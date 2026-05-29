오승환 빈자리 지운 김재윤, 200세이브 넘어 구원왕 정조준

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2026시즌 세이브 1위에 오른 삼성 김재윤삼성라이온즈
지난 2023시즌 종료 후 삼성 라이온즈와 FA 계약(4년 총액 58억 원) 체결 후 부침을 보였던 베테랑 마무리 김재윤이 이적 3년 차에 팀 불펜의 확실한 수호신으로 자리잡았다. 김재윤의 반등에 힘입은 삼성은 정상 도전에 있어 가장 불안 요소였던 뒷문 불안을 지우고 선두 질주를 이어가고 있다.
올시즌 현재(5/28 기준) 김재윤은 22경기에 등판해 2승 2패 12세이브, 평균자책점 2.25 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.2를 기록 중이다. 팔꿈치 부상으로 사실상 시즌 아웃된 LG 트윈스 유영찬(11세이브)을 제치고 마침내 세이브 부문 단독 1위에 오른 김재윤은 5월 이후 KBO리그 역대 6번째 통산 200세이브, 역대 5번째 7시즌 연속 두 자릿수 세이브라는 이정표까지 세웠다.
연이은 기록 달성 보다 더 주목할 부분은 김재윤의 구위 회복이다. 삼성 이적 후 2시즌 동안 김재윤은 영입 당시 기대치에 미치지 못했다. 특히 지난 시즌 전반기에는 평균자책점이 6.75까지 치솟는 등 마무리 보직까지 내주고 말았다. 패스트볼 구속과 구위가 떨어졌고 시즌 초반 부진한 '슬로우 스타터' 이미지도 반복됐다.