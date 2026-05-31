승부차기로 갈린 운명... 파리 생 제르맹, 아스널 물리치고 챔피언스리그 2연패

로이터/연합뉴스

UEFA 챔피언스리그 결승 우승을 기뻐하고 있는 파리 생 제르맹 선수들.챔피언스리그 첫 우승 위업에 도전하는 아스널 FC가 예상보다 빠른 시간에 골을 먼저 넣으며 푸슈카시 아레나를 붉은 빛으로 물들이기 시작했다.중앙선 부근 옆줄 가까이에서 파리 생 제르맹 센터백 마르퀴뇨스가 로빙 패스를 시도했지만 바로 앞 선수의 몸에 맞고 뒤로 흐른 공을 향해 아스널 FC 골잡이 카이 하베르츠가 빠른 역습 드리블에 이은 과감한 왼발 슛을 5분 4초만에 차 넣었다. 슛 각도가 결코 넉넉하지 않았지만 카이 하베르츠의 왼발 슛은 파리 생 제르맹 골키퍼 사포노프의 머리 위 높은 지점을 노린 것이다.곧 개막할 북중미 월드컵 독일 국가대표 명단에 공격수로 이름을 올린 카이 하베르츠는 이 골로 2020-21 시즌 포르투에서 열린 결승전을 떠올리게 만들었다. 당시 첼시 FC 유니폼을 입고 뛴 챔피언스리그 결승에서 맨체스터 시티를 상대로 1-0 결승골의 주인공이 되었는데, 이렇게 챔피언스리그 결승에서 2골 이상 넣은 선수 목록(크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 가레스 베일, 사무엘 에투, 라울 곤잘레스, 비니시우스 주니오르, 마리오 만주키치, 세르히오 라모스)에 카이 하베르츠의 이름을 새롭게 포함 시킨 것이다.디펜딩 챔피언 파리 생 제르맹이 전반에 따라붙는 골을 넣지는 못했지만, 62분에 흐비차 크바라츠헬리아가 결정적인 페널티킥을 얻어내는 활약을 펼친 덕분에 극적인 균형을 이룰 수 있었다. 템포 빠른 2대 1 패스로 아스널 FC 페널티 에어리어 안으로 파고든 크바라츠헬리아의 드리블을 아스널 수비수 모스케라가 태클로 넘어뜨린 것이다. 여기서 파리 생 제르맹 선수들은 모스케라에게 두 번째 옐로카드를 줘서 퇴장 시켜야 한다고 주장했지만 다니엘 지베르트(독일) 주심은 페널티킥 판정만 내렸다.이 중요한 순간 11미터 지점에 공을 내려놓은 우스만 뎀벨레가 침착한 오른발 인사이드 골을 64분 16초에 아스널 FC 골문 왼쪽 구석으로 낮게 차 넣은 것이다. 귀중한 페널티킥을 얻어낸 파리 생 제르맹 날개 공격수 크바라츠헬리아가 77분에 빠른 스피드의 단독 드리블에 이은 왼발 대각선 슛으로 역전 결승골까지 노렸지만, 아스널 수비수 루이스-스켈리의 아슬아슬한 슬라이딩 태클에 걸리고 말았다.파리 생 제르맹의 후반 교체 멤버 브래들리 바르콜라는 추가 시간도 거의 다 끝날 무렵 빠른 드리블로 극장 결승골 기회를 잡았지만 각도를 잃은 왼발 슛이 옆그물을 때려 연장전을 알리는 휘슬 소리를 듣고 말았다.30분 이상의 연장전에도 결승골은 나오지 않았다. 연장 종료 직전 아스널의 후반 교체 멤버 요케레스가 결정적인 오른발 중거리슛을 날렸지만 파리 생 제르맹 수비수들이 몸을 날려 그 공을 막아냈다.결국 운명의 승부차기가 이어졌고 파리 생 제르맹의 곤살루 하무스의 오른발 골로 시작했는데, 우승 갈림길은 아스널의 두 번째 키커 에베레치 에제의 오른발 킥부터 생기기 시작했다. 