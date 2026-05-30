'국대 좌완'이었던 이의리 '자책점 9.42'... 선발 자리도 위기

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KIA 이의리 선수.한때 국가대표 좌완이었던 이의리(KIA 타이거즈)의 부진이 점점 깊어지고 있다. 1군 복귀전에서도 여전히 회복되지 않은 제구력을 보이며 처참하게 무너졌다.이의리는 29일 서울 잠실야구장에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 LG 트윈스'와 원정 경기에 선발 등판했으나 2이닝 4피안타(1피홈런) 4볼넷 1탈삼진 6실점으로 크게 부진하며 패전투수가 됐다.이의리는 직전 등판이었던 지난 16일 대구 삼성 라이온즈전 5.1이닝 3실점 으로 올시즌 개인 최다이닝을 소화했으나 패전투수가 된 이후 잠시 2군으로 내려갔다. 고질적인 제구력 회복을 위한 재정비 차원이었다.퓨처스에서 등판한 키움 전에서 볼넷없이 3이닝 3피안타 3탈삼진 1실점으로 호투하며 컨디션 회복에 대한 기대를 높여 27일 다시 1군으로 콜업된 이의리에게 LG전은 13일만의 1군 선발 복귀전이었다.하지만 1회부터 5실점을 내주며 흔들렸다. 1사에서 박해민을 볼넷으로 내보낸 뒤 오스틴 딘에게 좌전 안타, 2사에서 오지환에게 우전 안타를 허용하며 2점을 내줬다. 구본혁에게 볼넷을 내준 뒤, 송찬의에게 3점 홈런을 맞았다.2회에도 이의리는 선두타자 신민재를 볼넷으로 내보냈고, 1사 2루에서, 박해민에게 중전 적시타를 맞고 6점째를 내줬다. KIA는 3회에 이의리 대신 이형범을 구원투수로 올렸다.이로서 이의리의 시즌 성적은 10경기에서 6패(1승)째를 기록했으며 평균자책점은 8.37에서 9.42로 더욱 치솟았다. KIA는 이의리의 부진 속에 2-12로 완패하며 6연승 행진을 중단했다.최근 이의리는 프로 데뷔 이후 커리어 최악의 위기를 겪고 있다. 2021년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 KIA에 입단한 이의리는 데뷔 첫해부터 19경기 4승 5패 자책점 3.61를 기록하며 신인왕에 올랐다. 2022년에는 10승(10패) 자책점 3.86. 2023년 11승(7패) 자책점 3.96을 기록하며 2년 연속 두 자릿수 승리를 달성하고 리그를 대표하는 좌완투수로 우뚝섰다.KIA 팬들은 '대투수' 양현종의 뒤를 이을 후계자를 찾았다며 그에게 열광했다. 국가대표에도 꾸준히 발탁되며 2020 도쿄올림픽, 2023 월드베이스볼클래식 야구대표팀 명단에 이름을 올리기도 했다.하지만 이의리는 2024년 6월 팔꿈치 인대 접합 수술 이후 내리막길을 걷고 있다. 해당 시즌 이의리는 4경기 1승 자책점 5.40에 그쳤다. 1년여간 수술과 재활의 시간에 2025년 복귀했지만 10경기에서 1승 4패 자책점 7.94로 부진했다.올해는 이의리가 3년만에 풀타임 선발투수로 복귀한 시즌이었다. 이범호 KIA 감독은 올시즌을 앞두고 "그래도 이의리는 시속 150km를 던질 수 있는 한국에서 몇 안 되는 좌완투수"라면서 "이의리가 계속 성장해야 팀도 더 강해질 수 있다"고 변함없는 믿음을 보였다.그러나 아직까진 반전의 기미가 보이지 않는다. 이의리는 올시즌 현재까지 6이닝 이상을 소화하거나 퀄리티스타트를 기록한 적이 없다. 선발투수의 기본인 5이닝 이상을 소화한 것은 4번으로 전체 등판의 절반도 되지 않는다.지난달 17일 두산전에서 5이닝 8탈삼진 5피안타 2볼넷 무실점으로 호투한 것이 이의리의 올시즌 유일한 승리투수 경기였다. 하지만 이후로도 기복심한 피칭이 계속되었다.가장 큰 문제는 제구력이다. 이의리가 원래부터 제구력이 뛰어난 투수는 아니었지만, 올시즌은 35.1이닝간 39개의 삼진을 잡는 동안 벌써 34개의 사사구(리그 2위)를 내줬다. 벌써 지난 시즌(2025년 39.1이닝 34개)과 타이를 이뤘다.현재 리그에서 이의리보다 많은 사사구를 내준 선수는 KT 외국인 투수 맷 사우어(35개) 한 명 뿐이다. 하지만 사우어는 11경기에서 63이닝(4승2패 자책점 4.43)을 던지며 나온 것이라 이의리와 질적 차이가 크다.2군에서 재정비를 마치고 돌아온 LG전에서도 제구력은 회복되지 않았다. 이의리는 이날 직구 최고 시속은 151㎞까지 기록했으나, 57구를 던지는 동안 절반이 넘는 28개의 공이 볼로 판정받았다.최근 KIA의 팀내 상황도 달라지고 있다. KIA 선발진은 외국인 원투펀치 아담 올러와 제임스 네일, 베테랑 토종투수 양현종의 1-3선발이 굳건하고, 황동하, 김태형 등의 영건들이 선발등판에서 좋은 모습을 보여주고 있다.여기에 KIA는 지난 26일 아시아쿼터 내야수 제리드 데일을 방출하고 일본인 투수 시라카와 케이쇼를 영입했다. 데일을 영입할 당시에는 주전 유격수 확보가 더 급했지만, 데일이 KBO리그 적응에 실패하며 부진했고 현재는 박민, 김규성, 정현창 등 기존 내야수들이 가능성을 보여주면서 아시아쿼터 카드를 마운드 보강에 돌릴 수 있게 됐다.시라카와는 2024시즌 두산에서 12경기에 등판하여 4승 5패 자책점 5.65를 기록하며 가능성을 보여줬고 KBO리그에서 검증을 마친 투수다. KIA가 시라카와를 선발로 기용한다면 이의리의 입지는 더 좁아질 수 있다. 장기적으로는 후반기 복귀할 김도현, 내년에 돌아올 것으로 예상되는 윤영철까지 감안하면 이의리의 선발 경쟁자는 갈수록 더 늘어날 전망이다.또한 현재의 성적이라면 9월로 아이치나고야 아시안게임에서 이의리가 야구대표팀에 발탁될 가능성은 사실상 희박하다. 아직 병역문제를 해결하지 못한 이의리는 지난 2023년 열린 항저우 아시안게임에서도 막판 대표팀 승선이 좌절된 바 있다. 이래저래 불운이 겹치며 커리어가 꼬이고 있는 모양새다.과연 부진한 이의리를 언제까지 믿어야할지, 남은 시즌동안 어떻게 활용한 것인지, 이범호 감독의 고민도 깊어질 것으로 보인다.