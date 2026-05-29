축구 역사상 최고의 기적이자 명승부는?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
유서 깊은 축구의 역사, 그중에서도 유럽의 각국 리그는 인기와 실력 면에서 타의 추종을 불허한다. '별들의 전쟁'이라 불리는 UEFA 챔피언스리그는 유럽 각국 리그의 최상위권 팀들이 출전해 '최고 중 최고'의 자리를 놓고 겨루는바, 그 파급력과 영향력이 엄청나다. 모든 걸 쏟아부어도 우승하기란 하늘의 별 따기에 가깝다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 컬렉션 '말하지 못한 이야기 영국'의 <리버풀과 이스탄불의 기적>이 제목 그대로 '기적'을 써 내려간 리버풀의 이야기를 건넨다. 축구를 아는 분이라면 너무나도 유명해 수없이 들어봤을 '이스탄불의 기적'을 말이다. 하지만 그 이면의 이야기를 들어본 적은 많지 않을 것이다.
때는 2005년, 잉글랜드 프리미어리그 전통의 강호 리버풀은 절체절명의 위기에 처해 있었다. 팀의 위닝 멘탈리티가 부재한 가운데, 월드 스타급이 없었고 전략 전술이 시대에 뒤처져 있었다. 시즌이 시작되며 스페인 출신의 베니테즈 감독이 새롭게 부임한다. 과연 그는 팀을 다시금 잉글랜드 정상을 넘어 유럽으로 올려놓을 수 있을까?
다들 반신반의하는 가운데, 리버풀을 이끄는 영혼의 단짝 제라드와 오언의 거취가 중요하게 부각되었다. 둘은 비록 어린 나이였지만 리버풀의 심장과도 같은 이들이었는데, 제라드는 주장이었고 오언은 득점 기계였다. 하지만 베니테즈는 그들의 거취에 큰 관심이 없었고, 결국 오언이 레알 마드리드로 이적한다. 앞날이 불투명했던 리버풀은 암흑의 미래가 기다리고 있는 것만 같았다.