'자식의 폰'과 싸우는 부모와 아이들, 취재해보니

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〈추적 60분〉의 한 장면KBS
지난 22일 KBS 1TV 〈추적 60분〉에서는 '모두가 자식의 폰과 싸우고 있다' 편이 방송됐다. 스마트폰으로 인해 자녀와 갈등을 빚고 경찰까지 불렀다는 한 어머님 사례로 시작한 이날 방송에서는 가정에서 스마트폰 때문에 벌어지는 부모와 자녀 간의 갈등 사례를 짚어보고, 해외에서 추진하는 스마트폰 제한 정책 등을 다루며 해결책을 모색했다.
<모두가 자식의 폰과 싸우고 있다> 편에 대한 취재 이야기를 들어보고자 해당 회차를 연출한 상은지 PD와 지난 28일 전화 인터뷰했다. 다음은 상 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
스마트폰 사용 절제 못하는 것이 제일 걱정
- 스마트폰 때문에 벌어지는 부모와 자녀의 갈등 문제는 어떻게 취재하게 됐나요?
"KBS <다큐 인사이트>에서 스마트폰 과의존 아이들을 다룬 '버닝'이라는 2부작을 감명 깊게 봤어요. 그걸 보고 <추적 60분> 스타일로 한 번 더 다뤄보면 좋겠다는 생각이 들었어요. 저도 자녀가 있고, 자녀를 둔 분들이라면 다들 관심 있을 만한 주제라 시작하게 됐어요."
- 그런데 약간 겹치지 않나요?
"전체적인 메시지가 비슷할 수 있어요. 근데 겹치더라도 이 얘기는 한 번쯤 더 해도 좋겠다는 생각으로 제작했어요."
- 사례자 구하는 일이 어렵지 않았나요?
"사례자 찾는 게 어려웠어요. 찾을 때 중요하게 생각했던 건 평범한 가정의 사례였어요. 대다수의 가정이 겪는 문제니까 특정한 사례보다는 평범한 가정에서 일어나는 일을 담고 싶었거든요. 그런 방향으로 사례자를 찾았어요."
- 스마트폰으로 인한 부모와 자녀의 갈등이 심각한가 봐요?
"부모님 세대는 스마트폰이 없을 때를 살았지만, 지금 아이들은 태어나기 전부터 당연히 있었던 거니까 서로 이해가 안 되는 부분이 있어요. 스마트폰이 아이들에게는 단순한 전자기기가 아니에요. 제2의 나 같은 거예요. 사실 어른들도 핸드폰 없이는 출근이 안 되는 세상이잖아요. 그런데 아이들은 분신처럼 생각하다 보니 이걸 물리적으로 숨기거나 빼앗으면 아이들이 느끼는 충격이 어른보다 훨씬 크더라고요."
- 그리고 부모조차도 스마트폰을 계속 가지고 있으니까 그걸 보는 자녀도 스마트폰 하게 되는데 부모가 못 하게 하면 반발심이 들 것 같이요.
"저희가 만난 부모님들도 다들 비슷한 얘기를 하셨어요. 자기도 많이 쓰는데 아이들에게 줄이라고 하기가 그렇다는 거죠. 다만 아이들은 뇌가 아직 다 발달하지 않았고 발전 가능성이 더 있으니까, 그게 안타까우신 거예요."
- 부모님들의 가장 큰 고민은 뭘까요?
"아이들이 스마트폰을 절제 못 하는 거예요. 사용 시간이 너무 길고, 스마트폰을 쓰면서부터 다른 활동을 안 해요. 물리적인 시간은 정해져 있으니까요. 운동이나 취미생활, 공부 같은 경험을 못 하고 모든 시간이 스마트폰으로 빨려 들어가는 것에 대한 걱정이 제일 크신 것 같아요."
- 저 어렸을 때 학교에 게임기 가져오는 애들도 있었거든요. 게임기와 스마트폰은 같을까요. 아님. 다를까요?
"다르다고 봐요. 예전 게임기는 게임 하나만 할 수 있었잖아요. 스마트폰은 사진 찍고, 영상 보고, 영화 보고, 인터넷 검색하고, 심지어 영상도 만들 수 있어요. 성능이 훨씬 뛰어나고 이동도 편리하죠. 큰 틀에서는 비슷하지만 할 수 있는 게 훨씬 많다 보니 과의존의 위험이 훨씬 크다고 봐요."
- 그리고 요즘 유튜브로 쇼츠 보잖아요. 그러나 애들에겐 안 좋은 영향이 있다고 들었거든요. 어떤가요?
"정신건강의학과 교수님 말씀에 따르면 쇼츠가 아이들 뇌에 안 좋은 영향을 미치는 건 맞다고 해요. 뇌의 다양한 부분이 자극받으면서 자라나야 하는 단계인데, 쇼츠는 빠르고 자극적이다 보니 시각 영역만 자극한다는 거예요. 사실상 뇌의 그 부분만 발달하게 한다는 거죠. 그래서 아이들 뇌에 특히 위험하다고 해요."