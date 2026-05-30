사이트 전체보기
송야동 vs. 피게레도... 밴텀급 판도 흔들 빅매치

송야동 vs. 피게레도... 밴텀급 판도 흔들 빅매치

[UFC ] 타격전 예고된 메인 이벤트... 초반부터 불꽃 튈 전망

김종수(oetet)
26.05.30 10:14최종업데이트26.05.30 10:14
송야동과 피게레도의 페이스오프
송야동과 피게레도의 페이스오프UFC 제공

중국 종합격투기(MMA) 간판스타 '쿵푸 키드' 송야동(28)이 다시 한번 UFC 정상 도전을 향한 시험대에 오른다. 상대는 UFC 플라이급을 지배했던 전 챔피언 데이비슨 피게레도(38. 브라질)다. 아시아 시장 확대를 노리는 UFC의 기대, 중국 팬들의 뜨거운 응원, 그리고 두 베테랑 파이터의 자존심이 모두 걸린 빅매치다.

UFC 밴텀급 랭킹 5위 송야동(25승 1무 6패)은 30일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 송 vs 피게레도' 메인이벤트에서 랭킹 7위 피게레도(22승 1무 9패)와 격돌한다.

이번 대회는 UFC가 아시아 시장 공략을 위해 공을 들이고 있는 이벤트로 평가받고 있으며, 특히 중국 격투기의 현재와 미래를 상징하는 송야동이 메인이벤트를 맡았다는 점에서 현지의 관심이 집중되고 있다.

계체량부터 긴장감은 최고조였다. 송야동은 61.7kg으로 밴텀급 일반 경기 한계 체중을 정확히 맞췄고, 피게레도 역시 61.5kg으로 무난히 통과했다. 이후 진행된 페이스오프에서는 두 선수 모두 한 치도 물러서지 않았다.

송야동은 먼저 피게레도에게 다가가며 강한 눈빛으로 압박했고, 피게레도 역시 얼굴을 맞댄 채 주먹을 치켜들며 응수했다. 순간 현장 분위기는 메인이벤트다운 팽팽한 긴장감으로 얼어붙었다.

이번 맞대결은 서바이벌 랭킹전으로 불린다. 승자는 밴텀급 타이틀 경쟁에 다시 뛰어들 수 있지만, 패자는 정상권 경쟁에서 한 걸음 더 멀어질 가능성이 크다. 특히 두 선수 모두 최근 결정적인 경기에서 아쉬움을 남긴 만큼 이번 승리에 대한 의지가 어느 때보다 강하다.

중국 격투기의 상징 송야동

송야동은 UFC가 오랫동안 키워온 중국 남성 MMA계의 대표적인 스타다. 10대 시절부터 두각을 나타낸 그는 어린 나이에 UFC 무대에 입성했고, 공격적인 타격 스타일과 화끈한 경기 운영으로 빠르게 팬들의 주목을 받았다. UFC 내부에서도 일찌감치 '중국 최초의 남성 UFC 챔피언 후보'로 평가받을 만큼 잠재력을 인정받았다.

중국 여성 파이터들이 UFC에서 잇따라 성공을 거두는 동안 남성 선수들은 상대적으로 세계 정상급 경쟁에서 고전했다. 그런 상황에서 송야동은 중국 MMA의 희망으로 떠올랐다. 특히 강한 타격 능력과 빠른 성장세를 바탕으로 아시아 팬들의 기대를 한몸에 받았다.

하지만 챔피언으로 향하는 길은 쉽지 않았다. 그는 정상급 강자들과의 경기에서 번번이 고비를 넘지 못했다. 코리 샌드헤이건과의 경기에서는 치열한 접전 끝에 패했고, 전 챔피언 페트르 얀과의 맞대결에서도 경험 차이를 극복하지 못했다. 최근에는 또 다른 전 챔피언 숀 오말리에게 판정패를 당하며 타이틀 경쟁에서 한발 물러섰다.

그럼에도 UFC는 여전히 송야동의 상품성과 경쟁력을 높게 평가하고 있다. 이번 마카오 대회 메인이벤트를 맡긴 것 자체가 그 증거다. UFC는 중국 시장 확대를 위한 핵심 카드로 송야동을 활용하고 있고, 실제로 현지 팬들의 인기도 상당하다.

중국 SNS에서는 이번 경기 관련 영상과 인터뷰가 폭발적인 조회수를 기록하고 있으며, 현지 언론 역시 송야동의 재도약 가능성을 집중 조명하고 있다.

송야동 역시 이번 경기가 자신의 커리어에서 중요한 분수령이 될 것이라는 점을 잘 알고 있다. 그는 최근 해외 격투매체 'MMA 마니아'와의 인터뷰에서 "중국 팬들 앞에서 싸운다는 건 엄청난 동기부여가 된다. 이번 승리로 다시 타이틀 경쟁에 복귀하고 싶다"고 밝혔다.

기량만 놓고 보면 송야동은 여전히 밴텀급 최정상권 선수로 평가받는다. 빠른 스텝과 폭발적인 카운터 능력, 그리고 근거리에서의 연타는 세계 최고 수준이라는 평가를 받는다. 최근에는 레슬링과 그래플링 방어 능력까지 꾸준히 발전시키며 보다 완성형 파이터에 가까워졌다.

다만 불안 요소도 존재한다. 경기 흐름이 길어질 경우 집중력이 흔들리는 경우가 있었고, 압박형 레슬러를 상대로 다소 고전하는 모습도 보였다. 특히 중요한 경기에서 심리적으로 위축되는 장면들이 있었다는 점은 이번 경기에서도 변수로 꼽힌다.

