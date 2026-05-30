'충남아산 FC' 안드레 감독 첫 승리... 수원 삼성 발목 잡다

한국프로축구연맹

충남아산FC가 30일 오후 충남 아산 이순신 종합운동장에서 벌어진 2026 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와의 홈경기에서 삼성을 2-1로 꺾었다. 사진은 충남아산FC 안드레 감독.5분 35초 간격으로 터진 충남아산 FC의 후반 두 골은 게임이 끝날 때까지 묵직하게 자리잡아 갈 길 바쁜 수원 삼성 블루윙즈의 날개를 매우 무겁게 만들었다. 홈 팀 충남아산 FC 날개 공격수 데니손이 1골 1도움 활약을 펼친 덕분에 신임 안드레 감독의 충남아산 FC 데뷔 첫 승리를 짜릿하게 만들어낸 것이다.브라질 출신 안드레 감독이 이끌고 있는 충남아산 FC가 5월 30일(토) 오후 4시 30분 충남 아산에 있는 이순신 종합운동장에서 벌어진 2026 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와의 홈 게임을 2-1로 이기고 상위권 도약에 대한 자신감을 얻었다.오늘도 어웨이 팀 수원 삼성 블루윙즈 팬들이 이순신 종합운동장 서포터즈 좌석을 가득 메웠다. 그만큼 수원 삼성 블루윙즈에 대한 우승-승격 기대감이 크다는 것을 K리그 팬들은 잘 안다.신중하게 지나간 전반에 비해 후반에 접어들어 결정타를 날릴 분위기가 예상대로 이어졌다. 기선을 제압한 팀은 홈 팀 충남아산이었다. 빠른 역습 드리블을 펼친 데니손의 전진 패스를 받은 2년 차 유망주 박시후가 자신감 넘치는 오른발 슛으로 52분 16초 첫 골을 뽑아낸 것이다. 바로 앞에 수원 삼성 블루윙즈 수비수 둘이 겹쳐 있었지만 다리를 살짝 스치며 수원 삼성 골문 오른쪽 구석으로 낮게 빨려들어갔다.홈 팀 충남아산 FC의 첫 골 전율이 가시기도 전 5분 35초만에 추가골이자 이 게임 결승골이 더 멋지게 들어갔다. 골키퍼 신송훈의 롱 킥을 받은 듬직한 골잡이 은고이가 수원 삼성 블루윙즈 센터백 송주훈을 보기 좋게 따돌리며 끝줄 앞까지 파고들더니 컷 백 크로스로 데니손의 왼발 슬라이딩 결승골(57분 51초)을 도운 것이다.이대로 물러설 수 없는 어웨이 팀 수원 삼성 블루윙즈도 61분에 이건희의 오른쪽 측면 로빙 크로스를 받은 골잡이 일류첸코가 헤더 골 기회를 잡았지만 크로스바 불운에 치를 떨어야 했다.그리고 80분 48초에 만회골이 나왔다. 수원 삼성 블루윙즈 후반 교체 멤버 헤이스가 이건희의 오른쪽 크로스를 받아 스탠딩 헤더슛으로 1골을 따라붙은 것이다. 이정효 감독을 따라 광주 FC를 떠나서 수원 삼성 블루윙즈 유니폼으로 갈아입은 헤이스는 88분에도 오른쪽 코너킥 세트피스 기회에서 결정적인 헤더슛 동점골 기회를 잡았지만 홈 팀 충남아산 FC 골문 크로스바 상단을 스치며 넘어가는 아쉬움을 겪었다.후반 추가 시간 2분에는 정말로 수원 삼성 블루윙즈의 동점골이 들어가는 줄 알았다. 파울리뇨의 오른발 근접 슛이 누가 봐도 골 타이밍이었던 것이다. 하지만 충남아산 FC 골키퍼 신송훈이 침착하게 각도를 잡고 슈퍼 세이브 실력을 보여줘 귀중한 승점 3점을 지켜냈다. 2021년 광주 FC 골키퍼 유니폼을 입고 데뷔한 신송훈이 그 해 겨울 부임한 이정효 감독과 함께 하면서도 골문을 지킬 수 있는 기회를 거의 잡지 못한 기억이 있기에 신송훈의 이 슈퍼 세이브 순간은 더 특별하게 보일 수밖에 없다.이 결과 K리그2 선두 싸움을 치열하게 펼치고 있는 두 팀(부산 아이파크, 수원 삼성 블루윙즈)의 승점 차가 2점에서 다시 5점으로 벌어졌다. 같은 시각 부산 구덕운동장에서 1위 부산 아이파크가 새내기 팀 파주 프런티어 FC를 상대로 4-1 대승을 거뒀기 때문이다.1위 부산 아이파크를 따라잡기 위해 안간힘을 쓰고 있는 수원 삼성 블루윙즈는 최근 다섯 게임 중 무려 네 게임을 치르는 동안 2골 이상씩 내주는 수비 구멍(최근 5게임 평균 1.8골 실점)을 드러낸 것이다.이제 충남아산 FC(8위)는 6월 5일(금) 오후 7시 30분 부산 아이파크(1위)를 만나러 구덕운동장으로 찾아가며, 수원 삼성 블루윙즈(2위)는 그 다음 날인 현충일 오후 7시 30분 화성 FC(5위)와의 어웨이 게임을 위해 화성 종합 경기타운 주경기장으로 들어간다.(5월 30일 토요일 오후 4시 30분, 이순신 종합운동장, 아산)[골, 도움 기록 : 박시후(52분 16초,도움-),(57분 51초,도움-은고이) / 헤이스(80분 48초,도움-이건희)](4-3-3 감독 :FW : 박시후(75분↔한교원), 은고이(86분↔김종민),(86분↔윤제희)MF : 박세직(62분↔김영남), 김혜성, 손준호DF : 박성우, 최희원, 정준영, 정세준(75분↔이호인)GK : 신송훈(4-4-2 감독 : 이정효)FW : 파울리뇨, 일류첸코MF : 김도연(60분↔헤이스), 고승범(72분↔박현빈), 정호연, 강현묵(72분↔강성진)DF : 박대원(60분↔김민우), 송주훈, 고종현, 이건희GK : 김준홍1 부산 아이파크 31점 10승 1무 2패 28득점 15실점 +133 서울E랜드 FC 23점 7승 2무 4패 23득점 16실점 +74 대구 FC 22점 6승 4무 3패 26득점 19실점 +75 화성 FC 22점 6승 4무 3패 19득점 15실점 +46 수원 FC 21점 6승 3무 3패 24득점 18실점 +67 김포 FC 20점 5승 5무 2패 15득점 11실점 +49 경남 FC 15점 4승 3무 5패 15득점 19실점 -410 성남 FC 15점 3승 6무 3패 13득점 13실점10 천안시티 FC 15점 3승 6무 3패 13득점 13실점12 파주 프런티어 FC 14점 4승 2무 7패 15득점 19실점 -413 용인 FC 12점 2승 6무 5패 16득점 20실점 -414 안산 그리너스 11점 3승 2무 8패 13득점 22실점 -015 충북청주 FC 10점 10무 3패 15득점 20실점 -516 전남 드래곤즈 7점 1승 4무 7패 13득점 20실점 -717 김해 FC 5점 1승 2무 9패 9득점 27실점 -18