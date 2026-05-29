하루아침에 재벌회장 된 축구선수, 이준영의 첫 도전

넷플릭스 화면 캡처

이준영은 <폭싹 속았수다>에서 양금명의 이루어지지 못한 첫사랑 박영범 역을 맡아 마마보이 연기를 선보였다.2023년 영화 <용감한 시민>에서 빌런 한수강 역을 맡은 이준영은 2024년 한 해 동안 세 편의 OTT 작품에 출연했다. 넷플릭스 영화 <황야>에서 사냥꾼 남산(마동석 분)의 파트너 최지완을 연기한 이준영은 디즈니플러스 드라마 <로얄로더>에서 욕망을 감춘 재벌가 혼외자 강인하 역을 맡았고 티빙 드라마 <나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다>에서는 사교클럽 청담헤븐의 대표 문차민을 연기했다.이준영은 작년에도 세 편의 넷플릭스 드라마에 출연해 배우로 입지를 굳혔다. <멜로무비>에서 무명 작곡가 홍시준을 연기한 이준영은 <폭싹 속았수다>에서 양금명(아이유 분)의 첫사랑 박영범 역을 맡아 뛰어난 감정 연기로 호평을 받았다. 그리고 <약한 영웅 Class2>에서는 독특한 성격의 빌런 금성제를 연기하며 <폭싹 속았수다>의 박영범과는 전혀 다른 매력을 보여주며 시청자들의 극찬을 받았다.작년 KBS 드라마 <24시 헬스클럽>에서 정은지와 연기 호흡을 맞췄던 이준영은 30일 첫 방송되는 JTBC 주말드라마 <신입사원 강회장>을 통해 1년 만에 시청자들을 만난다. '막장 드라마의 대모'로 꼽히는 김순옥 작가가 크리에이터를 맡은 <신입사원 강회장>에서 이준영은 프리미어리그 진출을 꿈꾸는 축구 선수지만 1부리그 이적 하루 만에 사고를 당해 인생이 송두리째 뒤바뀌는 황준현 역을 맡았다.<신입사원 강회장>에서는 손현주가 재계 순위 10위 재벌그룹의 회장에서 불의의 사고로 젊은 축구 선수와 몸이 뒤바뀌는 최성그룹 회장 강용호를 연기한다. 이주명은 최성가의 셋째이자 자신이 미운 오리가 아닌 백조임을 증명하려는 최성그룹 신입사원 강방글 역을 맡았다. 전혜진은 강회장의 이란성 쌍둥이 딸이자 최성화학 사장 강재경을, 진구는 강회장의 이란성 쌍둥이 아들이자 최성물산 사장 강재성을 연기한다.이준영은 <신입사원 강회장>을 끝낸 후 오는 8월 공개 예정인 예술 고등학교 배경의 tvN 주말드라마 <포핸즈>에서 피아노 천재 최정요 역을 맡을 예정이다. 여기에 정성일, 박지현 주연의 영화 <자필>에도 특별 출연한다. 특별 출연과 카메오 출연을 포함해 2020년대 들어 무려 20편 가까운 많은 작품에 출연하고 있는 이준영은 현재 연예계에서 가장 부지런하게 활동하고 있는 젊은 배우 중 한 명이다.