LG, '대체 불가' 마레이와 동행 계속… 전력 유지 성공

김종수

큰사진보기 ▲창원 LG는 29일, 아셈 마레이(사진 왼쪽)와 칼 타마요 재계약 완료를 발표했다. 창원 LG 세이커스

타마요와도 재계약, 다음 시즌에도 '타마레이' 콤비 기대



앞서 언급한 대로 칼 타마요 역시 재계약에 성공하며 다음 시즌에도 LG 유니폼을 입게 됐다. 타마요는 지난 두 시즌 동안 LG의 핵심 전력으로 활약했다. 좋은 신체 조건에 더해 뛰어난 외곽슛과 다재다능한 플레이를 앞세워 KBL 최고의 아시아 쿼터 선수 중 한 명으로 평가 받고 있다.



하지만 LG의 성공을 이야기할 때 중심축은 여전히 마레이다. 타마요가 자신의 장점을 마음껏 발휘할 수 있었던 배경에도 마레이의 존재가 있었다. 상대 수비는 언제나 골밑의 마레이를 가장 먼저 의식했다. 자연스럽게 타마요에게 더 많은 공간이 생겼고, 그는 이를 활용해 공격력을 극대화할 수 있었다. 물론 타마요의 외곽 능력은 마레이의 활동 공간을 넓혀줬다.



실제로 LG 경기력을 살펴보면 마레이의 컨디션이 곧 팀 경기력과 직결되는 경우가 많았다. 리바운드 싸움에서 우위를 점하고 수비가 안정되면 LG는 강했다. 그리고 그 중심에는 언제나 마레이가 있었다.



마레이의 존재감은 단순한 기록으로 설명되지 않는다. 그는 코트 위에서 선수들을 독려하고, 몸을 던지는 플레이를 주저하지 않는다. 외국인 선수임에도 팀에 대한 책임감이 강하고, 동료들과의 관계도 훌륭하다는 평가를 받는다.



LG가 지난 몇 년 동안 꾸준히 강팀으로 자리 잡을 수 있었던 이유 중 하나도 바로 이런 이유가 크다. 마레이는 단순히 경기에만 영향을 미치는 외국인 선수가 아니다. 팀의 분위기까지 바꾸는 덕아웃 리더같은 인물이다.



통합 우승 향한 LG의 목표



LG는 다음 시즌에도 정상을 목표로 달릴 것이다. 직전 시즌 정규리그 우승을 경험했고, 전체 전력 구조상 우승 후보임이 분명하다. 그렇기에 다음 시즌 플랜 역시 명확하다. 챔피언결정전 우승, 그리고 통합 우승이다.



그러기 위해서 가장 먼저 필요한 조건이 바로 마레이의 잔류였다. 일단 LG는 이번 오프 시즌 가장 중요한 숙제를 해결했다. 새로운 외국인 선수를 찾는 모험 대신 리그 최고의 외국인 선수를 지키는 선택을 했다.



이는 단순한 현상 유지가 아니다. 오히려 가장 확실한 전력 보강에 가깝다. 마레이는 이미 LG 시스템을 완벽하게 이해하고 있다. 조 감독이 원하는 농구가 무엇인지 알고 있고, 동료들과의 호흡도 완성돼 있다. 새로운 선수가 적응하는 데 필요한 시간을 아낄 수 있다는 점도 큰 장점이다.



무엇보다 그는 아직도 리그 최고의 경쟁력을 유지하고 있다. 33세라는 나이가 적다고는 할 수 없지만 지난 시즌 보여준 경기력은 오히려 전성기에 가까웠다. 리바운드와 수비, 경기 운영 능력은 여전히 독보적이다.



