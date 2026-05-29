박보현, 한국 여성 UFC의 꿈 다시 띄운다

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둥화샹은 노련한 경기 운영이 강점이다.UFC 제공
홈팬 응원 업은 중국 강자 둥화샹… "첫 경기부터 최대 고비"
박보현이 상대하는 둥화샹은 이번 토너먼트의 강력한 우승 후보 가운데 한 명으로 꼽힌다. 중국 여성 MMA 기대주로 오래전부터 주목받아온 선수다. 프로 전적은 14승 3패. 경험과 경기 운영 능력 모두 갖췄다는 평가를 받는다.
무엇보다 ROAD TO UFC 경험이 있다는 점이 큰 강점이다. 일반 단체 경기와 UFC 산하 토너먼트는 분위기 자체가 다르다. 현장에는 UFC 관계자와 매치메이커들이 직접 자리한다. 단순한 승패뿐 아니라 경기 내용, 피니시 능력, 스타성, 경기 운영까지 세밀하게 체크한다. 긴장감 자체가 완전히 다르다.
둥화샹은 이미 이런 무대를 경험했다. 반면 박보현은 처음이다. 경험 차이는 분명 변수다. 게다가 장소도 중국 마카오다. 사실상 둥화샹의 홈경기에 가깝다.
일방적인 현지 팬들의 응원 속에서 싸워야 하는 박보현 입장에서는 상당한 부담이 될 수 있다. 실제로 중국 선수들은 ROAD TO UFC에서 홈 분위기를 바탕으로 강한 경기력을 보여준 사례가 적지 않았다.
그러나 박보현 역시 쉽게 흔들릴 스타일은 아니다. 그의 가장 큰 강점은 공격성이다. 별명 '러시'처럼 끊임없이 앞으로 압박하며 상대를 몰아붙이는 타입이다. 한 번 흐름을 잡으면 타격 연계와 압박 강도가 급격히 올라간다. 상대에게 생각할 시간을 주지 않는다.
반면 둥화샹은 상대적으로 정교한 아웃파이팅 스타일이다. 킥과 거리 조절 능력이 좋고, 리치를 활용한 운영이 안정적이라는 평가를 받는다. 결국 이번 경기는 스타일 충돌 양상으로 전개될 가능성이 크다.
핵심은 거리다. 박보현이 초반부터 케이지 중앙을 장악하고 난타전 흐름으로 끌고 갈 수 있느냐가 중요하다. 반대로 둥화샹이 거리 조절에 성공하면 경기 흐름은 길고 답답하게 흘러갈 가능성이 있다.
해외 MMA 매체들과 분석가들도 이번 매치를 주목하고 있다. 특히 여성 스트로급 토너먼트 전체 수준이 예상보다 높다는 평가가 많다. 일본과 중국, 중앙아시아 강자들이 대거 몰리며 사실상 '미니 UFC 아시아 예선' 수준이라는 반응도 나온다.
해외 매체 '로우킥MMA'는 이번 시즌 여성부 대진을 "매우 경쟁력 있는 브래킷이다"고 평가했다.
실제로 UFC 역시 여성부 선수층 확대에 상당한 관심을 보이고 있다. 아시아 여성 파이터 시장은 아직 성장 가능성이 크다. UFC 입장에서도 공격적이고 대중성이 있는 선수 확보가 중요하다. 그런 면에서 박보현의 스타일은 충분히 매력적이다.
그는 판정 위주의 안정적인 운영보다 적극적인 압박과 타격전을 선호한다. UFC가 좋아하는 스타일과도 어느 정도 맞아떨어진다. 때문에 이번 경기는 단순히 이기는 것만으로는 부족할 수도 있다. 얼마나 강렬한 인상을 남기느냐 역시 중요하다.