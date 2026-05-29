오승환 빈자리 지운 김재윤, 200세이브 넘어 구원왕 정조준

케이비리포트

삼성 김재윤의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)하지만 올시즌은 준비 과정부터 달랐다. 2025시즌 종료 후 바로 훈련은 시작한 김재윤은 강한 볼을 던지는 데 초점을 맞췄고 패스트볼 구속이 다시 140km/h 후반대까지 회복됐다. 여기에 원래 강점이었던 높은 회전수와 공격적인 승부가 살아나며 3년 연속 30세이브 이상을 기록했던 kt 마무리 시절 모습을 되찾았다는 평가를 받고 있다.김재윤의 부활로 삼성 불펜 전체도 시너지 효과를 내고 있다. 지난해 기복이 심했던 삼성 구원진은 불펜 평균 자책점 3.95로 리그 1위를 기록 중이다. 김재윤이 9회를 안정적으로 책임지면서 배찬승 이승민 등 젊은 투수들의 역할 분담도 명확해졌다. 오승환의 현역 은퇴 이후 생긴 공백을 단순히 세이브 숫자만으로 메운 것이 아니라 불펜의 구심점 역할까지 이어받은 셈이다.