LG가 다시 한번 정상에 도전할 수 있다고 평가 받는 이유도 결국 마레이 때문이다. 리그 최고의 리바운더, 최고의 수비형 빅맨, 그리고 최고의 외국인 선수. LG는 이번 재계약을 통해 가장 중요한 자산을 지켜냈다. 지난 시즌 정규리그 우승의 주역이었던 마레이는 이제 통합 우승이라는 더 큰 목표를 향해 다시 코트에 선다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 창원 LG는 29일, 아셈 마레이(사진 왼쪽)와 칼 타마요 재계약 완료를 발표했다.앞서 언급한 대로 칼 타마요 역시 재계약에 성공하며 다음 시즌에도 LG 유니폼을 입게 됐다. 타마요는 지난 두 시즌 동안 LG의 핵심 전력으로 활약했다. 좋은 신체 조건에 더해 뛰어난 외곽슛과 다재다능한 플레이를 앞세워 KBL 최고의 아시아 쿼터 선수 중 한 명으로 평가 받고 있다.하지만 LG의 성공을 이야기할 때 중심축은 여전히 마레이다. 타마요가 자신의 장점을 마음껏 발휘할 수 있었던 배경에도 마레이의 존재가 있었다. 상대 수비는 언제나 골밑의 마레이를 가장 먼저 의식했다. 자연스럽게 타마요에게 더 많은 공간이 생겼고, 그는 이를 활용해 공격력을 극대화할 수 있었다. 물론 타마요의 외곽 능력은 마레이의 활동 공간을 넓혀줬다.실제로 LG 경기력을 살펴보면 마레이의 컨디션이 곧 팀 경기력과 직결되는 경우가 많았다. 리바운드 싸움에서 우위를 점하고 수비가 안정되면 LG는 강했다. 그리고 그 중심에는 언제나 마레이가 있었다.마레이의 존재감은 단순한 기록으로 설명되지 않는다. 그는 코트 위에서 선수들을 독려하고, 몸을 던지는 플레이를 주저하지 않는다. 외국인 선수임에도 팀에 대한 책임감이 강하고, 동료들과의 관계도 훌륭하다는 평가를 받는다.LG가 지난 몇 년 동안 꾸준히 강팀으로 자리 잡을 수 있었던 이유 중 하나도 바로 이런 이유가 크다. 마레이는 단순히 경기에만 영향을 미치는 외국인 선수가 아니다. 팀의 분위기까지 바꾸는 덕아웃 리더같은 인물이다.LG는 다음 시즌에도 정상을 목표로 달릴 것이다. 직전 시즌 정규리그 우승을 경험했고, 전체 전력 구조상 우승 후보임이 분명하다. 그렇기에 다음 시즌 플랜 역시 명확하다. 챔피언결정전 우승, 그리고 통합 우승이다.그러기 위해서 가장 먼저 필요한 조건이 바로 마레이의 잔류였다. 일단 LG는 이번 오프 시즌 가장 중요한 숙제를 해결했다. 새로운 외국인 선수를 찾는 모험 대신 리그 최고의 외국인 선수를 지키는 선택을 했다.이는 단순한 현상 유지가 아니다. 오히려 가장 확실한 전력 보강에 가깝다. 마레이는 이미 LG 시스템을 완벽하게 이해하고 있다. 조 감독이 원하는 농구가 무엇인지 알고 있고, 동료들과의 호흡도 완성돼 있다. 새로운 선수가 적응하는 데 필요한 시간을 아낄 수 있다는 점도 큰 장점이다.무엇보다 그는 아직도 리그 최고의 경쟁력을 유지하고 있다. 33세라는 나이가 적다고는 할 수 없지만 지난 시즌 보여준 경기력은 오히려 전성기에 가까웠다. 리바운드와 수비, 경기 운영 능력은 여전히 독보적이다.LG가 다시 한번 정상에 도전할 수 있다고 평가 받는 이유도 결국 마레이 때문이다. 리그 최고의 리바운더, 최고의 수비형 빅맨, 그리고 최고의 외국인 선수. LG는 이번 재계약을 통해 가장 중요한 자산을 지켜냈다. 지난 시즌 정규리그 우승의 주역이었던 마레이는 이제 통합 우승이라는 더 큰 목표를 향해 다시 코트에 선다. 아셈마레이 외국인선수 이집트왕자 재계약 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 끌려가다 뒤집기… UFC 박보현, 중국 제압하고 4강 진출

