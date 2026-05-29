'나솔 VS. 짝'... 연프 경력자들의 세계관 대통합

▲나솔사계여성출연자 ENA

베일에 가려진 여성 멤버들이 등장했다. 그 정체는 바로 SBS <짝-애정촌> 출신 출연자들이었다. <짝>은 남규홍 PD가 연출하며 2010년대 큰 인기를 모았던 '원조' 일반인 연애예능으로 현재 <나는 솔로>와 <나솔사계>의 전신에 해당하는 프로그램이다. 2023년에 방송된 <나솔사계>에서는 <짝>출신 남성 출연자들과, '옥순' 특집으로 <나솔>출신 여성 멤버들의 콜라보를 먼저 진행했다.



20기 여자 1호, 23기 여자 4호, 30기 여자 6호, 35기 여자 2호, 47기 여자 3호가 솔로민박에 등장했다. <짝> 출연 당시 20대 초중반의 풋풋한 나이였던 여성 출연자들은 어느새 30대 후반에서 40대를 넘긴 성숙한 여성들이 되어 돌아왔다.여성출연자들은 솔로민박에서 새롭게 여자 1-5호라는 호칭을 얻었다.



여자 2호는 <짝> 출연 당시 23기 여자 4호로 출연하며 특유의 솔직한 화법으로 화제가 됐다. 여자 2호는 "그때는 외모의 비중이 높았다. 지금도 외모, 학벌 다 좋으면 좋지만, 그때보다는 훨씬 열려있는 편이다"라면서도 "<짝> 때보다 (지금 출연자들의 외모가) 200% 낫다. 진심이다"라며 변함없는 돌직구 화법을 선보였다.



여자 4호는 <짝> 출연 당시 35기 여자 2호로 불리며 23세의 역대 최연소 멤버였다는 사실을 고백했다. 이후로는 캐나다로 건너가 제2의 삶을 개척했다고. 여자 3호는 "조금 더 여유로운 열정녀가 되어서 돌아왔으니 한번 잘해보자. 20대의 여자 2호에게 '애썼다'는 이야기를 해주고 싶다"며 미소를 지었다.



또한 4호는 "<짝>에서는 맨날 울었다. 엄마한테 장난감 사달라고 떼쓰는 어린아이 같은 모습이 제가 봐도 보인다. 지금은 그런 아이를 바라보는 엄마의 마음이 되지 않았을까"라고 성숙해진 모습을 보였다.



여자 5호는 <짝>에서 47기 여자 3호로 '경찰대 특집'편에 출연하여 육상선수 출신으로 화제가 됐다. 당시 함께 출연했던 경찰대 남성 멤버들은 세월이 흘러 지금은 승진하여 고위직에 올랐다고. 여자 5호는 "뿌듯한 게 13년 전 제가 하고 싶다고 생각했던 일들을 다 이뤘다. 지금이 연애하기 좋을 때인 것 같다. 13년 전보다 지금의 제가 더 좋기 때문에, 지금의 저를 좋아해 주는 분이 있지 않을까?"라며 기대감을 드러냈다.



여자 1호는 당시 '모태솔로 특집'에 20기 여자 1호로 출연하여 미모의 모솔로 화제가 됐다. 이후 모솔에서는 탈출했지만 인연까지는 이어지지 못했다고 밝혔다. 14년 만에 돌아온 20기 여자 1호는 "그때는 연애라는 것도 잘 모르는 상태에서 갔었기 때문에 풋풋하기도 했지만 어리숙한 면도 있었을 것 같다. 지금은 조금 더 성숙해지지 않았을까"라고 밝혔다.



여자 2호는 "그때 <짝> 출연 이후 제 세계가 굉장히 넓어져서 다채로운 삶을 살았다는 생각을 늘 하고 있었다. 나가기 힘든 <짝>에 출연했다는 자부심이 있다"며 미소를 지었다. 첫 번째 출연 이후 대부분 13년에서 14년이 흐른 지금 지나온 세월만큼 성숙해진 여성들의 경험치에 대한 기대감을 높였다.



한편 남성 출연자들은 여성들의 정체를 알게되자 모두 놀라움을 금하지 못했다. 8기 영수는 "진짜 옛날 연애 프로그램의 조상 오스트랄로피테쿠스 아닌가. 언젠가 한 번은 나오시지않을까 싶었다. '내가 만약에 거기 있으면 너무 재밌을 것 같다고 생각해 본 적이 있다"고 흥미로워했다.



1기 영호는 "저는 나솔 1기니까 내가 제일 조상님인 줄 알았는데, 위에는 더 위가 있더라. 여자분들이 첫 출연하는 분들보다 더 적극적이지 않을까 싶다"라며 기대감을 드러냈다. 12기 영철은 "20대 후반에 <짝>에 섭외받았었다. 출연하지는 못했지만, <짝>에 나갔다면 저분들중 한 분과 만났을수도 있다"고 고백했다.



한편으로 8기 영수는 "8기와 사계에서 나를 안 보여준 것 같다. 그때는 아무것도 없는 사람이 '나 잘났어'하면서 '올 사람 오고 갈 사람 가세요'했던 것 같다. 나를 다 내려놓고 갔어야 했는데 어설프게 뽕(허세)이 차 있던 상태라서 안 갔던 거다. 지금은 뽕 하나도 없다"며 이번에는 정말 올인하겠다는 각오를 밝혔다.



출연자들은 본격적인 첫 데이트를 앞두고 저마다 전의를 불태웠다. 더욱 솔직하고 깊어진 '어른이'들이 되어 돌아온 연프 경력직 남녀들의 재도전은 과연 성공할 수 있을까.

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