'세대교체 성공' 벨기에의 우세, 이집트-이란-뉴질랜드 2위 싸움

AP/연합뉴스

팀 프로필 피파랭킹 : 21위

월드컵 본선 진출 횟수 : 7회

월드컵 최고 성적 : 조별리그 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 7승 2무 1패 (아시아 3차예선 A조 1위)

큰사진보기 ▲2026 북중미 월드컵 뉴질랜드 대표팀 AP/연합뉴스

뉴질랜드에서 가장 인기 있는 스포츠는 럭비와 크리켓이다. 축구는 비인기 종목 중 하나다. 뉴질랜드 내셔널리그는 세미 프로 형태로 진행되며, 뉴질랜드를 대표하는 클럽인 웰링턴 피닉스, 오클랜드 FC는 호주 A리그에 편입돼 시즌을 치르고 있다.



이러다보니 큰 발전을 기대하기 어려운 환경이다. 주요 선수들은 대부분 영어권 국가인 잉글랜드 하부리그, 호주 A리그에서 활약하거나 유럽으로 진출한다.



하지만 축구 변방이었던 뉴질랜드는 2010년 이후 16년 만에 월드컵 본선 티켓을 따냈다. 1982 스페인 월드컵, 2010 남아공 월드컵에 이어 통산 세 번째 월드컵 진출이다. 팀 프로필 피파랭킹 : 85위

월드컵 본선 진출 횟수 : 3회

월드컵 최고 성적 : 조별리그 (1982, 2010)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 5승 (오세아니아 최종예선 우승)

본선 출전국 확대 수혜 입다



뉴질랜드는 전통적으로 오세아니아 대륙의 굴레를 벗어나지 못했다. 뉴질랜드보다 상위 호환인 호주를 넘기란 버거울 수 밖에 없었다. 1982 스페인 월드컵에서만 유일하게 호주의 아성을 무너뜨렸다. 호주가 2007년 AFC(아시아축구연맹)에 가입하면서 뉴질랜드는 오세아니아의 절대적인 1강으로 발돋움했고, 2010 남아공 월드컵 대륙간 플레이오프에서는 바레인을 물리치며 28년 만에 본선 진출이라는 꿈을 이뤘다.



이후 뉴질랜드는 다시 부진에 빠졌다. 2014년 멕시코, 2018년 페루, 2022년 코스타리카와의 대륙간 플레이오프에서 모두 패배를 당한 것이다. 아시아가 아닌 북중미, 남미팀과의 대륙간 플레이오프로 변경되면서 월드컵으로 가는 관문이 더욱 좁아졌다.



하지만 이번 2026 북중미 월드컵부터 본선 출전국이 32개에서 48개로 확대됨에 따라 가장 큰 수혜를 입은 국가는 뉴질랜드다. 오세아니아에 배정된 월드컵 티켓수가 0.5장에서 1장으로 늘어났기 때문이다.



최적의 신구조화... 16년 만에 월드컵 진출



오세아니아의 절대 강자인 뉴질랜드가 월드컵으로 가는 길은 매우 수월했다. 타히티, 바누아투, 사모아, 피지를 맞아 대량 득점 승리를 거둔 뉴질랜드는 마지막 뉴칼레도니아와의 결승전에서도 3-0으로 제압하며 월드컵 본선 직행 티켓을 거머쥐었다.



뉴질랜드는 지난 2023년 3월부터 대런 베이즐리 감독 체제로 A대표팀을 운영하고 있다. 과거 뉴질랜드의 U17, U20 대표팀을 역임한 베이즐리 감독의 내부 승격은 성공적이었다.



누구보다도 선수 파악이 용이한 베이즐리 감독은 세대교체를 통해 선수단의 연령대를 낮췄고, 기존의 베테랑들과 신구 조화를 이뤘다. 매튜 가벳(피터보로), 엘리야 저스트(마더웰), 리베라토 카카체(엠폴리), 사프릿 싱(웰링턴 피닉스), 벤자민 올드(생테티엔) 등을 중용하며 대표팀의 중추로 자리잡게 했다.



뉴질랜드의 정신적 지주이자 최고의 스타는 골잡이 크리스 우드(노팅엄 포레스트)다. 우드가 뉴질랜드에서 차지하는 비중은 절대적이다. 2020 도쿄 올림픽에서도 와일드카드로 출전한 그는 뉴질랜드 최초의 8강 진출을 이끌었다. 뿐만 아니라 이번 월드컵 예선에서도 무려 9골을 폭발시키며 본선행에 결정적인 역할을 해냈다.



