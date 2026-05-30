'자식의 폰'과 싸우는 부모와 아이들, 취재해보니

KBS

- 스마트폰 때문에 벌어지는 부모와 자녀의 갈등 문제는 어떻게 취재하게 됐나요?

- 그런데 약간 겹치지 않나요?

- 사례자 구하는 일이 어렵지 않았나요?

- 스마트폰으로 인한 부모와 자녀의 갈등이 심각한가 봐요?

- 그리고 부모조차도 스마트폰을 계속 가지고 있으니까 그걸 보는 자녀도 스마트폰 하게 되는데 부모가 못 하게 하면 반발심이 들 것 같이요.

- 부모님들의 가장 큰 고민은 뭘까요?

- 저 어렸을 때 학교에 게임기 가져오는 애들도 있었거든요. 게임기와 스마트폰은 같을까요. 아님. 다를까요?

- 그리고 요즘 유튜브로 쇼츠 보잖아요. 그러나 애들에겐 안 좋은 영향이 있다고 들었거든요. 어떤가요?

〈추적 60분〉의 한 장면지난 22일 KBS 1TV 〈추적 60분〉에서는 '모두가 자식의 폰과 싸우고 있다' 편이 방송됐다. 스마트폰으로 인해 자녀와 갈등을 빚고 경찰까지 불렀다는 한 어머님 사례로 시작한 이날 방송에서는 가정에서 스마트폰 때문에 벌어지는 부모와 자녀 간의 갈등 사례를 짚어보고, 해외에서 추진하는 스마트폰 제한 정책 등을 다루며 해결책을 모색했다.<모두가 자식의 폰과 싸우고 있다> 편에 대한 취재 이야기를 들어보고자 해당 회차를 연출한 상은지 PD와 지난 28일 전화 인터뷰했다. 다음은 상 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."KBS <다큐 인사이트>에서 스마트폰 과의존 아이들을 다룬 '버닝'이라는 2부작을 감명 깊게 봤어요. 그걸 보고 <추적 60분> 스타일로 한 번 더 다뤄보면 좋겠다는 생각이 들었어요. 저도 자녀가 있고, 자녀를 둔 분들이라면 다들 관심 있을 만한 주제라 시작하게 됐어요.""전체적인 메시지가 비슷할 수 있어요. 근데 겹치더라도 이 얘기는 한 번쯤 더 해도 좋겠다는 생각으로 제작했어요.""사례자 찾는 게 어려웠어요. 찾을 때 중요하게 생각했던 건 평범한 가정의 사례였어요. 대다수의 가정이 겪는 문제니까 특정한 사례보다는 평범한 가정에서 일어나는 일을 담고 싶었거든요. 그런 방향으로 사례자를 찾았어요.""부모님 세대는 스마트폰이 없을 때를 살았지만, 지금 아이들은 태어나기 전부터 당연히 있었던 거니까 서로 이해가 안 되는 부분이 있어요. 스마트폰이 아이들에게는 단순한 전자기기가 아니에요. 제2의 나 같은 거예요. 사실 어른들도 핸드폰 없이는 출근이 안 되는 세상이잖아요. 그런데 아이들은 분신처럼 생각하다 보니 이걸 물리적으로 숨기거나 빼앗으면 아이들이 느끼는 충격이 어른보다 훨씬 크더라고요.""저희가 만난 부모님들도 다들 비슷한 얘기를 하셨어요. 자기도 많이 쓰는데 아이들에게 줄이라고 하기가 그렇다는 거죠. 다만 아이들은 뇌가 아직 다 발달하지 않았고 발전 가능성이 더 있으니까, 그게 안타까우신 거예요.""아이들이 스마트폰을 절제 못 하는 거예요. 사용 시간이 너무 길고, 스마트폰을 쓰면서부터 다른 활동을 안 해요. 물리적인 시간은 정해져 있으니까요. 운동이나 취미생활, 공부 같은 경험을 못 하고 모든 시간이 스마트폰으로 빨려 들어가는 것에 대한 걱정이 제일 크신 것 같아요.""다르다고 봐요. 예전 게임기는 게임 하나만 할 수 있었잖아요. 스마트폰은 사진 찍고, 영상 보고, 영화 보고, 인터넷 검색하고, 심지어 영상도 만들 수 있어요. 성능이 훨씬 뛰어나고 이동도 편리하죠. 큰 틀에서는 비슷하지만 할 수 있는 게 훨씬 많다 보니 과의존의 위험이 훨씬 크다고 봐요.""정신건강의학과 교수님 말씀에 따르면 쇼츠가 아이들 뇌에 안 좋은 영향을 미치는 건 맞다고 해요. 뇌의 다양한 부분이 자극받으면서 자라나야 하는 단계인데, 쇼츠는 빠르고 자극적이다 보니 시각 영역만 자극한다는 거예요. 사실상 뇌의 그 부분만 발달하게 한다는 거죠. 그래서 아이들 뇌에 특히 위험하다고 해요."