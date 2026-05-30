어째서 감히 남의 사정을 안다고 말하는가

지켜보는 일의 무력함을 생각한다. 여기 벌어지는 일이 있고, 저기 보는 내가 있다. 목격하는 나와 목격되는 것 사이엔 지울 수 없는 거리가 놓인다. 일, 그러니까 있기 전으로는 되돌릴 수 없는 순간의 벌어짐이 여기가 아닌 저기에서 일어난다. 여기와 저기 사이만큼, 때로는 그보다도 더, 나와 일 사이엔 거리가 있다. 그 거리를 극복할 수 없다면 지켜보는 일은 오해한다는 것에 다름 아니다.
<도망친 여자>는 홍상수의 24번째 장편영화다(2020년 9월 개봉). 홍상수의 여자이고 그의 페르소나라고 내가 오해하는 김민희의 7번째 출연작이기도 하다. 머리-가슴-배랄까, 세 부분으로 토막난 영화는 주인공 감희(김민희 분)가 세 여자, 그리고 한 남자를 만나는 이야기다. 남편과 5년 간 떨어질 일 없었다는 감희가 남편의 출장으로 주어진 혼자만의 시간을 오래 못 만난 친구들을 만나는 데 쓰기로 한 것이 영화의 출발이다.
시작은 영순(서영화 분)이다. 교외에서 한가롭게 농사지으며 사는 영순은 중년의 이혼녀다. 동성 룸메이트와 살며 마음 편하고 몸 편하게 사는 삶이랄까. 텃밭을 돌보고 버려진 개를 키우며 길고양이들에게 밥을 챙겨주는 게 일과의 전부다. 감희와 식사하며 고기 하나는 끝내주게 굽는 룸메이트를 자랑하는 영순의 모습을 카메라는 꽤나 힘주어 담아낸다. 세대도, 취향도, 이혼녀와 혈연 관계는 아닌 여자동생이라는 좀체 어우러지지 않는 듯한 두 사람의 기묘한 조합이 그런대로 즐거운 일상을 빚어내는 모양이다.