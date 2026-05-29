구교환 "모든 영역에서 AI는 거들 뿐, 결국은 인간 중심"

"제 영화를 본 관객으로부터 맥주 한잔하자는 말을 듣는 게 목표죠. 친해지고 싶은 마음이 커지는 영화를 하고 싶습니다."
28일 종로구의 카페에서 구교환을 만나 영화 <군체>와 드라마 <모두가 무가치함과 싸우고 있다>(이하 '모자무싸')의 이야기를 나눴다.
구교환은 비슷한 질문에도 매번 다른 답을 내놓는 배우다. 어떤 생각인지 쉬이 알기 어렵고, 어디로 튈지 몰라 예측할 수 없는 변화무쌍한 생동력을 품고 있다. 마치 변검술사처럼 작품마다 완전히 다른 얼굴을 드러내는 재주로 다음을 기대하게 한다.
본인이 직접 대본, 연기, 연출, 편집, 제작 등을 도맡아 해본 경험을 살려 어떤 것도 '구교환 식'으로 해석해 버린다. 올해만 해도 <만약의 우리>의 '은호', <군체>의 '영철', <모자무싸>의 '동만'까지 세 캐릭터를 선보이며 필모그래피를 쌓고 있다.
독립영화계의 아이돌로 불리며 숱한 단편에 출연했던 구교환은 <꿈의 제인>을 처음 봤다는 누군가의 응원이 원동력이 된다고 했다. 디지털 시대에 아카이빙의 장점을 예로 들며 "늘 프로모션 되고 싶다"며 "관객 수, 시청률 같은 현재의 숫자에 연연하지 않고, 어떤 관객에게는 10년 전 영화가 최신작이 된다는 생각으로 좋은 작품을 하는 게 우선이다"라고 설명했다.
마치 '모자무싸' 황동만이 감독 데뷔 10년 후 하는 인터뷰 내용 같아 실제와 극의 경계가 흐려지는 순간을 경험하기도 했다. 자신이 관여한 어떤 작업물이라도 사랑해 주면 자신감도 생기고 결과도까지도 후회하지 않는다며 앞으로 배우이자 감독으로서 지향점도 전했다.
다음은 일문일답.