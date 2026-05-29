박보현, 한국 여성 UFC의 꿈 다시 띄운다

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큰사진보기 ▲박보현은 강한 압박이 주특기다. UFC 제공

한국 여성 MMA의 현실과 희망… 박보현이 짊어진 무게



박보현의 이번 도전이 더욱 주목받는 이유는 한국 여성 MMA 현실과도 연결된다. 한국 남성 MMA는 이미 세계적인 경쟁력을 입증했다. UFC에서도 꾸준히 한국 선수들이 활약하고 있고, ROAD TO UFC에서도 좋은 성과를 내고 있다. 하지만 여성부는 아직 세계 시장과의 격차가 존재한다.



선수층 자체가 얇다. 국내 여성부 경기 수는 제한적이고 훈련 환경 역시 충분히 안정적이라고 보기 어렵다. 해외 강국들과 비교하면 경험을 쌓을 무대도 적은 편이다. 그럼에도 꾸준히 세계 무대를 꿈꾸는 선수들이 등장하고 있다.



박보현 역시 그 흐름 속에서 성장한 선수다. 그는 화려한 스타 시스템 속에서 성장한 선수가 아니다. 묵묵히 국내 무대를 거치며 경험을 쌓았고, 꾸준히 경쟁력을 키워왔다. 강한 체력과 압박 능력, 쉽게 물러서지 않는 투지가 강점으로 꼽힌다.



특히 최근 몇 년 사이 한국 여성 MMA는 조금씩 변화 조짐을 보이고 있다. 과거보다 여성 선수 유입이 늘어나고 있고, 국제무대를 목표로 하는 선수들도 많아졌다. 다만 여전히 결정적인 '성공 사례'가 필요하다. 결국 누군가는 세계 최고 무대에서 경쟁력을 증명해야 한다.



이번 ROAD TO UFC 시즌5는 그래서 더 중요하다. 단순히 한 선수의 커리어 문제가 아니다. 한국 여성 격투기 전체 흐름에 영향을 줄 수 있는 무대다. 만약 박보현이 좋은 경기력으로 토너먼트를 치러낸다면 이후 다른 여성 선수들에게도 동기부여가 될 가능성이 크다.



나이 역시 지금이 적기다. 27세는 여성 MMA에서 경험과 피지컬이 가장 안정적으로 조화를 이루는 시기다. UFC 입장에서도 즉시 전력감 선수 확보를 선호한다는 점에서 박보현에게는 중요한 타이밍이다.



무엇보다 ROAD TO UFC는 냉정한 무대다. 단판 토너먼트인 만큼 단 한 번의 패배로 모든 기회가 사라질 수 있다. 그래서 첫 경기 의미가 더욱 크다. 둥화샹이라는 강적을 넘는다면 단숨에 우승 후보로 평가가 달라질 수 있다. 반대로 패한다면 UFC로 향하는 길은 다시 멀어진다.



박보현이 한국 여성 MMA계에 '신풍(新風)'을 불어올 수 있을지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 박보현은 강한 압박이 주특기다.박보현의 이번 도전이 더욱 주목받는 이유는 한국 여성 MMA 현실과도 연결된다. 한국 남성 MMA는 이미 세계적인 경쟁력을 입증했다. UFC에서도 꾸준히 한국 선수들이 활약하고 있고, ROAD TO UFC에서도 좋은 성과를 내고 있다. 하지만 여성부는 아직 세계 시장과의 격차가 존재한다.선수층 자체가 얇다. 국내 여성부 경기 수는 제한적이고 훈련 환경 역시 충분히 안정적이라고 보기 어렵다. 해외 강국들과 비교하면 경험을 쌓을 무대도 적은 편이다. 그럼에도 꾸준히 세계 무대를 꿈꾸는 선수들이 등장하고 있다.박보현 역시 그 흐름 속에서 성장한 선수다. 그는 화려한 스타 시스템 속에서 성장한 선수가 아니다. 묵묵히 국내 무대를 거치며 경험을 쌓았고, 꾸준히 경쟁력을 키워왔다. 강한 체력과 압박 능력, 쉽게 물러서지 않는 투지가 강점으로 꼽힌다.특히 최근 몇 년 사이 한국 여성 MMA는 조금씩 변화 조짐을 보이고 있다. 과거보다 여성 선수 유입이 늘어나고 있고, 국제무대를 목표로 하는 선수들도 많아졌다. 다만 여전히 결정적인 '성공 사례'가 필요하다. 결국 누군가는 세계 최고 무대에서 경쟁력을 증명해야 한다.이번 ROAD TO UFC 시즌5는 그래서 더 중요하다. 단순히 한 선수의 커리어 문제가 아니다. 한국 여성 격투기 전체 흐름에 영향을 줄 수 있는 무대다. 만약 박보현이 좋은 경기력으로 토너먼트를 치러낸다면 이후 다른 여성 선수들에게도 동기부여가 될 가능성이 크다.나이 역시 지금이 적기다. 27세는 여성 MMA에서 경험과 피지컬이 가장 안정적으로 조화를 이루는 시기다. UFC 입장에서도 즉시 전력감 선수 확보를 선호한다는 점에서 박보현에게는 중요한 타이밍이다.무엇보다 ROAD TO UFC는 냉정한 무대다. 단판 토너먼트인 만큼 단 한 번의 패배로 모든 기회가 사라질 수 있다. 그래서 첫 경기 의미가 더욱 크다. 둥화샹이라는 강적을 넘는다면 단숨에 우승 후보로 평가가 달라질 수 있다. 반대로 패한다면 UFC로 향하는 길은 다시 멀어진다.박보현이 한국 여성 MMA계에 '신풍(新風)'을 불어올 수 있을지 주목된다. 8강토너먼트 둥화샹 박보현 한국여성격투기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 문경은과 만난 전성현, KT 우승 전선 '마지막 퍼즐' 될까

