네덜란드 근소한 강세... 월드컵 우승 노리는 일본의 성장

AP/연합뉴스

■ 팀 프로필 피파랭킹 : 18위

월드컵 본선 진출 횟수 : 8회

월드컵 최고 성적 : 16강 (2002, 2010, 2018, 2022)

북중미 월드컵 지역예선 성적 : 7승 2무 1패 (아시아 3차예선 C조 1위)

▶ 일본 예상 베스트11

2026년 3월 28일 스코틀랜드 글래스고에서 열린 스코틀랜드와 일본의 국제 친선 축구 경기에 앞서 일본 선수들이 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있다.'사무라이 블루(일본 대표팀 애칭)' 일본 축구가 아시아를 지배하기 시작한 것은 2000년대를 넘어서다. 1990년대 이전까지만 하더라도 일본은 아시아에서 변방에 머물렀다. 월드컵 본선에 최초로 오른 것이 1998 프랑스 월드컵이었다. 1993년 J리그 창설을 시작으로 체계적인 시스템 구축, 적극적인 투자를 통해 경쟁력을 키워나갔고, 1996년에는 한국과 함께 2002 월드컵을 공동 개최국으로 정해지면서 인프라까지 갖췄다.아시안컵에서는 가장 많은 4회 우승을 달성했으며, 8회 연속 월드컵 진출에 성공했다. 일본은 아시아 최강의 위치에만 만족하지 않는다. 최근 4번의 월드컵에서 무려 세 차례나 조별리그를 통과할만큼 국제적인 경쟁력까지 갖췄다. 현재 유럽 5대리그뿐만 아니라 중소리그까지 포함하면 상당수의 선수들이 활약할만큼 인재가 넘쳐흐른다.일본이 바라보는 지향점은 매우 높다. 2050년 이전까지 월드컵 우승을 목표로 하고 있다. 일본의 모리야스 하지메 감독은 이번 2026 북중미 월드컵에서 우승에 도전하겠다고 천명했다.일본 축구는 전통적으로 기술적이고 세밀한 패스 플레이, 점유율에 기반을 둔 축구를 구사했다. 이러한 시스템이 A대표팀부터 연령별 대표팀, 그리고 유소년까지 골고루 퍼져있다.2018 러시아 월드컵까지만 해도 자신들의 스타일을 추구하며, 16강 진출의 결과물을 남긴 바 있다. 그러나 이후 일본 대표팀 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 기존의 스타일에 터프함, 직선적이면서 속도감 있는 플레이를 가미했다. 과거처럼 피지컬과 정신력이 약하다고 평가받던 시대는 지난지 오래다. 현재의 일본 선수들은 뛰어난 신체조건과 몸을 사리지 않는 플레이를 일삼는다.강팀과의 경기에서는 실리 축구 콘셉트로 톡톡히 재미를 봤다. 라인을 내려서는 수비 위주의 전술과 강한 전방 압박, 카운터 어택이 통한 것이다. 대표적인 예가 지난 2022 카타르 월드컵이다. 일본은 죽음의 조에서 독일과 스페인을 제압하고, 1위를 차지하며 당당하게 살아남았다. 이 대회 3위로 마감한 크로아티아와의 16강전에서는 대등한 경기력 끝에 아쉽게 승부차기에서 패하며 최초의 8강 진출은 무산됐지만 전 세계를 놀라게 하기 충분한 성과였다.모리야스 감독은 2018년부터 8년째 일본 대표팀에서 장기 집권하고 있다. 이에 일본의 조직력은 매우 강하고 안정적이다. 특히 스쿼드의 두께는 단연 아시아 최고 수준이다. 모리야스 감독은 월드컵 예선이나 평가전에도 매 번 로테이션 시스템을 가동한다. 뚜렷한 베스트 11 없이 선수들의 경쟁 관계를 유도하며 상대팀에 맞는 조합을 통해 경기를 치르고 있다.일본은 이번 북중미 월드컵 아시아 2차예선에서 6전 전승 24득점 무실점으로 통과한데 이어 3차예선에서도 호주, 사우디 아라비아, 인도네시아, 중국, 바레인 등 만만치 않은 팀들과 맞붙어 손쉽게 본선 티켓을 거머쥐었다.모리야스 감독은 스리백을 기반으로 하는 3-4-2-1 포메이션을 사용하고 있다. 