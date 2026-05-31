아르테타의 신의 한수에도... 끝내 얻지 못한 UCL 트로피

승부차기 접전 끝에 창단 첫 챔피언스리그 우승이라는 대업을 확정하지 못한 아스널이다.미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트에 자리한 푸슈카시 아레나에서 열린 '2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 결승전에서 루이스 엔리케 감독의 PSG와 1-1 무승부를 기록했고, 이어진 승부차기에서 4-3으로 패배했다. 이로써 PSG는 유럽 최정상에, 아스널은 준우승에 그쳤다.대회 2연패를 노렸던 PSG였다. 지난 시즌 대회 최정상에 자리하며 창단 첫 빅이어를 품었던 이들은 이번 시즌 챔피언스리그에서도 압도적인 퍼포먼스를 선보였다. 리그 스테이지에서 11위에 자리하며 16강 직행에 실패했지만, 플레이오프에서 AS모나코를 시작으로 첼시·리버풀·바이에른 뮌헨과 같은 유럽 전통 강호를 차례로 격파하며 2시즌 연속 결승 진출에 성공했다.반면 아스널은 무려 2005-06시즌 이후 20년 만에 유럽 챔피언스리그 결승전 무대에 올라섰다. 이번 시즌 22년 동안 이뤄내지 못했던 프리미어리그 정상에 섰던 이들은 별들의 전쟁에서도 거침없는 행보를 보여줬다. 리그 스테이지에서는 8전 전승 1위로 16강 직행에 성공했고, 이후 레버쿠젠·스포르팅·AT 마드리드를 제압하면서 결승이 열리는 부다페스트로 향했다.우승컵을 향한 경기가 시작된 가운데 아스널이 먼저 웃었다. 전반 5분 마르퀴뇨스가 걷어낸 볼이 트로사르를 맞고 수비 뒷공간으로 향했고, 이를 포착한 카이 하베르츠가 질주해 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 일격을 허용한 PSG도 공세를 퍼부었고, 끝내 후반 16분 흐비차 크바라츠헬리야가 페널티킥을 얻어내는 데 성공했다.이후 키커로 나선 뎀벨레가 깔끔하게 성공시키면서 승부의 균형을 맞췄다. 실점을 허용한 아스널은 요케레스·팀버·마두에케·마르티넬리를 투입하며 분위기 반전을 노렸고, PSG 역시 하무스·바르콜라를 넣으면서 추가 득점 기회를 엿봤으나 결정적 장면을 만들지 못했다. 이어 연장전에서도 이렇다 할 기회를 생산하지 못했던 이들이었고, 결국 승부차기로 넘어갔다.피 말리는 러시안룰렛. 끝내 승자는 PSG가 됐다. 3-3으로 맞선 가운데 PSG 마지막 키커 베랄두가 성공한 가운데 아스널의 최종 키커로 나선 마갈량이스가 실축했다. 그렇게 승부차기 최종 스코어 4-3으로 PSG가 챔피언스리그 2연패라는 대위업을 달성하는 데 성공했다.이처럼 120분간의 혈투 끝에 챔피언스리그 챔피언 자리에 올라선 팀은 바로 PSG였다. 2연패라는 역사적인 기록을 작성한 이들도 상당히 대단했지만, 아스널 특히 아르테타 감독이 보여준 전략은 상당히 인상 깊었다. 아르테타는 막강한 공격력을 보유한 PSG를 상대하기 위해 팀이 추구하던 주도적이고 능동적인 축구를 잠시 뒤로 한 채, 수비적인 전형을 취했다.평소 즐겨 사용하던 4-2-3-1 시스템을 가동한 아르테타 감독은 익숙한 구조에서 수비적인 디테일을 첨가한 모습을 보여줬다. PSG의 강력한 삼각 편대인 흐비차·우스만 뎀벨레·데제리 두에를 강력하게 견제하기 위해서 수비 상황에서는 4-4-2로 내려앉는 전형을 취했고, 공격 시에는 최소한의 인원으로 골문을 타격하는 그림을 내세웠다.이에 더해 양 풀백에는 공격보다 수비 상황에서 강점이 있는 모스케라·인카피예를 택했고, 이는 상당히 효과적이었다. PSG는 깊숙하게 내려앉은 아스널 수비진을 뚫어내지 못했으며 개인 능력이 출중한 흐비차·두에·뎀벨레는 이렇다 할 장면을 만들지도 못했다. 우측면에 배치된 두에는 좌측 풀백으로 인카피예의 강력한 견제 속 전반전에는 드리블 성공이 0회에 머물렀다.뎀벨레 역시 중앙 수비에 자리하고 있는 프리미어리그 최소 실점 1위 듀오인 마갈량이스·살리바를 뚫어내지 못했고, 이들의 견제를 피해 측면으로 이동했으나 인카피예의 압박으로 인해 턴오버를 범하기도 했다. 결과적으로 경기 내내 뎀벨레는 오픈 찬스에서 단 1개의 유효 슈팅을 기록하지 못했고, 장기인 드리블 성공 역시 0회에 그치면서 굴욕을 맛봤다.흐비차도 마찬가지였다. 전반 내내 모스케라의 밀착 수비로 인해 드리블 성공 0회·기회 창출 0회·유효 슈팅 0회라는 수치를 기록했고, 볼을 잡게 되면 부카요 사카와 함께 더블 맨투맨 수비가 붙으면서 경기 운영에 어려움을 겪었다. 공격 삼각 편대가 막히자, PSG는 답답한 경기 운영이 이어졌고 설상가상 전반 초반 하베르츠에게 실점을 내주면서 패배가 눈앞에 드리웠다.전반 막판이 되어서야 첫 유효 슈팅을 기록할 정도로 PSG는 아르테타 감독이 쳐 놓은 수비 덫 안에 철저하게 가로 막혔다는 것. 하지만, 단 한 차례의 실수가 분위기와 우승 주인공을 바꿨다. 후반 16분 순식간에 모스케라 뒷공간을 파고든 흐비차가 페널티킥을 얻어냈고, 이를 통해 잠시 무너졌던 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다.결과적으로 아르테타 감독은 PSG를 상대로 플랜 A를 완벽하게 구축하며 흐름을 완벽하게 통제했지만, 실책 1번으로 인해 흐름이 완벽하게 뒤집힌 것. 이에 따라 실수를 범한 모스케라는 최고의 경기력을 펼치면서 승리 주역으로 올라서는 듯했지만, 아쉽게도 그렇게 되지 못했다.현지 매체의 혹평도 이어졌다. <풋볼 런던>은 모스케라에게 평점 5점을 부여하며 "흐비차에게 무모하게 태클을 걸어 페널티킥을 내줬다. 공을 건드리기도 전에 상대를 넘어뜨렸다. 그전까지는 오른쪽 측면을 잘 지키고 있었지만, 페널티킥이 성공한 후 옐로카드를 받아 교체된 점은 당연한 조치였다"라고 보도했다.경기 시작부터 끝까지 PSG의 강점을 완벽하게 파악해 이를 통제하는 플랜을 통해 챔피언스리그 첫 트로피를 노렸지만, 아스널의 꿈은 이뤄지지 않았다. 단 한 번의 실수가 얼마나 치명적인지를 뼈저리게 느꼈던 부다페스트의 밤이었다.