전성기 지났다고? 노 배우 8명이 만나면 벌어지는 일

축구 역사상 최고의 선수 중 한 명으로 꼽히는 리오넬 메시(인터 마이애미CF)는 그 해 세계 최고의 선수에게 주어지는 '발롱도르'를 무려 8번이나 수상했다. 하지만 메시는 2023년 비유럽팀 소속 선수로는 처음으로 발롱도르를 수상한 이후 지난 2년 동안 발롱도르 최종 후보 30인에도 포함되지 못했다. 한 시대를 풍미했던 천하의 메시도 30대 후반에 접어들면서 서서히 전성기가 저물고 있는 것이다.
스포츠 뿐 아니라 모든 분야에서는 그 사람이 최고의 성과를 올릴 수 있는 기간, 즉 전성기가 존재한다. 이는 연기자들도 마찬가지인데 자신의 이미지를 단기간에 과하게 소비하면서 전성기가 빨리 저무는 경우도 있고 젊은 배우를 선호하는 영화 및 드라마의 제작 환경 때문에 후배들에게 밀려나기도 한다. 그렇게 전성기가 지난 배우들은 조연으로 연기 활동을 이어가거나 연기와 다른 제2의 인생을 살기도 한다.
하지만 세월이 흘러 전성기가 지났다고 평가 받는 노장 배우들이라고 해서 그들의 연기도 함께 저문 것은 아니다. 지난 2016년 tvN 10주년 특별기획으로 방송된 이 드라마는 세월이 흐르면서 조금씩 익어간 배우들의 노익장을 보여주면서 많은 시청자들을 감동 시켰다. 노희경 작가가 각본을 쓰고 김혜자와 나문희, 고두심, 윤여정, 김영옥, 신구, 주현 등 노장 배우들이 대거 출연했던 <디어 마이 프렌즈>였다.