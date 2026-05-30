굴욕적인 출정식 치른 남아공, 측면 공격은 날카로웠다

휴고 브루스 감독이 이끄는 남아프리카 공화국 축구대표팀은 30일 오전 1시(한국시간) 남아공 요하네스버그에 자리한 올랜드 스타디움에서 열린 국가대표 친선 경기서 니카라과와 0-0 무승부를 거뒀다.남아프리카 공화국은 한국 남자 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 상대다. 무득점 무승부라는 결과만 보고 안심하기는 이르다. 승리하기 위해서는 상대 측면 공격 봉쇄가 필요해 보인다.지난 28일(한국시간) 남아공 프리토리아의 대통령 영빈관에서 시릴 라마포사 대통령과 대니 조던 남아공축구협회장 등이 참석한 가운데 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가할 26명의 대표팀 최종 명단을 발표하며 본선 무대에 나설 준비를 마쳤다. 최종 26인이 나온 상황 속 이들은 피파 랭킹 131위 니카라과를 불러 출정식에 나섰다.경기 전, 기대감은 상당했다. 홈에서 강력한 화력을 통해 월드컵 분위기를 끌어올릴 기회였기도 했고, 무려 16년 만에 나서는 대회였기 때문. 하지만, 이런 기대는 곧 실망으로 변질됐다. 남아공은 전반 내내 주포 라일 포스터(번리)를 필두로 8번의 슈팅을 날렸으나 단 1차례도 유효 슈팅으로 들어가지 못했고, 특히 전반 45분에는 페널티킥을 얻었으나 포스터가 실축했다.후반에도 남아공 분위기는 이어졌다. 니카라과가 5-4-1 전형으로 내려앉자 밀집 수비 파훼법을 제시하지 못했고, 영양가 없는 중거리 슈팅이 이어지면서 시간을 흘려보냈다. 후반에는 무려 점유율을 89%나 가져가면서 14번의 슈팅과 6개의 유효 슈팅을 기록했으나 피네다 골키퍼의 벽을 넘지 못했고, 결국 홈에서 무득점 무승부라는 최악의 출정식을 치러야만 했다.무려 본인들보다 피파 랭킹이 71단계나 낮은 니카라과를 홈으로 불러냈으나 남아공은 득점을 기록하지 못하면서 굴욕적인 무승부를 기록했다. 월드컵을 앞둔 상황 속 다득점 승리와 함께 본선 무대로 향하고자 했던 이들의 계산이 완벽하게 어긋난 것. 생각보다 부진한 모습에 우리 대표팀을 포함, 멕시코·체코 역시 1승 제물로 생각하고 있으나 얕게 봐서는 안 된다.이번 경기에서 무득점 무승부로 종료됐으나 남아공이 집요하게 파고들던 측면 공격의 패턴을 확실하게 막아내야만 승리할 수 있는 확률이 올라간다. 휴즈 감독 지휘 아래 4-2-3-1 전형을 즐겨 사용하는 이들은 후방 빌드업 시 3-2, 2-3 형태를 통해 비교적 안정적인 패스 줄기를 형성한다. 다만 중앙을 활용하기보다 빠르게 측면으로 볼을 배급하는 시스템을 갖췄다.이를 통해 측면에 자리한 체팡 모레미(올랜도)·세벨레벨레(올랜도)·아폴리스(올랜도)·레이너스(마멜로디)에게 공을 전달하는데, 이들이 보여주는 특유의 드리블 패턴과 슈팅은 상당히 위협적이다. 당장 지난 1월, 모로코에서 열렸던 아프리카 네이션스컵에서는 모레미가 준수한 모습을 선보이며 1골 1도움을 기록한 바가 있고, 아폴리스(2골) 역시 마찬가지였다.이러한 장점들은 이번 니카라과전에서도 뚜렷하게 나타났다. 선발로 나선 모레미는 본인 주발인 왼발을 통해 끊임없이 슈팅을 시도했고, 직선적인 움직임을 통한 컷백을 사용하며 골문을 노렸다. 