방에서 열린 SSG와의 주말 3연전을 쓸어 담고 파죽의 4연승을 내달렸다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 31일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 홈경기에서 장단 13안타를 터트리며 6-2로 승리했다. 지난 28일 NC 다이노스전 18-7 승리를 시작으로 내리 4연승 행진을 달린 한화는 SSG를 12연패의 늪에 빠트렸고 LG 트윈스에게 스윕을 당하며 3연패에 빠진 4위 KIA 타이거즈와의 승차를 반 경기로 줄였다(27승25패).한화는 선발 윌켈 에르난데스가 6이닝2실점으로 호투했고 2이닝 무실점을 기록한 이상규가 시즌 첫 승을 따냈다. 타선에서는 강백호가 3안타1득점, 노시환이 3안타3타점1득점으로 맹활약했고 김태연과 심우준도 나란히 멀티히트를 기록했다. 그리고 17일 LG전부터 패배가 쌓이고 있는 SSG는 2000년과 2020년 SK 와이번스가 기록한 11연패를 넘어 창단 후 최다 연패(12연패)의 불명예 기록을 세웠다.2024년 kt 위즈와의 5위 결정전에서 3-4로 패하며 아쉽게 가을야구 진출에 실패했던 SSG는 지난해 추신수의 은퇴와 기예르모 에레디아의 부상, 4~5선발의 부재 등 많은 악재 속에서도 75승4무65패로 정규리그 3위를 기록했다. 특히 5승4패30세이브 평균자책점1.60을 기록했던 리그에서 가장 견고한 마무리 조병현을 중심으로 '불혹의 홀드왕' 노경은, 이로운, 김민으로 이어지는 필승조는 단연 리그 최강이었다.하지만 SSG는 삼성 라이온즈와의 준플레이오프에서 1승3패로 패하면서 가을야구의 더 높은 곳을 밟지 못했다. 정규리그 평균자책점 3위(2.25)와 탈삼진 2위(245개)에 빛나는 에이스 드류 앤더슨(디트로이트 타이거즈)이 장염으로 3이닝3실점(2자책)으로 제 역할을 해주지 못한 것이 치명적이었다. 또 한 명의 외국인 투수 미치 화이트 역시 정규리그의 위력을 보여주지 못하며 2이닝2피홈런3볼넷3실점으로 부진했다.물론 지난 시즌의 성과도 적지 않았다. 정규리그에서 17홈런을 기록했던 고명준은 준플레이오프 4경기에서 3홈런5타점을 몰아치며 최정의 뒤를 이을 거포의 가능성을 보여줬고 포수 조형우와 2루수 정준재도 주전으로 자리매김했다. 마운드에서는 정규리그 5승을 기록한 김건우가 준플레이오프 2차전에서 경기 시작과 함께 6명의 타자를 연속 삼진으로 돌려 세우며 인천 야구팬들을 설레게 했다.2025 시즌이 끝나고 앤더슨이 메이저리그에 진출하고 김광현이 어깨 수술로 시즌 아웃되면서 가뜩이나 불안하던 선발진에 큰 공백이 생긴 SSG는 미치 화이트와 120만 달러에 재계약했다. 지난해 12월 90만 달러에 계약을 맺었다가 메디컬 테스트에서 탈락하면서 계약이 해지된 외국인 투수 드류 버하겐(NC)의 자리에는 메이저리그 40경기 등판 경력을 가진 좌완 앤서니 베네지아노를 85만 달러에 영입했다.SSG에서 활약한 3년 동안 .342의 높은 타율과 함께 뛰어난 좌익수 수비를 자랑한 에레디아와 총액 130만 달러에 재계약한 SSG는 지난해 12월 두산 베어스에서 '셀프 방출'된 좌타거포 김재환을 2년 총액 22억 원에 영입했다. 규모가 가장 큰 잠실 야구장을 홈으로 사용하면서도 통산 276홈런을 기록했던 김재환은 타자 친화적인 SSG 랜더스필드에서 더 많은 장타를 생산할 수 있을 것으로 기대를 모았다.시즌 초반까지만 해도 SSG의 흐름은 나쁘지 않았다. 물론 일본 국가대표 출신의 아시아쿼터 타케다 쇼타가 1승3패8.59로 부진했고 화이트도 4월까지 1승1패4.11을 기록하다가 어깨 부상으로 1군 엔트리에서 말소되는 등 외국인 투수의 활약은 기대에 미치지 못했다. 하지만 6년 차 좌완 김건우가 4월까지 6경기에 등판해 4승3.23을 기록하며 김광현의 자리를 잘 메워줬고 5선발 최민준의 활약도 기대 이상이었다.타선에서는 고명준이 손등에 사구를 맞고 이탈하기 전까지 17경기에서 타율 .365 4홈런12타점9득점 OPS(출루율+장타율) 1.047의 맹타를 휘둘렀고 유격수 박성한도 4월까지 27경기에서 .441의 높은 타율을 기록했다. 4월까지 24경기에서 타율 .110 2홈런으로 침묵한 김재환의 타격감만 살아난다면 SSG는 올 시즌에도 무난히 중·상위권을 유지하면서 2년 연속 가을야구에 진출할 수 있을 것처럼 보였다.하지만 지난 16일까지 22승1무118패의 성적으로 공동 1위였던 삼성과 kt를 2경기 차이로 바짝 추격하던 SSG는 17일부터 5월이 끝날 때까지 12경기에서 단 1승도 추가하지 못했다. 비 때문에 경기가 취소된 26일 삼성전이 월요일을 제외하고 SSG가 패하지 않은 유일한 날이었다. 연패를 당하기 전까지 단독 4위였던 SSG의 성적은 31일 현재 9위 롯데 자이언츠에게 반 경기 차이로 쫓기는 8위까지 추락했다.19일과 20일 키움 히어로즈전에서 김웅빈에게 이틀 연속 끝내기를 허용한 SSG는 4월까지 1승4세이브0.87을 기록하던 마무리 조병현이 5월에만 3패(1세이브)를 당하며 평균자책점 6.75로 부진했다. 선발진 역시 지난 24일 KIA전에서 타케다가 기록한 6이닝3실점이 5월의 유일한 퀄리티스타트였고 화이트의 부상 대체 외국인 투수 히라모토 긴지로는 4경기에서 3패9.56으로 팀에 전혀 도움이 되지 못하고 있다.12연패의 수렁에 빠진 SSG는 2000년과 2020년 SK가 기록했던 11연패를 뛰어넘어 구단 역사상 최다 연패의 불명예 기록를 세웠다. 이제 야구팬들은 1985년 삼미 슈퍼스타즈와 2020년 한화가 기록했던 KBO리그 최다연패 기록(18연패)을 소환하고 있다. 물론 KBO리그 최다 연패 기록까지 언급하기엔 다소 이르지만 SSG가 구단 역사에서 최악으로 기억될 악몽 같은 5월을 보낸 것은 분명한 사실이다.