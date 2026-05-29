정몽규 대한축구협회장, 북중미 월드컵 이후 회장직 사퇴

대한축구협회

대한축구협회 회장 정몽규입니다.

2026 북중미 월드컵 개막이 불과 2주 앞으로 다가왔습니다.

홍명보 감독이 이끄는 우리 국가대표팀은 그동안 열심히 월드컵 본선을 준비해왔으며, 저는 대표팀이 이번 대회에서 좋은 경기력을 펼치면서 의미 있는 성과를 거둘 것으로 믿고 있습니다. 대회 기간 동안 대표팀에게 아낌없는 지지와 응원을 보내주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

제가 축구협회를 맡아 운영하는 동안 여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있습니다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각합니다. 저는 이번 월드컵이 끝난 뒤 축구협회장 자리에서 물러나고자 합니다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라고 생각하고 최선을 다하겠습니다.

제가 협회를 맡아서 일해오는 동안 격려와 지원을 해주신 축구인, 후원사, 언론인, 정부 관계자 그리고 팬 여러분에게 감사의 말씀을 드립니다. 또 오랜 기간 축구 발전을 위해 함께 노력해온 축구협회 임직원과 연맹, 시도협회 관계자들에게도 고마운 인사를 전합니다. 이번 월드컵 이후 축구를 사랑하는 모든 분들이 힘과 지혜를 모아 다시 한 번 미래를 향해 전진할 수 있기를 간절히 소망합니다.

감사합니다.

정몽규 대한축구협회장이 2026 북중미 월드컵 이후 사퇴한다.정몽규 대한축구협회장이 2026 북중미 월드컵 이후 협회장직에서 물러난다.정 회장은 29일 성명서를 통해 "이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다. 대표팀이 본선에서 성과를 내도록 지원하는 것이 협회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다"고 밝혔다.정 회장은 지난 2013년 제52대 대한축구협회장에 취임하며 13년간 한국 축구를 이끈 바 있다. 지난해 2월 제55대 대한축구협회장 선거에서 유효 182표 중 156표를 받으며 4선에 성공했다. 이후 정 회장은 축구팬들로부터 거센 비판을 받았다.앞서 문화체육관광부는 지난 2024년 11월 대한축구협회에 대한 감사 결과 정 회장의 '자격정지 이상의 중징계'를 요구했다. 대한축구협회는 문체부에 이의 신청을 했지만 받아들여지지 않았다. 지난해 1월 법원에 '특정감사 결과 통보 및 조치 요구 집행정지'를 신청했다. 이에 정 회장은 4선에 도전할 수 있었다.그러나 지난달 23일 서울행정법원 행정 5부(부장판사 이정원)는 대한축구협회에 대한 문체부의 감사 범위와 징계 요구가 적법한다고 판결했다.지난 6일 대한축구협회는 이사회를 열어 행정소송 1심 판결 항소를 의결했다. 이용수 부회장은 "이번 항소는 월드컵을 방패막이 삼거나 시간끌기용이 아닌, 법적 절차의 테두리 안에서 추가적인 판단을 받아보고자 하는 협회의 고심 어린 결정"이라고 설명했다.정 회장은 2026 북중미 월드컵을 앞두고 한국 대표팀에 대한 축구 팬들의 전폭적인 지지와 응원을 당부하기 위해 사임이라는 결정을 내렸다고 밝혔다.대한축구협회는 "한국 축구 발전을 위한 중장기적 비전 수립과 이행에 매진해야 할 협회가 현재 상황을 타개하기 위해서는 책임지는 자세가 필요한 시점이라는 숙고 끝에 결정했다"고 덧붙였다.정 회장은 오는 7월 19일(현지시간) 폐막하는 2026 북중미 월드컵 이후 사직서를 제출할 계획이다.다음은 정몽규 회장의 성명서 전문.