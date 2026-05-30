끌려가다 뒤집기… UFC 박보현, 중국 제압하고 4강 진출

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박보현은 불리했던 흐름을 투지로 극복해냈다.UFC 제공
'러시' 박보현(27)이 UFC 계약을 향한 여정에서 값진 한 걸음을 내디뎠다. 경기 초반 상대의 강한 압박에 밀리며 고전했지만, 특유의 끈기와 투지로 흐름을 뒤집으며 역전승을 일궈냈다. UFC 진출이라는 꿈에 한 발 더 다가섰을 뿐 아니라 한국 여자 종합격투기(MMA)의 가능성을 다시 한번 세계 무대에 알린 승리였다.
박보현(9승 3패)은 29일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 있었던 'ROAD TO UFC 시즌5 오프닝 라운드: 데이2' 여자 스트로급 토너먼트 8강전에서 둥화샹(27, 중국)을 상대로 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 29-28)을 거뒀다.
치열한 접전 끝에 거둔 승리였다. 1라운드는 상대에게 내줬지만 이후 두 개 라운드를 연달아 가져오며 역전에 성공했다. 특히 상대 홈 팬들의 일방적인 응원 속에서 얻어낸 승리라는 점에서 더욱 값진 결과로 평가받고 있다. 이번 승리로 박보현은 ROAD TO UFC 시즌5 준결승에 진출하며 UFC 계약을 향한 도전을 이어가게 됐다.
초반은 열세, 후반은 지배… '러시'의 진가 보여준 경기
경기 시작과 함께 분위기는 둥화샹 쪽으로 기울었다. 중국 선수답게 홈 관중의 열광적인 응원을 받은 둥화샹은 적극적인 압박과 레슬링을 앞세워 박보현을 몰아붙였다. 경기 초반부터 거리를 좁히며 클린치 싸움을 유도했고, 여러 차례 태클을 성공시키며 흐름을 가져갔다.
박보현은 자신의 장기인 타격을 제대로 활용하지 못했다. 둥화샹은 박보현이 거리 싸움을 펼치지 못하도록 지속적으로 압박했고, 케이지를 활용한 컨트롤로 공격 기회를 차단했다. 실제로 1라운드 종료 후 심판 전원은 둥화샹의 우세를 인정했다.
그러나 박보현은 당황하지 않았다. 오히려 라운드가 거듭될수록 상대의 패턴을 빠르게 파악하기 시작했다. 둥화샹의 태클 타이밍을 읽어내면서 테이크다운 방어 성공률이 높아졌고, 케이지 압박 상황에서도 균형을 유지했다. 무엇보다 상대가 레슬링에 많은 체력을 소모하면서 흐름이 달라지기 시작했다.
2라운드부터 박보현의 공격이 살아났다. 잽과 스트레이트가 적중하기 시작했고, 바디 공격도 효과를 발휘했다. 둥화샹은 여전히 전진 압박을 시도했지만 이전처럼 위력적인 모습을 보여주지 못했다. 박보현은 상대의 움직임을 읽고 카운터를 적중시키며 경기를 원점으로 돌려놓았다.
승부처였던 마지막 3라운드에서는 박보현의 강점이 더욱 두드러졌다. 체력적으로도 전혀 밀리지 않았다. 오히려 더 적극적으로 전진하며 공격을 주도했다. 상대가 들어오는 순간마다 정확한 타격으로 응수했고, 클린치 상황에서도 밀리지 않았다. 바디샷도 효과가 컸다. 경기 막판에는 둥화샹보다 박보현이 더 공격적인 모습을 보여주며 심판들에게 강한 인상을 남겼다.
결국 두 명의 부심이 박보현의 손을 들어주면서 역전 드라마가 완성됐다. 단순히 판정승이 아니라 경기 운영 능력과 적응력을 보여준 승리였다. 초반 열세를 극복하고 후반으로 갈수록 경기력을 끌어올린 모습은 UFC 관계자들에게도 강한 인상을 남겼다는 평가다.
한국 여자 MMA의 희망…세계 무대에서 존재감 입증
이번 승리가 특별한 이유는 박보현 개인의 성과에만 머물지 않기 때문이다. 현재 한국 여자 MMA는 세계 정상급 무대에서 활동하는 선수가 많지 않다. 과거 UFC에서 활약했던 선수들이 있었지만 최근에는 한국 여성 파이터들의 존재감이 상대적으로 줄어든 상황이다.
이런 가운데 박보현은 새로운 희망으로 주목받고 있다. 박보현은 국내 무대뿐 아니라 일본 무대에서도 경쟁력을 인정받아 왔다. 특히 일본 슈토에서 활약하며 스트로급 잠정 챔피언에 오르는 등 꾸준히 실력을 증명했다.
공격적인 경기 스타일과 강한 정신력을 바탕으로 팬들의 사랑을 받았고, '러시(Rush)'라는 별명 역시 끊임없이 전진하는 파이팅 스타일에서 비롯됐다.