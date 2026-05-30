송야동 vs. 피게레도... 밴텀급 판도 흔들 빅매치

UFC 제공

송야동과 피게레도의 페이스오프중국 종합격투기(MMA) 간판스타 '쿵푸 키드' 송야동(28)이 다시 한번 UFC 정상 도전을 향한 시험대에 오른다. 상대는 UFC 플라이급을 지배했던 전 챔피언 데이비슨 피게레도(38. 브라질)다. 아시아 시장 확대를 노리는 UFC의 기대, 중국 팬들의 뜨거운 응원, 그리고 두 베테랑 파이터의 자존심이 모두 걸린 빅매치다.UFC 밴텀급 랭킹 5위 송야동(25승 1무 6패)은 30일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 송 vs 피게레도' 메인이벤트에서 랭킹 7위 피게레도(22승 1무 9패)와 격돌한다.이번 대회는 UFC가 아시아 시장 공략을 위해 공을 들이고 있는 이벤트로 평가받고 있으며, 특히 중국 격투기의 현재와 미래를 상징하는 송야동이 메인이벤트를 맡았다는 점에서 현지의 관심이 집중되고 있다.계체량부터 긴장감은 최고조였다. 송야동은 61.7kg으로 밴텀급 일반 경기 한계 체중을 정확히 맞췄고, 피게레도 역시 61.5kg으로 무난히 통과했다. 이후 진행된 페이스오프에서는 두 선수 모두 한 치도 물러서지 않았다.송야동은 먼저 피게레도에게 다가가며 강한 눈빛으로 압박했고, 피게레도 역시 얼굴을 맞댄 채 주먹을 치켜들며 응수했다. 순간 현장 분위기는 메인이벤트다운 팽팽한 긴장감으로 얼어붙었다.이번 맞대결은 서바이벌 랭킹전으로 불린다. 승자는 밴텀급 타이틀 경쟁에 다시 뛰어들 수 있지만, 패자는 정상권 경쟁에서 한 걸음 더 멀어질 가능성이 크다. 특히 두 선수 모두 최근 결정적인 경기에서 아쉬움을 남긴 만큼 이번 승리에 대한 의지가 어느 때보다 강하다.송야동은 UFC가 오랫동안 키워온 중국 남성 MMA계의 대표적인 스타다. 10대 시절부터 두각을 나타낸 그는 어린 나이에 UFC 무대에 입성했고, 공격적인 타격 스타일과 화끈한 경기 운영으로 빠르게 팬들의 주목을 받았다. UFC 내부에서도 일찌감치 '중국 최초의 남성 UFC 챔피언 후보'로 평가받을 만큼 잠재력을 인정받았다.중국 여성 파이터들이 UFC에서 잇따라 성공을 거두는 동안 남성 선수들은 상대적으로 세계 정상급 경쟁에서 고전했다. 그런 상황에서 송야동은 중국 MMA의 희망으로 떠올랐다. 특히 강한 타격 능력과 빠른 성장세를 바탕으로 아시아 팬들의 기대를 한몸에 받았다.하지만 챔피언으로 향하는 길은 쉽지 않았다. 그는 정상급 강자들과의 경기에서 번번이 고비를 넘지 못했다. 코리 샌드헤이건과의 경기에서는 치열한 접전 끝에 패했고, 전 챔피언 페트르 얀과의 맞대결에서도 경험 차이를 극복하지 못했다. 최근에는 또 다른 전 챔피언 숀 오말리에게 판정패를 당하며 타이틀 경쟁에서 한발 물러섰다.그럼에도 UFC는 여전히 송야동의 상품성과 경쟁력을 높게 평가하고 있다. 이번 마카오 대회 메인이벤트를 맡긴 것 자체가 그 증거다. UFC는 중국 시장 확대를 위한 핵심 카드로 송야동을 활용하고 있고, 실제로 현지 팬들의 인기도 상당하다.중국 SNS에서는 이번 경기 관련 영상과 인터뷰가 폭발적인 조회수를 기록하고 있으며, 현지 언론 역시 송야동의 재도약 가능성을 집중 조명하고 있다.송야동 역시 이번 경기가 자신의 커리어에서 중요한 분수령이 될 것이라는 점을 잘 알고 있다. 그는 최근 해외 격투매체 'MMA 마니아'와의 인터뷰에서 "중국 팬들 앞에서 싸운다는 건 엄청난 동기부여가 된다. 이번 승리로 다시 타이틀 경쟁에 복귀하고 싶다"고 밝혔다.기량만 놓고 보면 송야동은 여전히 밴텀급 최정상권 선수로 평가받는다. 빠른 스텝과 폭발적인 카운터 능력, 그리고 근거리에서의 연타는 세계 최고 수준이라는 평가를 받는다. 최근에는 레슬링과 그래플링 방어 능력까지 꾸준히 발전시키며 보다 완성형 파이터에 가까워졌다.다만 불안 요소도 존재한다. 경기 흐름이 길어질 경우 집중력이 흔들리는 경우가 있었고, 압박형 레슬러를 상대로 다소 고전하는 모습도 보였다. 특히 중요한 경기에서 심리적으로 위축되는 장면들이 있었다는 점은 이번 경기에서도 변수로 꼽힌다.