좌우 윙백에는 전문 윙백이 아닌 윙포워드 성향의 선수를 배치하는 것이 특징이다. 윙백이 측면으로 벌리면 윙포워드가 중앙으로 좁히고, 반대로 윙백이 중앙으로 치우칠 경우 윙포워드가 측면으로 공간을 넓힌다. 두 선수 간의 스위칭과 포지셔닝이 매우 유기적으로 이뤄진다.후방 빌드업 상황에서 좌우 센터백을 크게 벌리고, 좌우 윙백이 높게 전진하는 형태를 취한다. 수 년간 호흡을 맞춰온 빌드업 체계는 매우 세련되어 있다. 수비시에는 하프 라인 위에서 하이 블록을 시도하며, 상대가 넘어오면 5-4-1 대형의 미들 블록을 형성한다. 공수 간격은 20m 내외로 좁힌다.월드컵 3차예선를 통과한 이후에는 본선 체제로 전환했다. 일본은 지난해 9, 10, 11월 A매치 6경기에서 3승 2무 1패를 기록했다. 선수 조합과 실험적인 성격이 더욱 짙었던 탓에 초반 3경기 결과는 만족스럽지 않았다. 센터백들의 줄부상으로 인해 수비 실험에 많은 공을 들였다. 그럼에도 일본은 지난해 10월 14일 브라질과의 평가전에서 3-2 역전승을 거둔데 이어 11월에는 가나-볼리비아와의 2연전을 모두 승리하며, 2025년 일정을 마무리했다.3월 A매치에서도 일본의 저력은 돋보였다. 축구의 본고장 영국 원정을 떠난 일본은 스코틀랜드(1-0승)를 제압한 뒤 웸블리에서 우승후보 잉글랜드를 1-0으로 격침시켰다.일본은 지난 몇 년 동안 강팀과의 경기에서 뛰어난 성과를 거뒀다. 카타르 월드컵 독일, 스페인전 승리에 이어 1년 뒤 독일 원정 평가전에서는 4-1 대승을 만들어냈다. 이후 튀르키예, 브라질, 네덜란드마저 무너뜨리며 경쟁력을 입증했다.일본의 스쿼드를 살펴보면 자국 J리거 출신을 찾아보기 힘들만큼 대다수가 유럽에서 활약하고 있다. 매주 수준이 높은 선수들과 맞부딪치며 쌓아온 경험치는 일본에게 큰 자산이다. 그 결과 일본은 강팀을 상대로 전혀 주눅들지 않는다.그런데 한 가지 아쉬움이라면 중요한 승부처에서 한 끝이 부족하다. 일본은 대회 초반 막강한 포스를 자랑하면서도 후반부로 갈수록 힘이 떨어지는 경향이 짙다. 2019년과 2023 아시안컵에서는 각각 준우승, 8강에 머물렀다. 2010 남아공 월드컵과 2022 카타르 월드컵 16강전에서 각각 파라과이, 크로아티아에 승부차기로 패했다. 2018 러시아 월드컵 16강 벨기에전에서는 2-0으로 앞섰지만 3골을 연달아내주며 뒷심 부족을 보였다.또, 두터운 스쿼드과 선수 개개인 기량의 평균치가 일정한 것에 반해 공격진에서 월드클래스 선수가 보이지 않는다. 메이저 대회의 높은 단계로 올라갈수록 이러한 스타 플레이어 한 명이 승패를 좌지우지한다. 미나미노 타구미(모나코), 미토마 카오루(브라이튼 앤 호브 앨비언)은 부상으로 월드컵 출전이 좌절됐고, 쿠보 다케후사(소시에다드), 도안 리츠(프랑크푸르트)의 성장세는 다소 주춤한 모양새다. 이토 준야(헹크)는 30대 초중반의 나이로 접어들었다.모리야스 감독이 내세운 목표인 우승까지 나아가기엔 현실적으로 어려움이 많다. 지금까지 일본은 16강의 벽을 넘어선 적이 없다. 이번 2026 북중미 월드컵 F조에 속한 일본은 네덜란드, 튀니지, 스웨덴과 맞붙는다. 무난한듯 보이면서도 까다로운 대진이다.만약 F조 2위로 통과할 경우 C조 1위 브라질과 32강에서 격돌하는 것은 적잖은 부담이다. 지난해 평가전 승리가 월드컵 본선까지 이어진다는 보장은 없다. 풍부한 유럽 리그 경험을 갖춘 일본 대표팀이 대이변을 만들어낼 수 있을지 주목되는 이유다.3-4-2-1 : GK 스즈키 자이온 - 이타쿠라, 와타나베, 이토 히로키 - 도안, 사노, 카마다, 마에다 - 쿠보, 나카무라 케이토 - 우에다