어째서 감히 남의 사정을 안다고 말하는가

한국영상자료원

스틸컷마지막은 보다 노골적이다. 감희는 시간이 좀 남았는지 극장을 찾는다. 복합문화공간인 그 극장에서 일하는 우진(김새벽 분)을 영화는 각별히 인상적으로 등장시킨다. 그리고는 감희와 우진을 한 테이블에 앉힌다. 그로부터 아마도 이 영화에서 가장 인상적인 테이블신이 펼쳐진다.둘은 한 때 꽤나 친했던 친구였던 모양인데 아마도 남자 문제, 지금은 우진의 남편이 된 이가 엮인 문제로 못 볼 사이가 된 모양. 거듭 사과하는 우진과 저는 별 생각 않고 있다며 내색 않는 감희 사이에 좀체 닿지 않는 말들이 오간다. 그리고 상영시간이 되고, 영화가 상영되고, 끝이 난다.이번엔 감희가 우진의 사무실을 찾는다. 아까와 달리 둘은 제법 맥락 있는 대화를 주고 받는다. 우진의 남편은 베스트셀러 작가에다 TV에도 나오는 유명한 사람이 되었다는데, 지금도 이 극장 지하에서 북콘서트를 하는 중이라던가. 무튼 우진은 그가 너무 말이 많고 같은 말을 반복하는, 그래서 얘기에 진심이 담기지 않는다며 실망과 비난 사이의 이야기를 마구 쏟아낸다. 언제나처럼 감희는 가만히 들으며 맞장구를 칠 뿐이다.우진과 헤어져 극장을 나오던 감희가 우진의 남편(유명인)과 마주치는 건 그대로 영화의 클라이맥스다. 시종 차분하고 남의 얘기에 동조하기만 하던 감희가 격앙돼 날이 잔뜩 선 말들로 그를 찔러가는 순간이 매섭다. 그 흥분돼 날아간 말들은 얼마나 진심인가.영화는 비로소 영순과 정은과 우진의 곁에서 목격자로만 존재하던 감희에게 주인공의 자리를 허한다. 그리고 관객은 앞서 감희가 그랬듯 이번엔 그녀 자신의 중한 일을 그녀와 한 걸음 떨어져 목격한다. 처음으로 관객과 감희가 분리된다. 전환이다. 오래 묵은 만큼 재미지는 전환이다.