우드의 장기부상... 경기력 회복 중요하다



오세아니아와는 달리 월드컵 본선에서는 언더독의 위치다. 이에 뉴질랜드는 월드컵 예선 이후 벌어진 평가전에서 수비적인 전술 컨셉으로 일관했다. 수비 상황에서는 전방 압박은 지양하는 대신 라인을 내려서 미들 블록과 로우 블록을 우선시한다.



그리고 제공권과 피지컬을 활용하는 직선적인 빌드업을 시도한다. 원톱 우드의 높이를 활용하는 롱패스로 세컨볼을 따낸 뒤 상대 진영에서 공격 작업을 만들어가는 패턴이다. 2선의 좌우 윙어들은 중앙으로 좁히고, 풀백들이 측면 공간을 커버해 크로스를 올린다.



뉴질랜드는 월드컵 본선에 대비하기 위해 지난해 6월부터 원정 평가전을 치르고 있다. 코트디부아르(1-0승), 우크라이나(1-2패), 호주(0-1패, 1-3패), 폴란드(0-1패), 노르웨이(1-1무), 콜롬비아(1-2패), 에콰도르(0-2패)를 상대한 8경기에서 1승 1무 6패를 기록했다. 수비 위주의 실리 축구로 맞대응했지만 정작 결과를 챙긴 것은 코트디부아르전 승리와 2진들이 대거 출전한 노르웨이전 무승부가 전부다.



이 기간동안 뉴질랜드는 공격에서의 파괴력 부족과 수비 불안을 노출했다. 가뜩이나 우드의 의존도가 높은 뉴질랜드로선 지난해 10월 장기 부상으로 이탈한 우드의 부재로 극심한 난조를 보였다. 벤 웨인(포트베일), 코스타 바바로우스(웨스턴 시드니)가 지난 10월, 11월 평가전에서 우드의 자리를 대신했지만 기대에 미치지 못했다.



무엇보다 우드의 컨디션 회복 여부가 매우 중요하다. 장기 부상으로인해 올 시즌 20경기 출전에 머물렀다. 지난 4월 부상에서 돌아온 이후 2골을 터뜨리는데 그쳤다.



이번 2026 북중미 월드컵에서 최악의 조편성은 피했다. 1, 2, 3포트에 속한 강팀들을 대거 피한 것은 다행스럽다. 1포트의 벨기에는 최근 몇 년 동안 하락세를 거듭하고 있으며, 2포트 이란, 3포트 이집트도 결코 못넘을 상대는 아니다. 뉴질랜드가 이번 월드컵에서 역사상 첫 승과 조별리그 통과에 성공할수 있을지 귀추가 주목된다.



▶ 뉴질랜드 예상 베스트11

4-2-3-1 : GK 크로콤비 - 페인, 서먼, 복스올, 데 브리스 - 토마스, 스타메니치 - 저스트, 싱, 올드 - 우드



▶ 2026 북중미 월드컵 G조 일정 (한국시간)