둥화샹은 노련한 경기 운영이 강점이다.박보현이 상대하는 둥화샹은 이번 토너먼트의 강력한 우승 후보 가운데 한 명으로 꼽힌다. 중국 여성 MMA 기대주로 오래전부터 주목받아온 선수다. 프로 전적은 14승 3패. 경험과 경기 운영 능력 모두 갖췄다는 평가를 받는다.무엇보다 ROAD TO UFC 경험이 있다는 점이 큰 강점이다. 일반 단체 경기와 UFC 산하 토너먼트는 분위기 자체가 다르다. 현장에는 UFC 관계자와 매치메이커들이 직접 자리한다. 단순한 승패뿐 아니라 경기 내용, 피니시 능력, 스타성, 경기 운영까지 세밀하게 체크한다. 긴장감 자체가 완전히 다르다.둥화샹은 이미 이런 무대를 경험했다. 반면 박보현은 처음이다. 경험 차이는 분명 변수다. 게다가 장소도 중국 마카오다. 사실상 둥화샹의 홈경기에 가깝다.일방적인 현지 팬들의 응원 속에서 싸워야 하는 박보현 입장에서는 상당한 부담이 될 수 있다. 실제로 중국 선수들은 ROAD TO UFC에서 홈 분위기를 바탕으로 강한 경기력을 보여준 사례가 적지 않았다.그러나 박보현 역시 쉽게 흔들릴 스타일은 아니다. 그의 가장 큰 강점은 공격성이다. 별명 '러시'처럼 끊임없이 앞으로 압박하며 상대를 몰아붙이는 타입이다. 한 번 흐름을 잡으면 타격 연계와 압박 강도가 급격히 올라간다. 상대에게 생각할 시간을 주지 않는다.반면 둥화샹은 상대적으로 정교한 아웃파이팅 스타일이다. 킥과 거리 조절 능력이 좋고, 리치를 활용한 운영이 안정적이라는 평가를 받는다. 결국 이번 경기는 스타일 충돌 양상으로 전개될 가능성이 크다.핵심은 거리다. 박보현이 초반부터 케이지 중앙을 장악하고 난타전 흐름으로 끌고 갈 수 있느냐가 중요하다. 반대로 둥화샹이 거리 조절에 성공하면 경기 흐름은 길고 답답하게 흘러갈 가능성이 있다.해외 MMA 매체들과 분석가들도 이번 매치를 주목하고 있다. 특히 여성 스트로급 토너먼트 전체 수준이 예상보다 높다는 평가가 많다. 일본과 중국, 중앙아시아 강자들이 대거 몰리며 사실상 '미니 UFC 아시아 예선' 수준이라는 반응도 나온다.해외 매체 '로우킥MMA'는 이번 시즌 여성부 대진을 "매우 경쟁력 있는 브래킷이다"고 평가했다.실제로 UFC 역시 여성부 선수층 확대에 상당한 관심을 보이고 있다. 아시아 여성 파이터 시장은 아직 성장 가능성이 크다. UFC 입장에서도 공격적이고 대중성이 있는 선수 확보가 중요하다. 그런 면에서 박보현의 스타일은 충분히 매력적이다.그는 판정 위주의 안정적인 운영보다 적극적인 압박과 타격전을 선호한다. UFC가 좋아하는 스타일과도 어느 정도 맞아떨어진다. 때문에 이번 경기는 단순히 이기는 것만으로는 부족할 수도 있다. 얼마나 강렬한 인상을 남기느냐 역시 중요하다.