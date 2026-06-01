네 아이 기르는 전업주부 아빠, 이렇게 당혹스러울 수가!

당혹스런 영화 한 편이 도착했다. 박홍열과 황다은, 두 감독이 공동으로 연출한 장편 다큐멘터리 <반칙왕 몽키>다. 합계출산율 0.8, 인구구조 붕괴로 인한 산업과 국방, 또 연금고갈과 노인부양의 위기가 공동체에 닥쳐올 게 확실시되는 상황에서 여 보란 듯 4명의 아이를 낳아 기르는 애국자의 삶을 다룬 다큐라 해도 좋을까.
감독은 영화소개를 다음과 같이 적어두었다. '저출산 시대에 사남매는 반칙'이라고. '맞벌이도 모자랄 판에 외벌이는 반칙'이라고 말이다. '가부장제 남성 생계부양자 사회에서 전업주부 아빠는 반칙'이고, '사교육 왕국에서 돈 안드는 사적인 교육은 반칙'이란다. '다둥이 자녀 양육도 벅찬데 마을 아이들까지 돌보는 것도 반칙'인데, 하나하나 이 반칙들을 모두 모아 행하는 주인공 몽키 문현준과 아내 조안나 가족의 삶이 영화 안에 담겼다. 남자가 전업주부를 하는 게 아주 없는 일이 아닌 이 시대에도, 네 아이를 기르며 마을 공동체 안에서 대안적 삶을 살아가는 과정을 모두 행하는 이를 찾아보기 힘든 게 현실이다. 감독은 이를 반칙이라고 말하는데, 규칙처럼 자리 잡은 이 시대 보편의 삶으로부터 벗어나 있단 점에서는 아주 틀린 말이 아닐 테다.
박홍열과 황다은, 두 감독의 영화를 본 건 이번이 두 번째다. 지난 2022년 부천노동영화제서 마주한 전작 <나는 마을 방과후 교사입니다>가 담은 인상적 고민의 지점들을 또 한 번 발견할 수 있기를 고대하며 영화 시사회를 신청했다. 전작과 마찬가지로 서울 마포구 성산동 일대에 자리한 공동체 성미산마을 교육의 현황을 엿볼 수 있으리란 기대 또한 있었다.