6월 16일(화) 오전 4시, 루멘 필드 - 미국, 씨애틀

벨기에 vs. 이집트



6월 16일(화) 오전 10시, 소파이 스타디움 - 미국, 로스앤젤레스

이란 vs. 뉴질랜드



6월 22일(월) 오전 4시, 소파이 스타디움 - 미국, 로스앤젤레스

벨기에 vs. 이란



6월 22일(월) 오전 10시, BC 플레이스 - 캐나다, 벤쿠버

이집트 vs. 뉴질랜드



6월 27일(토) 오후 12시, 루멘 필드 - 미국, 씨애틀

이란 vs. 이집트



6월 27일(토) 오후 12시, BC 플레이스 - 캐나다, 밴쿠버

뉴질랜드 vs. 벨기에



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026 북중미 월드컵 뉴질랜드 대표팀뉴질랜드에서 가장 인기 있는 스포츠는 럭비와 크리켓이다. 축구는 비인기 종목 중 하나다. 뉴질랜드 내셔널리그는 세미 프로 형태로 진행되며, 뉴질랜드를 대표하는 클럽인 웰링턴 피닉스, 오클랜드 FC는 호주 A리그에 편입돼 시즌을 치르고 있다.이러다보니 큰 발전을 기대하기 어려운 환경이다. 주요 선수들은 대부분 영어권 국가인 잉글랜드 하부리그, 호주 A리그에서 활약하거나 유럽으로 진출한다.하지만 축구 변방이었던 뉴질랜드는 2010년 이후 16년 만에 월드컵 본선 티켓을 따냈다. 1982 스페인 월드컵, 2010 남아공 월드컵에 이어 통산 세 번째 월드컵 진출이다.뉴질랜드는 전통적으로 오세아니아 대륙의 굴레를 벗어나지 못했다. 뉴질랜드보다 상위 호환인 호주를 넘기란 버거울 수 밖에 없었다. 1982 스페인 월드컵에서만 유일하게 호주의 아성을 무너뜨렸다. 호주가 2007년 AFC(아시아축구연맹)에 가입하면서 뉴질랜드는 오세아니아의 절대적인 1강으로 발돋움했고, 2010 남아공 월드컵 대륙간 플레이오프에서는 바레인을 물리치며 28년 만에 본선 진출이라는 꿈을 이뤘다.이후 뉴질랜드는 다시 부진에 빠졌다. 2014년 멕시코, 2018년 페루, 2022년 코스타리카와의 대륙간 플레이오프에서 모두 패배를 당한 것이다. 아시아가 아닌 북중미, 남미팀과의 대륙간 플레이오프로 변경되면서 월드컵으로 가는 관문이 더욱 좁아졌다.하지만 이번 2026 북중미 월드컵부터 본선 출전국이 32개에서 48개로 확대됨에 따라 가장 큰 수혜를 입은 국가는 뉴질랜드다. 오세아니아에 배정된 월드컵 티켓수가 0.5장에서 1장으로 늘어났기 때문이다.오세아니아의 절대 강자인 뉴질랜드가 월드컵으로 가는 길은 매우 수월했다. 타히티, 바누아투, 사모아, 피지를 맞아 대량 득점 승리를 거둔 뉴질랜드는 마지막 뉴칼레도니아와의 결승전에서도 3-0으로 제압하며 월드컵 본선 직행 티켓을 거머쥐었다.뉴질랜드는 지난 2023년 3월부터 대런 베이즐리 감독 체제로 A대표팀을 운영하고 있다. 과거 뉴질랜드의 U17, U20 대표팀을 역임한 베이즐리 감독의 내부 승격은 성공적이었다.누구보다도 선수 파악이 용이한 베이즐리 감독은 세대교체를 통해 선수단의 연령대를 낮췄고, 기존의 베테랑들과 신구 조화를 이뤘다. 매튜 가벳(피터보로), 엘리야 저스트(마더웰), 리베라토 카카체(엠폴리), 사프릿 싱(웰링턴 피닉스), 벤자민 올드(생테티엔) 등을 중용하며 대표팀의 중추로 자리잡게 했다.뉴질랜드의 정신적 지주이자 최고의 스타는 골잡이 크리스 우드(노팅엄 포레스트)다. 