파리 생 제르맹 골키퍼 사포노프의 타이밍을 빼앗기 위해 뜸을 들이다가 찬 오른발 킥이 왼쪽 기둥 밖으로 벗어난 것이다.절체절명의 위기에 몰린 아스널 FC는 곧바로 다비드 라야 골키퍼의 슈퍼 세이브 덕분에 한숨을 돌릴 수 있었다. 파리 생 제르맹 세 번째 키커 누누 멘데스의 왼발 슛을 라야가 자기 왼쪽으로 날아올라 기막히게 쳐냈기 때문이다.이어 아스널 FC의 마지막 키커 가브리엘의 왼발 킥이 너무 높게 날아가 버리는 바람에 파리 생 제르맹이 극적으로 챔피언스리그 두 시즌 연속 우승의 영광을 누리게 됐다. 아스널 FC는 구단 역사상 처음으로 챔피언스리그 우승의 꿈을 품고 부다페스트로 날아왔지만, 승부차기의 부담감을 이겨내지 못했다.이번 북중미 월드컵에 한국 대표로 뽑힌 이강인은 벤치에서 대기하기만 하여 국내 팬들에게 아쉬움을 남겼지만 파리 생 제르맹의 당당한 일원으로 두 시즌 연속 우승 세리머니에 참가해 빛나는 우승 메달을 목에 걸었다.(5월 31일 오전 1시, 푸슈카시 아레나, 부다페스트)[골 기록 :(64분 16초,PK) /(5분 4초)]- 연장 후으로(4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)FW : 흐비차 크바라츠헬리아(83분↔브래들리 바르콜라), 우스만 뎀벨레(90+6분↔곤살루 하무스), 데지레 두에MF : 파비안 루이스, 비티냐(106분↔루카스 베랄도), 주앙 네베스DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스(106분↔일리아 자바르니), 아치라프 하키미GK : 마트베이 사포노프(4-2-3-1 감독 : 미켈 아르테타)FW : 카이 하베르츠(91분↔에베레치 에제)AMF : 레안드로 트로사르(83분↔가브리엘 마르티넬리), 마르틴 외데고르(67분↔빅토르 요케레스), 부카요 사카(83분↔노니 마두에케)DMF : 마일스 루이스-스켈리(91분↔마르틴 주비멘디), 데클란 라이스DF : 피에로 힌카피에, 가브리엘, 윌리엄 살리바, 크리스티안 모스케라(66분↔유리엔 팀버)GK : 다비드 라야(왼쪽이 우승 팀)2025-26 파리 생 제르맹(프랑스) 1-1[PSO 4-3] 아스널 FC(잉글랜드)2024-25 파리 생 제르맹(프랑스) 5-0 인테르 밀란(이탈리아)2023-24 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 보루시아 도르트문트(독일)2022-23 맨체스터 시티(잉글랜드) 1-0 인테르 밀란(이탈리아)2021-22 레알 마드리드 CF(스페인) 1-0 리버풀 FC(잉글랜드)2020-21 첼시 FC(잉글랜드) 1-0 맨체스터 시티(잉글랜드)2019-20 FC 바이에른 뮌헨(독일) 1-0 파리 생 제르맹(프랑스)2018-19 리버풀 FC(잉글랜드) 2-0 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)2017-18 레알 마드리드 CF(스페인) 3-1 리버풀 FC(잉글랜드)2016-17 레알 마드리드 CF(스페인) 4-1 유벤투스(이탈리아)2015-16 레알 마드리드 CF(스페인) 1-1[PSO 5-3] 아틀레티코 마드리드(스페인)2014-15 FC 바르셀로나(스페인) 3-1 유벤투스(이탈리아)2013-14 레알 마드리드 CF(스페인) 4-1 아틀레티코 마드리드(스페인)2012-13 FC 바이에른 뮌헨(독일) 2-1 보루시아 도르트문트(독일)