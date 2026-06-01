전성기 지났다고? 노 배우 8명이 만나면 벌어지는 일

tvN 화면 캡처

큰사진보기 ▲<그 겨울,바람이 분다>와 <괜찮아,사랑이야>의 주인공이었던 조인성은 <디어 마이 프렌즈>에도 고현정의 상대역으로 특별 출연했다. tvN 화면 캡처

2013년 <여왕의 교실> 이후 2년 넘게 활동이 뜸했던 고현정은 2016년 <디어 마이 프렌즈>에서 난희(고두심 분)의 딸이자 프리랜서 번역 작가 박완을 연기했다. 고현정은 2020년대 들어 <마스크걸> <사마귀:살인자의 외출> 등 강렬한 캐릭터를 많이 맡았지만 <디어 마이 프렌즈>에서는 엄마와 자주 다투지만 엄마와 할머니, 이모들을 통해 인생에 대해 느끼고 배우면서 성숙해지는 따뜻한 캐릭터를 연기했다.



<그 겨울, 바람이 분다>와 <괜찮아, 사랑이야>를 통해 2편 연속으로 노희경 작가의 드라마에 출연했던 조인성은 <디어 마이 프렌즈>에서 박완의 남자친구 서연하 역으로 특별 출연했다. 연하는 사고 전엔 누구보다 다정했지만 사고 후 다리를 쓸 수 없게 되고 결국 이 일로 완과 헤어지면서 시니컬한 캐릭터가 됐다. 하지만 엄마의 수술이 성공적으로 끝난 후 완이 슬로베니아로 가면서 연하와 재회한다.



노희경 작가의 <괜찮아,사랑이야>에서 '투렛 증후군'을 앓는 박수광을 연기했던 이광수는 <디어 마이 프렌즈>에서 희자(김혜자 분)의 막내아들 유민호를 연기했다. 민호는 욱하는 성격이 있지만 성실하고 정이 많아 희자가 3형제 중 가장 믿는 아들이다. 특히 민호가 엄마와 영화를 보다가 자신의 품에서 잠든 엄마를 보고 다음 회 차가 상영될 때까지 어린 시절 추억에 젖어 자리를 뜨지 못하는 장면은 상당히 감동적이다.



드라마 <서울뚝배기>와 <형> <우리가 정말 사랑했을까> <왕초> 등에서 친근한 연기를 보여줬던 주현 배우는 <디어 마이 프렌즈>에서 부장판사 출신의 대형 로펌 고문 변호사 이성재를 연기했다. 성재는 딸을 상습 폭행한 사위와 갈등이 생긴 석균(신구 분)의 변호사로 사위에게 합의금 5억 원을 받아내고 분이 풀리지 않은 석균에게 대못을 주며 사위의 차를 긁으라고 부추기는 통쾌한 장면을 연출했다. 드라마보는아재 디어마이프렌즈 나문희 김혜자 고두심 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

<디어 마이 프렌즈>는 한 시대를 풍미했던 레전드 배우들이 대거 출연하며 백상예술대상 작품상을 수상했다.tvN 금토드라마는 2015년 <오 나의 귀신님>을 시작으로 <두 번째 스무살> <응답하라1988> <시그널>이 연속으로 흥행하면서 본격적인 황금기를 맞았다. 하지만 2016년 3월에 방송된 <기억>이 이성민의 엄청난 열연에도 3.6%의 아쉬운 시청률로 막을 내리면서 상승세가 한 풀 꺾였다(닐슨코리아 시청률 기준). 따라서 후속작 <디어 마이 프렌즈> 역시 기대만큼 우려의 목소리가 컸던 게 사실이다.<디어 마이 프렌즈>는 방영 초기 노령의 배우들이 주연이라는 점과 전작 <기억>의 부진으로 3~4% 사이의 시청률을 오가며 큰 반향을 일으키지 못했다. 하지만 드라마에 대한 호평이 이어지면서 7회 만에 시청률 5%를 돌파했고 15회에서는 시청률 8.1%를 기록하며 tvN 금토드라마의 인기를 되찾았다. 실제로 <디어 마이 프렌즈>의 최고 시청률은 <오 마이 귀신님>(7.3%)과 <두 번째 스무살>(7.2%)을 능가했다.<디어 마이 프렌즈>는 '전설의 배우'를 한 자리에 모은 '시니어 어벤저스'로 불리기에 충분한 드라마였다. 실제로 김혜자와 나문희, 고두심, 윤여정 등 주요 배우 4명의 지상파 연기대상 대상과 최우수상, 백상예술대상 및 3대 영화제 여우주연상 수상 기록을 모두 합치면 30여 회에 달한다(심지어 윤여정 배우의 <미나리> 41관왕은 제외한 기록이다).대배우들의 명연기가 더욱 돋보일 수 있었던 건 노희경 작가의 빛나는 대본 덕분이다. 실제로 <디어 마이 프렌즈>에서는 매회마다 시청자들의 심금을 울리는 명대사들을 만날 수 있다. 특히 박완(고현정 분)이 화장실에서 엄마의 노래를 들으면서 "세상 모든 자식들은 눈물을 흘릴 자격도 없다. 우리는 다 너무나 염치 없으므로"는 자식이라면 누구나 가슴이 먹먹해 질 수 밖에 없는 내레이션이었다.흔히 '명작'으로 불리는 드라마는 마니아들 사이에서 '다시보기 열풍'이 부는 경우가 많다. 하지만 2017년 백상예술대상 작품상을 수상한 <디어 마이 프렌즈>는 시청자들 사이에서 '두 번은 보기 힘든 드라마'라는 의견이 지배적이었다. <디어 마이 프렌즈>에는 치매(조희자)와 간암(장난희), 황혼이혼(문정아) ,교통사고로 인한 하반신 마비(서연하) 등 안타까운 사연의 캐릭터들이 많아 시청자들의 감정 소모가 너무 심해서다.