'우승복'은 넘쳤지만,'결승 출전복'은 없었던 이강인

이강인(PSG)이 한국 선수 최초로 유럽 챔피언스리그(UCL) 통산 두 차례 우승과 2연패를 경험하는 주인공이 됐다. 하지만 정작 경기에서는 또다시 출전 기회를 얻지 못하며 아쉬움을 남겼다.이강인의 소속팀 PSG는 31일(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린 '2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그' 결승전에서 아스널(잉글랜드)와 연장전까지 1-1로 승부를 가리지 못했으나 승부차기에서 4-3으로 앞서 우승을 차지했다.지난 시즌 루이스 엔리케 감독의 지휘 아래 구단 역사상 처음으로 UCL 정상에 오른 PSG는 2연패에 성공했다. 챔피언스리그에서 연속 우승팀이 탄생한 것은, 2016~17시즌부터 2017~18시즌까지 3연패를 달성한 레알 마드리드 이후 8년만이다. PSG는 올시즌 리그1과 UCL에서 우승해 '더블'(2관왕)로 시즌을 마쳤다.PSG의 사령탑 루이스 엔리케 감독은 사령탑으로서 개인 통산 세 번째 UCL 우승을 달성했다. 엔리케 감독은 FC 바르셀로나를 이끌던 시절인 2014-15시즌 UCL 우승을 포함한 트레블을 달성했다. PSG에서는 2연패에 성공하며, '역대 UCL 최다 우승 사령탑' 공동 2위에 이름을 올렸다. 카를로 안첼로티(브라질 대표팀) 감독이 통산 5회로 최다 우승을 차지했고, 엔리케, 지네딘 지단, 펩 과르디올라, 밥 페이즐리 감독이 각각 3회씩 우승을 차지하며 그 뒤를 잇고 잇다.한편 이강인은 이날 교체 명단에 이름을 올렸으나 끝내 그라운드를 밟지 못한 채 팀이 우승하는 모습을 2년 연속 벤치에서 지켜봤다. 한국 선수가 최초로 챔피언스리그 정상에 오른 것은 박지성으로, 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 2007-2008시즌이었다.다만 박지성은 4강전까지 맹활약하고도 챔피언스리그 결승무대에서는 아예 출전명단에서 제외되어 아쉬움을 남겼다. 이후 2008-09시즌과 2010-11시즌에는 두 번 연속 챔피언스리그 선발 명단에 포함되었으나, 이번에는 팀이 바르셀로나에게 잇달아 패배하며 우승과 인연이 없었다.이어 손흥민이 토트넘에서 뛰던 2018-2019시즌 한국 선수로는 두번째로 결승까지 올랐고 선발로 출전했지만 리버풀에 패하여 역시 준우승에 만족해야 했다. 이강인이 2회 연속 우승을 차지했지만 경기에 1분도 뛰지 못하면서, '한국 선수의 UCL 우승-결승 출전 동시 달성' 기록은 또다시 다음을 기약해야 했다.이강인은 PSG에 입단한 2023년 이후 '우승복'은 그야말로 넘치고 있다. 프랑스리그의 절대 1강이자 유럽 최고의 클럽 중 하나인 PSG에서 벌써 리그1 3회, 챔피언스리그 2회, 프랑스컵 2회 등 벌써 총 12차례 우승을 맛봤다. 이는 유럽 무대에서 활약한 한국 선수로는 박지성(15회)에서 이어 2번째로 많은 우승 기록이다. 유럽 5대리그 우승 경력으로 한정하면 맨체스터 유나이티드에서 총 11회 우승을 달성한 박지성을 이미 뛰어넘었다.하지만 이강인은 우승의 핵심 주역이 되지는 못했다. PSG에서 이강인의 위상은 철저히 로테이션 멤버에 그치고 있다. 대선배인 박지성 역시 맨유에서 항상 부동의 주전은 아니었지만, 챔피언스리그 등 중요한 경기에서는 핵심 역할을 맡으며 믿고 기용할수 있는 빅게임 플레이어였다는 차이가 있다. 손흥민은 토트넘에서 전성기를 보내며 2024-25시즌 유로파리그 우승 외에는 큰 우승복이 없었지만, 10년 넘게 소속팀 부동의 주전이자 에이스로 활약했다.반면, 이강인은 PSG 입단 이후 2023-24시즌 공식 대회에서 36경기 5골 5도움, 2024-25시즌 49경기 7골 6도움을 기록했다. 2025-26시즌에는 39경기에서 4골 6도움을 올렸으나 선발 출전은 19경기로 앞선 두 시즌(24경기-26경기)보다 더 줄어들었고, UCL 토너먼트 등 중요한 빅매치에서는 대부분 벤치를 지키는 시간이 길었다. UCL 기준으로는 결승전까지 무려 27경기 연속 선발 명단에서 제외됐다. 이강인은 PSG에서 통산 124경기에서 출전하여 16골 17도움을 기록 중이다.그동안 PSG가 이강인을 투입할 수 있는 기회는 많았다. 지난해 인터밀란과의 결승전은 PSG가 5-0으로 압승을 거두며 일찌감치 벤치 멤버들을 기용할 수도 있었지만 선택 받지 못했다. 또한 아스널과의 올시즌 결승전은 연장에 접어들며 교체 카드 1장을 더 사용할 수 있는 상황이었다. 그러나 엔리케 감독은 오히려 연장 후반에 앞서 득점이 필요한 상황임에도 일리야 자바르니와 루카스 베랄두를 교체 투입하며 끝까지 신중한 경기 운영을 선택했다.이강인도 이제 어느덧 25세가 됐다. PSG에서 우승 멤버의 일원이 되는 영광을 누리기는 했지만, 한창 경기에 뛰어야할 전성기에 빅클럽의 로테이션 멤버로만 만족하기에는 이강인의 재능과 기량이 아깝다는 목소리도 나온다.실제로 이강인은 이미 몇년 전부터 스페인 아틀레티코 마드리드 등 유럽의 여러 유명 클럽들과 연결되며 이적설이 꾸준히 제기되고 있다. 이강인은 소속팀의 시즌 일정을 모두 마치면서 내달 1일 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'을 앞둔 대한민국 축구 국가대표팀에 합류할 예정이다.