아셈 마레이는 지난 시즌 외국인선수 MVP를 비롯해 베스트5, 최우수수비상, 리바운드 1위, 스틸 1위까지 휩쓸며 무려 5관왕에 올랐다.프로농구 창원 LG 세이커스가 외국인선수 '이집트 왕자' 아셈 마레이(33, 202㎝)와 다음 시즌에도 함께한다. 구단은 지난 29일 아시아쿼터 칼 타마요(25, 202㎝)와 함께 마레이와의 재계약 소식을 발표하며 2026~2027시즌에도 '타마레이 콤비' 체제를 유지한다고 밝혔다.이번 계약의 핵심은 단연 마레이다. LG는 최근 몇 년간 KBL 정상권 팀으로 도약했고, 지난 시즌에는 정규 리그 우승을 차지한 바 있다. 그 과정에서 가장 큰 역할을 한 선수를 꼽으라면 단연 마레이다. 이제 그는 단순한 외국인 선수를 넘어 LG 농구 자체를 상징하는 존재가 됐다.KBL에서 외국인 선수는 매 시즌 교체가 빈번하다. 성적이 좋더라도 더 나은 선수를 찾기 위해 변화를 선택하는 경우가 적지 않다. 그러나 마레이는 달랐다. LG는 이번에도 주저 없이 재계약을 선택했다. 그 이유는 명확하다. 마레이는 이미 자신의 가치를 수년간 증명해 왔다.새로운 선수를 데려오는 모험보다 검증된 최고를 유지하는 것이 훨씬 합리적인 선택이었다. 지난 시즌 LG는 정규리그 정상에 올랐고 그 중심에는 마레이가 있었다. 현재 마레이는 단순히 좋은 외국인 선수가 아니라 팀 전술의 출발점이자 마침표다.조상현 감독 체제의 LG 농구를 설명할 때 마레이를 빼놓고 이야기하는 것은 불가능하다. 공격에서는 중심축이었고 수비에서는 마지막 보루였다. 리바운드와 수비, 스크린, 패싱, 궂은 일까지 도맡으며 팀 전체를 움직였다. LG가 가장 먼저 해결해야 할 오프시즌 과제가 마레이 재계약이었던 이유도 바로 여기에 있다.마레이는 지난 시즌 자신의 가치를 완벽하게 증명했다. 그는 외국인선수 MVP를 비롯해 베스트5, 최우수 수비상, 리바운드 1위, 스틸 1위까지 휩쓸며 무려 5관왕에 올랐다. 외국인 선수가 한 시즌 동안 이처럼 압도적인 존재감을 보여준 사례는 KBL 역사에서도 흔치 않다.특히 눈길을 끄는 것은 꾸준함이다. 마레이는 LG 유니폼을 입은 이후 5시즌 연속 리바운드 1위를 차지했다. 리그가 바뀌고 경쟁자가 바뀌어도 결과는 늘 같았다. 결국 가장 많은 공을 따내는 선수는 마레이였다.정규 리그 통산 성적 역시 압도적이다. 238경기에 출전해 평균 15.9득점, 13.5리바운드, 3.7어시스트, 1.8스틸을 기록했다. 현대 농구에서 좋은 센터는 단순히 골 밑을 지키는 선수에 머물지 않는다. 경기 전체를 읽고 동료들을 살릴 수 있어야 한다.마레이는 바로 그런 선수다. 포스트에서 공을 잡으면 상대 수비가 몰린다. 그 순간 그는 무리하게 공격하기보다 가장 좋은 위치의 동료를 찾아 패스를 내준다. LG 국내 선수들이 상대적으로 편하게 공격할 수 있었던 이유도 마레이의 시야와 패싱 능력 덕분이었다.수비에서는 더욱 위력적이다. 상대 공격수들은 마레이가 버티는 골밑을 쉽게 공략하지 못한다. 리바운드 장악력은 물론이고 스틸 능력까지 갖춰 수비 범위가 넓다. 이를 입증하듯 지난 시즌 그는 리바운드와 스틸 부문 모두 리그 1위를 차지했다. 수비와 리바운드를 책임지면서도 공격의 연결고리 역할까지 수행하는 선수. LG 입장에서 마레이는 대체 불가능한 존재일 수밖에 없다.