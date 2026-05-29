축구 역사상 최고의 기적이자 명승부는?

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 <리버풀과 이스탄불의 기적>의 한 장면.대망의 챔피언스리그 결승, 2005년 5월 25일 튀르키예 이스탄불, 리버풀과 AC 밀란이 붙었다. 당대 AC 밀란은 명실상부 세계 최고였다. 직전 해 세리아 우승, 그 이전해 챔피언스리그 우승 팀이었고 역대 최고라 불리는 수비 라인을 갖추고 있었으며 당대 최고의 스트라이커를 보유하고 있었다. 베스트 11 그대로 월드 베스트 11로 뽑혀도 이상할 게 없었다. 반면 리버풀은 월드 11에 속할 만한 선수가 없었다.그래도 경기는 해 봐야 아는 법, 하지만 리버풀은 전반전에만 무참히 3점을 먹히고 만다. 지난 50년 동안 챔피언스리그 결승전에서 전반전 3점 차를 뒤집은 경우는 없었다. 하여 AC 밀란의 우승은 따 놓은 당상이었다. 하지만 수만 명의 리버풀 팬들은 희망을 놓지 않고 한마음 한뜻으로 팀을 응원한다.하프타임의 15분 동안 라커룸에선 무슨 일이 있었을까? 선수 간에는 어쩔 수 없는 투닥거림이 있었다고 하는데, 베니테즈는 관심을 두지 않고 이기는 전략 전술에 매진한다. 하지만 그조차 팬들의 모습을 보고 축구가 오로지 머리로만 하는 건 아니라고 생각했다고 한다. 그렇게 머리와 가슴이 혼연일체가 된 후반전, 리버풀은 기적의 동점을 이룩하고 나아가 승부차기에서까지 승리한다. 축구 역사상 최고의 기적이자 명승부.이미 알고 있는 내용이자 결말인데, 그 120분의 혈투와 승부차기를 보면 전율이 일고 가슴이 벅차오른다. 리버풀의 팬이 되지 않을 도리가 없으니, 실제로 그때 이후로 전 세계에 수많은 리버풀 팬이 생겨났다고 한다. 한 번쯤 보고 잊고 있던 감정을 폭발시켜 봄이 어떨까 싶다. 이후로도 리버풀은 꽤 오랫동안 암흑기 아닌 암흑기, 즉 우승 못 하는 상위권 팀으로 시간을 보냈고 2020년을 전후해 프리미어리그와 챔피언스리그 우승 팀으로 거듭날 수 있었다.