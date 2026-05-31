LG, '대체 불가' 마레이와 동행 계속… 전력 유지 성공

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아셈 마레이는 지난 시즌 외국인선수 MVP를 비롯해 베스트5, 최우수수비상, 리바운드 1위, 스틸 1위까지 휩쓸며 무려 5관왕에 올랐다.김종수
프로농구 창원 LG 세이커스가 외국인선수 '이집트 왕자' 아셈 마레이(33, 202㎝)와 다음 시즌에도 함께한다. 구단은 지난 29일 아시아쿼터 칼 타마요(25, 202㎝)와 함께 마레이와의 재계약 소식을 발표하며 2026~2027시즌에도 '타마레이 콤비' 체제를 유지한다고 밝혔다.
이번 계약의 핵심은 단연 마레이다. LG는 최근 몇 년간 KBL 정상권 팀으로 도약했고, 지난 시즌에는 정규 리그 우승을 차지한 바 있다. 그 과정에서 가장 큰 역할을 한 선수를 꼽으라면 단연 마레이다. 이제 그는 단순한 외국인 선수를 넘어 LG 농구 자체를 상징하는 존재가 됐다.
KBL에서 외국인 선수는 매 시즌 교체가 빈번하다. 성적이 좋더라도 더 나은 선수를 찾기 위해 변화를 선택하는 경우가 적지 않다. 그러나 마레이는 달랐다. LG는 이번에도 주저 없이 재계약을 선택했다. 그 이유는 명확하다. 마레이는 이미 자신의 가치를 수년간 증명해 왔다.
새로운 선수를 데려오는 모험보다 검증된 최고를 유지하는 것이 훨씬 합리적인 선택이었다. 지난 시즌 LG는 정규리그 정상에 올랐고 그 중심에는 마레이가 있었다. 현재 마레이는 단순히 좋은 외국인 선수가 아니라 팀 전술의 출발점이자 마침표다.
조상현 감독 체제의 LG 농구를 설명할 때 마레이를 빼놓고 이야기하는 것은 불가능하다. 공격에서는 중심축이었고 수비에서는 마지막 보루였다. 리바운드와 수비, 스크린, 패싱, 궂은 일까지 도맡으며 팀 전체를 움직였다. LG가 가장 먼저 해결해야 할 오프시즌 과제가 마레이 재계약이었던 이유도 바로 여기에 있다.
5관왕 MVP의 위엄
마레이는 지난 시즌 자신의 가치를 완벽하게 증명했다. 그는 외국인선수 MVP를 비롯해 베스트5, 최우수 수비상, 리바운드 1위, 스틸 1위까지 휩쓸며 무려 5관왕에 올랐다. 외국인 선수가 한 시즌 동안 이처럼 압도적인 존재감을 보여준 사례는 KBL 역사에서도 흔치 않다.
특히 눈길을 끄는 것은 꾸준함이다. 마레이는 LG 유니폼을 입은 이후 5시즌 연속 리바운드 1위를 차지했다. 리그가 바뀌고 경쟁자가 바뀌어도 결과는 늘 같았다. 결국 가장 많은 공을 따내는 선수는 마레이였다.
정규 리그 통산 성적 역시 압도적이다. 238경기에 출전해 평균 15.9득점, 13.5리바운드, 3.7어시스트, 1.8스틸을 기록했다. 현대 농구에서 좋은 센터는 단순히 골 밑을 지키는 선수에 머물지 않는다. 경기 전체를 읽고 동료들을 살릴 수 있어야 한다.
마레이는 바로 그런 선수다. 포스트에서 공을 잡으면 상대 수비가 몰린다. 그 순간 그는 무리하게 공격하기보다 가장 좋은 위치의 동료를 찾아 패스를 내준다. LG 국내 선수들이 상대적으로 편하게 공격할 수 있었던 이유도 마레이의 시야와 패싱 능력 덕분이었다.
수비에서는 더욱 위력적이다. 상대 공격수들은 마레이가 버티는 골밑을 쉽게 공략하지 못한다. 리바운드 장악력은 물론이고 스틸 능력까지 갖춰 수비 범위가 넓다. 이를 입증하듯 지난 시즌 그는 리바운드와 스틸 부문 모두 리그 1위를 차지했다. 수비와 리바운드를 책임지면서도 공격의 연결고리 역할까지 수행하는 선수. LG 입장에서 마레이는 대체 불가능한 존재일 수밖에 없다.