우드가 뉴질랜드에서 차지하는 비중은 절대적이다. 2020 도쿄 올림픽에서도 와일드카드로 출전한 그는 뉴질랜드 최초의 8강 진출을 이끌었다. 뿐만 아니라 이번 월드컵 예선에서도 무려 9골을 폭발시키며 본선행에 결정적인 역할을 해냈다.오세아니아와는 달리 월드컵 본선에서는 언더독의 위치다. 이에 뉴질랜드는 월드컵 예선 이후 벌어진 평가전에서 수비적인 전술 컨셉으로 일관했다. 수비 상황에서는 전방 압박은 지양하는 대신 라인을 내려서 미들 블록과 로우 블록을 우선시한다.그리고 제공권과 피지컬을 활용하는 직선적인 빌드업을 시도한다. 원톱 우드의 높이를 활용하는 롱패스로 세컨볼을 따낸 뒤 상대 진영에서 공격 작업을 만들어가는 패턴이다. 2선의 좌우 윙어들은 중앙으로 좁히고, 풀백들이 측면 공간을 커버해 크로스를 올린다.뉴질랜드는 월드컵 본선에 대비하기 위해 지난해 6월부터 원정 평가전을 치르고 있다. 코트디부아르(1-0승), 우크라이나(1-2패), 호주(0-1패, 1-3패), 폴란드(0-1패), 노르웨이(1-1무), 콜롬비아(1-2패), 에콰도르(0-2패)를 상대한 8경기에서 1승 1무 6패를 기록했다. 수비 위주의 실리 축구로 맞대응했지만 정작 결과를 챙긴 것은 코트디부아르전 승리와 2진들이 대거 출전한 노르웨이전 무승부가 전부다.이 기간동안 뉴질랜드는 공격에서의 파괴력 부족과 수비 불안을 노출했다. 가뜩이나 우드의 의존도가 높은 뉴질랜드로선 지난해 10월 장기 부상으로 이탈한 우드의 부재로 극심한 난조를 보였다. 벤 웨인(포트베일), 코스타 바바로우스(웨스턴 시드니)가 지난 10월, 11월 평가전에서 우드의 자리를 대신했지만 기대에 미치지 못했다.무엇보다 우드의 컨디션 회복 여부가 매우 중요하다. 장기 부상으로인해 올 시즌 20경기 출전에 머물렀다. 지난 4월 부상에서 돌아온 이후 2골을 터뜨리는데 그쳤다.이번 2026 북중미 월드컵에서 최악의 조편성은 피했다. 1, 2, 3포트에 속한 강팀들을 대거 피한 것은 다행스럽다. 1포트의 벨기에는 최근 몇 년 동안 하락세를 거듭하고 있으며, 2포트 이란, 3포트 이집트도 결코 못넘을 상대는 아니다. 뉴질랜드가 이번 월드컵에서 역사상 첫 승과 조별리그 통과에 성공할수 있을지 귀추가 주목된다.4-2-3-1 : GK 크로콤비 - 페인, 서먼, 복스올, 데 브리스 - 토마스, 스타메니치 - 저스트, 싱, 올드 - 우드6월 16일(화) 오전 4시, 루멘 필드 - 미국, 씨애틀벨기에 vs. 이집트6월 16일(화) 오전 10시, 소파이 스타디움 - 미국, 로스앤젤레스이란 vs. 뉴질랜드6월 22일(월) 오전 4시, 소파이 스타디움 - 미국, 로스앤젤레스벨기에 vs. 이란6월 22일(월) 오전 10시, BC 플레이스 - 캐나다, 벤쿠버이집트 vs. 뉴질랜드6월 27일(토) 오후 12시, 루멘 필드 - 미국, 씨애틀이란 vs. 이집트6월 27일(토) 오후 12시, BC 플레이스 - 캐나다, 밴쿠버뉴질랜드 vs. 벨기에 월드컵 벨기에 이집트 이란 뉴질랜드 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박시인 (totti0502) 내방 구독하기 신뢰도 있고 유익한 기사로 찾아뵙겠습니다. 이 기자의 최신기사 손흥민 멀티골... 홍명보호, 트리니다드 토바고와의 평가전 대승

