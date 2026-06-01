네 아이 기르는 전업주부 아빠, 이렇게 당혹스러울 수가!

스튜디오 그레인풀

큰사진보기 ▲반칙왕 몽키포스터 스튜디오 그레인풀

반칙을 말하려면 규칙부터 알려줘야지



박홍열 감독은 시사회에 앞서 평론가들에게 전한 메일을 통해 "이들의 삶을 특별한 사례로 제시하기보다, 오히려 이런 삶을 쉽게 상상하지 못하게 만드는 사회가 '반칙'은 아닌지 질문을 던지고자 했"다며 "작품의 대부분은 주인공 '몽키'가 자신의 정체성을 드러내기 위해 시작한 인스타그램 릴스 영상으로 구성되어 있"다고 말한다. 그는 이어 "편집 과정에서 제가 촬영한 장면들을 의도적으로 많이 덜어내고, 몽키의 내밀한 기록이 중심이 되도록 구성했"다며 "이 영상들이 극장 스크린에서 어떻게 확장될 수 있을지에 대한 감각을 상상하며 작업했"다고 섦명한다.



릴스를 적극 차용한 선택이 이와 같은 영화가 흔치 않단 점에서 낯설고 새로운 시도로 느껴지기도 한다. 다만 감독이 주관을 갖고 인물과 사건을 해석해 보이려는 노력과 의지의 부재 또한 드러난다. 릴스 또한 광의의 영화일 수 있다. 그렇다면 그 영화는 몽키가 감독하고 출연한 저 자신의 노출이다. 감독은 몽키가 자신의 정체성을 드러내기 위해 시작했다고 말하지만, 바로 그 때문에 영화 가운데 몽키가 저를 선택적으로 노출하는 선택과 의지, 시선이 혼입되고 만다. 몽키가 스스로를 바라보고 노출하는 시각이 그대로 <반칙왕 몽키> 가운데 덧입혀지는데, 마땅히 있어야 할 주인공을 이해하고 노출케 하는 감독의 독자적 시각의 자리는 그만큼 축소되고 만다. 나는 축소된 그 영역이 이 영화가 가장 지켜 마땅한 땅이었다고 느낀다.





반칙왕몽키 스튜디오그레인풀 황다은 박홍열 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 어째서 감히 남의 사정을 안다고 말하는가

스틸컷더 높은 성적, 더 좋은 대학의 탁월함을 말하는 게 아니다. 어떤 이는 본래적으로 나아지길 꿈꾼다. 어울려 행복하게 지내는 현상의 유지가 아닌, 독자적 꿈을 꾸고 더 순도 높게 그를 이루고자 한다. 교육이 각 아이가 품은 씨앗을 더 잘 개화하도록 돕는 것이라면, 탁월함을 좇는 이에게 마땅한 자극과 도움을 건넬 책임이 있는 것이다. 대안교육이 흔히 마주하는 어려움이 여기에 있기에, 나는 그를 다룬 작품으로부터 해답 또한 구하고 싶은 마음이 드는 것이다.영화 속 몽키와 그 아내가 식탁에 앉아 나누는 아이들의 장래에 대한 이야기는 그 비중에 비해 얼마 효과를 거두지 못한다. 서로의 이야기를 경청하고 이해하며 나아가는 대화라기보다는 엄마의 불안이 표출되고 그를 다독이며 제 주장을 관철하는 몽키의 말로 끝맺음될 뿐이다. 마을 바깥에 존재하는 세상은 오로지 대입에만 매몰된 입시가 전부일까. 학원과 입시를 넘어 탁월함을 좇으려는, 더 넓은 세상을 향하고자 하는 욕망을 가진 이들이 또한 얼마든지 있을 텐데 말이다. 이들이 얼마쯤 배제한 듯한 대학교란 공간은 분명 그 발판으로의 역할을 얼마쯤 해낼 수가 있는 특화된 기관이다. 대안을 선택하는 것이 기성의 틀이 마련해둔 가능성을 스스로 배제하는 것이라면 그는 과연 이로운 대안일까. 이와 같은 의문들을 영화 속 모호한 대화가 거의 해소해주지 못한다.그저 교육만이 아니다. 여덟 개의 반칙이 저마다 다른 지점에 놓여 있는 탓으로, 영화는 몽키라는 한 인간을 매개로 중구난방 이야기를 이어가게 된다. 그로 인해 이 영화의 가장 큰 매력은 성미산 마을과 공동체, 그들이 영위하는 삶이라기보다는 몽키라는 한 인간의 개성이 되고 만다. 영화가 삽입한 상당수 몽키발 영상들이 이를 더욱 강화하는 요소로 작동한다. 때문에 그의 매력이 통하는 만큼 관객은 영화를 흥미롭게 볼 수가 있겠다. 내게는 그 반대였지만 말이다.