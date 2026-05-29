흔들려도 무너지지 않았다... 송영재, UFC 계약 향한 힘찬 첫걸음

UFC 제공

송영재(사진 오른쪽)는 엄청난 집중력으로 역전승을 만들어냈다.'스턴건' 김동현의 제자 송영재(30)가 숱한 위기 속에서도 끝내 승리를 거머쥐며 UFC를 향한 첫 관문을 통과했다. 경기 초반 강한 펀치를 허용하며 흔들렸고, 반칙으로 감점까지 당하는 등 악재가 이어졌지만 끝내 역전 서브미션 승리를 완성하며 강렬한 인상을 남겼다.송영재(10승 1무 1패)는 28일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나서 있었던 'ROAD TO UFC 시즌5 오프닝 라운드: 데이2' 페더급 토너먼트 8강전에서 아오이 진(29, 일본)을 상대로 2라운드 3분 39초 리어네이키드 초크 승리를 거뒀다.이번 승리로 송영재는 UFC 진출을 향한 가장 중요한 첫 번째 시험대를 성공적으로 넘었다. ROAD TO UFC는 UFC가 직접 운영하는 아시아·태평양 지역 유망주 선발 프로젝트다. 단순한 국제대회가 아니라 사실상 UFC 본계약을 위한 공식 토너먼트로 평가받는다.실제로 이 대회를 통해 이미 여러 아시아 선수들이 UFC에 입성했고, 한국 역시 이정영, 박현성, 유수영, 이창호 등을 배출하며 강세를 보여왔다.송영재 역시 이번 대회를 통해 UFC 진출 가능성을 증명하려 했다. 하지만 첫 경기부터 결코 쉽지 않은 상대를 만났다. 아오이 진은 일본 중견 단체 DEEP 페더급 챔피언 출신으로, 풍부한 경험과 강한 압박 능력을 갖춘 베테랑이었다. 현지 일본 매체와 해외 MMA 팬들 사이에서도 "쉽게 무너질 상대가 아니다"라는 평가가 많았다.실제 경기 역시 예상보다 훨씬 험난했다. 1라운드 초반 송영재는 탐색전을 펼치며 거리를 조절했다. 하지만 아오이 진의 날카로운 오른손 오버핸드 훅이 적중하면서 분위기가 급격히 흔들렸다. 순간적으로 균형이 무너질 정도의 강한 충격이었다. 아오이 진은 곧바로 압박 강도를 높였고, 송영재는 수세에 몰렸다.이어진 그래플링 상황에서도 어려움은 계속됐다. 송영재는 테이크다운을 허용했고, 하위 포지션에서 방어에 집중해야 했다. 이 과정에서 케이지를 잡는 반칙이 나오며 심판의 경고까지 받았다. 경기 흐름 자체가 상대 쪽으로 기우는 분위기였다.아오이 진은 경험 많은 베테랑답게 유리한 상황에서 차분하게 압박을 이어갔다. 상위 포지션에서 체중을 실어 누르며 체력을 갉아먹었고, 타격 압박도 지속했다. 송영재 입장에서는 쉽지 않은 흐름이었다. 타격에서 흔들린 데다 그래플링에서도 밀리는 장면이 나왔고, 경기 운영까지 꼬이는 모습이었다.