특히 전반 28분 중앙에서 패스가 곧바로 오자 빠르게 왼발 슈팅을 날리면서 득점을 엿본 부분은 상당히 인상적이었다.모레미에 이어 우측면에 자리했던 세벨레벨레는 이번 경기 숨은 MOM이라고 해도 과언이 아니다. 166cm로 단신이지만, 빠른 발과 유연한 드리블 움직임을 통해 니카라과 좌측면을 파괴하는 데 성공했다. 전반 16분에는 놀라운 드리블로 컷백을 시도했고, 이에 더해 전반 42분에는 순식간에 뒷공간을 파고들며 페널티킥을 얻어내며 포효했다.단 45분을 뛰었음에도 세벨레벨레는 팀에서 가장 많은 상대 페널티 박스 안 터치(7회)를 기록했고, 크로스 성공률 역시 100%로 날카로운 움직임을 선보였다. 후반에 들어온 자원들 역시 인상적이었다. 후반 시작과 함께 휴즈 감독은 모레미·세벨레벨레를 빼고 레이너스·아폴리스를 투입했는데, 이들도 감각적인 드리블과 박스 바깥에서 슈팅을 기록하며 펄펄 날았다.특히 경계 대상 1호 아폴리스는 2번의 주발인 오른발이 아닌 왼발로 유효 슈팅을 2회나 만들었으며 답답했던 흐름을 180도 뒤집으면서 조커 임무도 톡톡히 해냈다. 이처럼 피파 랭킹 131위 니카라과를 상대로 골 결정력이 따라주지 않으며 다소 굴욕적인 출정식을 치렀지만, 남아공의 이러한 장점들을 경계해야만 한다는 점이다.더군다나 홍명보호의 주전 측면 수비수가 아직 낙점되지 않은 점은 더욱 불안하게 만든다. 3백을 플랜 A로 활용하고 있는 대표팀은 주전 윙백이 아직 확실하게 정해지지 않았다. 우측면에서는 설영우(즈베즈다)·김문환(대전)이 경합을 펼치고 있는 가운데 좌측에는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)·이태석(빈)이 홍 감독의 마음을 얻기 위해 치열한 경쟁 중이다.주전 자원이 아직 정해지지 않은 부분도 있으나 이전 평가전에서 상대 측면 공격으로 인한 실점 패턴이 나왔다는 점도 상당히 아쉽다. 당장 3월 평가전에서 코트디부아르전 0-4 대패가 대표적인 예시다. 전반 34분에는 좌측면에서 완벽하게 무너지며 선제골을 내줬고, 또 전반 45분 아딩그라에 의한 두 번째 실점 장면에서도 김문환·조유민이 흔들리며 골망을 헌납했다.이에 그치지 않았다. 0-3으로 뒤진 후반 막판에도 좌측이 완벽하게 무너지면서 싱고에게 쐐기 득점을 허용하며 고개를 숙였다. 오스트리아전도 마찬가지였다. 후반 2분에는 좌측에서 올라온 크로스를 제대로 대처하지 못하면서 자비처에 선제 결승 골을 헌납했다. 결과적으로 측면 수비가 상대적으로 약한 홍명보호의 이런 특징을 남아공이 제대로 파고들 수 있다는 뜻.즉 홍명보호는 남아공이 니카라과전에 보여준 표면적인 결과에만 매몰되지 않고, 경기 안에서 이들이 보여준 특징들을 잘 정리해야만 승리를 가져올 수 있는 확률이 높아지게 된다는 것이다.한편, 니카라과와 충격적인 무승부를 거둔 남아공 수장 브루스 감독은 현지 매체 < SABC >과 인터뷰를 통해 "비록 승리하지는 못했지만, 경기력에는 만족할 수 있을 것 같다"라며 "상대가 너무 소극적이면 경기가 정말 어려워진다. 니카라과 선수들은 90분 내내 수비만 하려고 온 것 같은데, 계속 공을 앞으로 차기만 했다. 너무 소극적인 경기 운영 때문에 정말 힘들었다"라고 총평했다.이어 "한두 골을 넣지 못한 것은 아쉽지만, 팀이 월드컵을 잘 준비하고 좋은 결과를 낼 것이라고 확신한다"라고 본선에 대한 자신감을 드러냈다.출정식을 끝마친 남아공은 짧은 휴식 후 31일(한국시간) 베이스 캠프인 멕시코 파추카로 이동, 고지대 적응을 시작하며 내달 5일에는 자메이카와 최종 평가전을 치르게 된다.