"매일 월드컵에서 골넣는 상상했다"... 가장 주목할 태극전사 오현규

"4년을 기다려서 꿈꿔왔던 2026 월드컵에 오게 됐는데, 하루하루 열심히 살았던 게 보답을 받은 것 같다. 제가 대표팀의 주축 선수인지는 아직 잘 모르겠다. 대표팀에 처음 소집되었을 때처럼 초심을 잃지 않으려고 노력하고 있다. 감독님에게 어떤 역할을 맡겨주시든 100%를 해낼 수 있도록 잘 준비하고 있다. "

"4년 전과는 마음가짐이 많이 달라졌다. 그때는 '내가 뛰면 잘할수 있을까'라는 의구심이 있었다. 지금은 제 스스로도 자신감이 많이 생겼다. 이제는 어떻게 골을 넣을지 제가 많은 옵션을 가지고 있다고 생각한다. 월드컵에서 골을 넣는 상상은 매일 밤 했다. 월드컵이라도 제가 해왔던 루틴대로 잘 준비해서 여느 한 축구 경기처럼 잘해내고 싶다. 박지성 선배님이 저를 키플레이어로 언급해주신 것은 정말 가문의 영광이다. 기대해주시는 만큼, 말보다는 행동으로 보여드리고 싶다."

"멕시코 홈에서 얼마나 분위기가 좋을지, 저희가 얼마나 힘든 상황에 처할지, 최악과 최선의 상황을 모두 많이 생각해봤다. 그래도 그런 상황을 즐겨야 하지 않을까. 멕시코전에서도 만일 바이시클 킥을 넣을 수 있는 상황이 온다면? 볼이 뜨면 (잡아놓지 않고) 바로 간다(웃음)."

축구대표팀 공격수 오현규(튀르키예 베식타시)가 다가오는 북중미 월드컵에서 '가장 주목할만한 태극전사'로 평가받으며 기대를 모으고 있다.홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 현재 미국 유타주 솔트레이크시티에서 '2026 북중미 월드컵' 본선을 대비한 사전캠프 훈련을 이어가고 있다. 오현규는 소속팀 일정을 마치고 25일부터 대표팀에 합류했다. 31일(한국시간)에는 트리니다드토바고, 다음달인 6월 4일에는 엘살바도르와 본선을 대비한 마지막 A매치 2연전이 예정되어있다.오현규에게는 개인적으로 두번째 월드컵이지만, 정식멤버로서는 첫번째다. 오현규는 4년 전 2022년 11월 11일 카타르월드컵을 앞두고 아이슬란드와의 평가전에서 조규성과 교체투입되며 A대표팀 데뷔전을 치렀다.카타르월드컵에서는 벤투호의 '예비선수'로 대회에 동행했다. 당시 안와 골절상을 입은 주장 손흥민(LA FC)의 출전 여부가 불투명한 상황이었던 데다가 유망주들에게 월드컵 경험을 쌓게 해주는 측면에서 '등번호 없는 27번째 태극전사'로 카타르행 비행기에 오를 수 있었다.하지만 결과적으로 손흥민이 전 경기를 출장하면서 멤버 교체는 없었다. 오현규는 선배들이 감격적인 원정 16강진출을 이뤄내는 모습을 관중석에서 지켜보고 함께 환호하는 데 만족해야 했다. 비록 월드컵 무대에 나서지는 못했지만, 오현규를 예비 멤버로 발탁했던 벤투 감독은 "피지컬과 스피드를 두루 갖춘 선수"라며 그의 잠재력을 높이 평가한 바 있다.4년의 세월이 흐르면서 오현규는 어느덧 눈부시게 성장했다. K리그 김천 상무에서 군복무를 일찍 마치고 친정팀 수원 삼성에서 공격수로 본격적인 두각을 나타내기 시작했다. 2023년에는 스코틀랜드 셀틱에 입단하여 유럽파의 반열에 올랐고, 벨기에 KR헹크를 거쳐 현재는 튀르키예 명문 베식타시에 자리를 잡았다.2025-2026시즌은 오현규의 커리어에 중요한 전환점이었다. 오현규는 헹크에서 각종 대회를 합쳐 10골(리그 6골 3도움)을 기록하며 두 자릿수 득점을 올렸다. 베식타시로 이적한 뒤에는 공식전 8골 2도움을 기록하며 더욱 향상된 골결정력과 함께 팀의 확고한 주전으로 자리매김했다. 올시즌 유럽무대에서 활약한 한국인 선수들 중 독보적인 최다 공격포인트(18골 5도움)를 달성했다.국가대표팀에서의 위상도 확연히 달라졌다. 오현규는 월드컵 아시아 예선에서 4골을 터뜨리며 홍명보호가 3차예선 6승 4무로 무패행진을 이어가며 11회 연속 월드컵 본선진출을 확정하는 데 크게 기여했다. 손흥민(LA FC), 이강인(PSG)과 함께 대표팀 공격진 중에서 가장 꾸준한 활약이었다. 조규성(미트윌란)의 장기 부상 이후 한동안 원톱 공격수 기근에 시달려야 했던 대표팀은 오현규의 성장으로 그나마 한숨을 돌릴 수 있었다.오현규는 현재 A매치 26경기에 출전하여 총 6골을 기록 중이다. 예상대로 대한민국 대표팀의 북중미월드컵 최종명단에도 당당히 이름을 올리며, 4년 전과 달리 이제는 어엿한 정식멤버로 월드컵을 누빌 수 있는 기회를 잡았다.이제 오현규의 다음 목표는 당연히 월드컵 출장과 득점이다. 오현규는 그동안 대표팀에서는 주로 후반에 교체투입되어 경기 흐름을 바꾸는 '조커'의 역할을 맡았다. 그런데 현재 대표팀 부동의 공격수 1옵션이었던 주장 손흥민이 최근 소속팀에서 장기간 득점포가 주축하며 우려를 자아내고 있다.4년 전 카타르 대회에서 가나전 멀티골을 작렬하며 '월드컵 스타'로 떠올랐던 조규성은, 최근 장기 부상에서 회복한지 얼마되지 않아 이번 북중미 대회에서는 교체멤버로 활용될 것이 유력하다. 자연히 월드컵 본선에서 오현규가 주전으로 나설수 있다는 전망도 나오고 있다.대한민국 축구의 레전드들도 연이어 오현규의 월드컵 활약을 전망하여 기대감을 드러냈다. 북중미월드컵에서 해설자로 나서는 박지성 JTBC 해설위원은 "가장 개인적으로 기대되는 선수는 오현규다. 최근 소속팀에서 스트라이커로서 좋은 활약을 보여줬고 그 자신감이 월드컵에서도 폭발할 수 있다는 느낌을 받았다"고 호평했다.이영표 KBS 해설위원 역시 "이번 대회 한국의 첫 골 후보를 예상하라면 가장 먼저 떠오르는 건 오현규다. 현재 가장 날카로운 득점력, 위치 선정, 슈팅 능력을 보여주고 있다"고 말했다"라고 높이 평가했다.오현규는 28일 취재진과의 인터뷰를 통하여 첫 월드컵에 임하는 각오를 밝혔다.많은 이들이 이번 대회에서 자신의 활약을 기대하는 반응에 대하여 오현규는 스스로도 과거보다 성장했다고 느낀다며 자신감을 드러냈다.가장 기대되는 경기로는 역시 최대 난적으로 꼽히는 홈팀 멕시코와의 대결을 꼽았다.