2026 북중미 월드컵 이란 대표팀이란은 아시아에서 전통의 강호다. 1970년대에는 아시아 최강이었다. 1968년부터 1972, 1976년 아시안컵을 연달아 제패했다. 1978 아르헨티나 월드컵에서는 최초로 본선 무대를 밟았다.두 번째 월드컵에 나서기까지는 무려 20년의 세월이 걸렸다. 1998 프랑스 월드컵에서는 미국을 물리치고 역사적인 첫 승을 거뒀다. 이후 이란은 조금씩 월드컵 단골손님의 이미지를 구축해 나갔다. 이번 2026 북중미 월드컵까지 4회 연속 본선에 오른 이란은 최초의 조별리그 통과를 목표로 하고 있다.이란은 가장 최근에 열린 3번의 월드컵을 모두 카를로스 케이로스 감독 체제로 출전했다. 강력한 피지컬과 극강의 짠물 수비를 앞세워 3번의 대회 모두 선전을 펼쳤지만 끝내 조별리그를 통과하지 못했다.이란축구협회는 결국 케이로스와 작별을 고하고, 12년 만에 자국 출신 아미드 갈레노에이를 선임하기에 이르렀다. 월드컵 이후 벌어진 평가전과 2023 아시안컵 본선 경기를 포함, A매치 18경기 연속 무패를 내달렸다. 그러나 4강에서 개최국 카타르에 패하며 아시아 정복에는 실패했다.이란은 2026 북중미 월드컵 아시아 3차예선에서 우즈베키스탄, 아랍에미리트, 카타르, 북한, 키르기스스탄과 A조에 편성됐다. 까다로운 조편성이었지만 이란은 승승장구했다. 아시안컵에서 패배를 안긴 카타르와의 3차예선 4차전에서 4-1 대승을 거두며 복수에 성공했다.이란의 월드컵 아시아 3차 예선 최종 성적은 7승 2무 1패 19득점 8실점. 예선 2경기를 남겨두고, 조기에 본선 진출을 확정지었다. 이란은 전방 압박의 강도를 높이며 앞 선에서 누르는 기조를 보였다. 피지컬의 우위를 바탕으로 터프한 몸싸움과 압박을 유지했으며, 공중볼 경합에서도 강점이 있다.물론 케이로스 감독 시절만큼의 단단한 수비력을 보여준 것은 아니지만 좌우 측면에서의 얼리 크로스 전술과 직선적이면서 빠른 볼처리를 중시하는 갈레노에이 감독의 전술은 충분히 통했다. 팀이 앞서고 있는 상황에서는 객관적인 전력 우세에도 로우 블록을 형성하며 결과를 챙기는 실리주의 전략을 선보였다.전방에는 메흐디 타레미(올림피아코스)가 여전히 건재한 가운데 2선에는 사만 고도스(알 이티하드 칼바), 모하마드 모헤비(세파한), 아미르호세인 후세인자데(트랙토르) 등이 각기 다른 스타일을 지니고 있어 다양성을 불어넣는다.중앙 미드필더 사에이드 에자톨라히(샤밥 알 알리 두바이)는 공수의 연결고리 역할을 담당하는 핵심 자원이며, 후방에는 쇼자 칼릴자데(트랙토르), 마지드 호세이니(카이세리스포르) 등 피지컬이 뛰어난 수비수들이 버티고 있어 무게감을 더한다.월드컵 아시아 3차예선 이후 열린 A매치 결과는 좋지 못했다. 지난해 9월 CAFA(중앙아시아축구연맹) 네이션스컵에서 약체 아프가니스탄, 인도에 승리한 뒤 타지키스탄과 비겼다. 우즈베키스탄과의 결승전에서는 0-1로 패했다.이후에도 상황은 나아지지 않았다. 10월에는 러시아에 1-2로 패했고, 피파랭킹 110위 탄자니아전 2-0 승리를 두고 긍정적인 평가를 이끌어내기엔 상대의 전력이 너무 약했다. 11월 A매치 2연전에서는 카보베르데와 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 승리했으며, 우즈베키스탄과의 리턴 매치에서 0-0 무승부 이후 승부차기 패배를 당했다. 후반 중반 후사노프의 퇴장으로 수적인 우세를 점하고도 답답한 공격력으로 일관한 것이다.무엇보다 이란은 최근 3년 동안 우즈베키스탄과는 무려 7번의 경기를 치렀지만 1승 5무 1패에 그쳤다. 유일한 승리는 2023년 3월 평가전이다. 이후 6경기 연속 무승이다. 월드컵 본선 진출국 가운데 언더독에 속하는 카보베르데, 우즈베키스탄과의 경기에서 득점없이 무승에 그치자 이란 현지 언론과 팬들은 갈레노에이 감독에게 극도의 불만을 쏟아내고 있다. 지난 3월 A매치에서는 월드컵 본선에 오르지 못한 나이지리아(1-2패), 코스타리카(5-0승)에 1승 1패를 기록했다.이란의 가장 큰 문제점은 스쿼드의 고령화와 세대교체 실패에 있다. 대부분의 주축 선수들은 30대를 넘었으며, 전성기에서 내려왔다. 최근 나이지리아, 코스타리카와의 2연전에서 선발 출전한 11명의 평균 나이는 각각 30.2세, 30.8세였다. 새 바람을 불어넣을 유능한 젊은 피들이 나오지 않고 있다. 지난 1월 열린 AFC U23 아시안컵에서 이란은 조별리그조차 통과하지 못했다.이란 대표팀의 전력은 지난 2022 카타르 월드컵에 크게 미치지 못한다는 평가가 지배적이다. 그나마 희망을 걸어볼 요소는 조편성에 있다. 다른조와 비교하면 비교적 수월한 조에 속했다. 뉴질랜드, 이집트는 충분히 해볼만한 상대들이다. 과연 이란이 최초의 토너먼트 진출에 성공할 수 있을까. 남은 기간 면밀한 준비가 필요한 이유다.4-2-3-1 : GK 베이란반드 - 하르다니, 칼릴자데, 호세이니, 네마티 - 에자톨라히, 누라프칸 - 모헤비, 고도스, 후세인자데 - 타레미