데이비슨 피게레도는 큰 경기 경험이 많은 베테랑이다.
데이비슨 피게레도는 큰 경기 경험이 많은 베테랑이다.UFC 제공

플라이급 제왕 출신의 마지막 도전, 피게레도의 저력

피게레도는 UFC 역사에서 가장 인상적인 플라이급 챔피언 중 한 명으로 평가받는다. 브라질 파이터 특유의 공격성과 투지를 앞세운 그는 전성기 시절 플라이급을 사실상 지배했다. 엄청난 파괴력을 지닌 펀치와 날카로운 서브미션 능력, 그리고 상대를 압도하는 카리스마는 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

특히 브랜든 모레노와의 라이벌전은 UFC 플라이급 역사 최고의 시리즈 중 하나로 평가된다. 두 선수는 여러 차례 혈투를 벌였고, 그 과정에서 피게레도는 챔피언으로서 엄청난 존재감을 보여줬다.

하지만 세월은 누구도 피해 갈 수 없었다. 나이가 들면서 플라이급 감량이 점점 어려워졌고, 결국 그는 밴텀급으로 체급을 올렸다. 많은 이들이 체급 전향 이후 경쟁력이 떨어질 것이라고 예상했지만, 피게레도는 예상보다 훨씬 뛰어난 경기력을 선보였다.

롭 폰트와 코디 가브란트 등을 상대로 인상적인 승리를 거두며 단숨에 밴텀급 상위권으로 치고 올라갔다. 특히 작은 체급에서 올라온 선수임에도 파워가 전혀 밀리지 않는다는 점이 인상적이었다. 오히려 감량 부담이 줄어들면서 움직임이 더 좋아졌다는 평가도 있었다.

하지만 최근 흐름은 다소 주춤하다. 피게레도는 우마르 누르마고메도프와 페트르 얀 등 차세대 강자들에게 연이어 패했고, 일부 경기에서는 체력 저하와 스피드 감소가 눈에 띄게 드러났다. 여기에 무릎 부상까지 겹치며 예전 같은 폭발력은 다소 줄어든 모습이다.

그럼에도 피게레도를 쉽게 무시할 수 없는 이유는 바로 경험이다. 그는 수많은 메인이벤트와 타이틀전을 치르며 큰 경기 운영 능력을 쌓아왔다. 위기 상황에서 흐름을 바꾸는 능력과 상대의 빈틈을 놓치지 않는 결정력은 여전히 위협적이다.

특히 길로틴 초크와 카운터 펀치는 단 한 번의 실수만 노출해도 바로 승부를 끝낼 수 있는 무기다. 실제로 많은 전문가들은 송야동이 공격적으로 전진하다가 피게레도의 카운터에 걸릴 가능성을 경계하고 있다.

피게레도 역시 이번 경기를 마지막 기회로 바라보고 있다. 그는 UFC 공식 인터뷰를 통해 "아직 내 이야기는 끝나지 않았다. 두 체급 챔피언이라는 꿈을 포기하지 않았다"고 강조했다. 38세라는 나이를 고려하면 이번 경기 결과에 따라 향후 커리어 방향이 크게 달라질 가능성이 높다.

송야동은 중국 남성 격투기의 자존심이다.
송야동은 중국 남성 격투기의 자존심이다.UFC 제공

아시아 시장 운명 걸린 UFC 마카오 대회…밴텀급 판도 흔든다

이번 대회는 단순한 격투기 이벤트를 넘어 UFC의 아시아 전략과도 깊은 관련이 있다. UFC는 최근 몇 년 동안 중국과 동아시아 시장 확대에 큰 공을 들여왔다. 중국 출신 여성 챔피언 장웨일리의 성공 이후 아시아 팬층은 더욱 두터워졌고, UFC는 다시 한번 중국 시장 활성화를 노리고 있다.

그 중심에 있는 인물이 바로 송야동이다. UFC 입장에서는 송야동이 챔피언 경쟁을 이어가야 중국 시장 흥행에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반대로 피게레도가 승리한다면 UFC 밴텀급 판도는 더욱 복잡해질 전망이다.

전문가들은 대체로 송야동의 근소한 우세를 점치고 있다. 젊음과 활동량, 스피드, 그리고 홈 경기 이점 때문이다. 하지만 경험과 한방의 위력에서는 피게레도가 앞선다는 평가도 많다. 특히 메인이벤트 5라운드 경험에서는 피게레도가 확실한 우위를 갖고 있다. 경기 후반으로 갈수록 승부 양상이 달라질 가능성도 충분하다.

경기 스타일상 초반부터 치열한 타격전이 펼쳐질 가능성이 높다. 송야동은 빠른 잽과 훅 콤비네이션으로 압박할 가능성이 크고, 피게레도는 카운터와 클린치 싸움, 서브미션 기회를 노릴 것으로 보인다.

결국 핵심은 거리 싸움이다. 송야동이 중거리에서 빠른 타격전을 유지하면 유리하지만, 피게레도가 난타전이나 그래플링 상황으로 끌고 들어간다면 흐름은 크게 달라질 수 있다.

마카오 현지 분위기는 이미 뜨겁게 달아오르고 있다. UFC는 이번 대회를 통해 다시 한번 아시아 시장 공략의 신호탄을 쏘아 올리려 하고 있다. 그리고 그 중심에서 송야동과 피게레도가 서로의 미래를 걸고 충돌한다.

젊은 중국 스타의 부활이냐, 노련한 전 챔피언의 반격이냐. 밴텀급 판도를 흔들 중요한 한 판이 마카오의 밤을 뜨겁게 달굴 예정이다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
쿵푸키드 중국종합격투기 송야동 데이비슨피게레도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 흔들려도 무너지지 않았다... 송영재, UFC 계약 향한 힘찬 첫걸음