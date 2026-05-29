51일 만에 승리투수의 맛을 본 kt 에이스 고영표

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28일 두산전 6이닝 2실점으로 호투한 kt 에이스 고영표kt위즈
4월 7일 부산 롯데전 이후 8경기 만에 승리투수가 되는 쾌거를 거뒀다. 그의 활약에 힘을 입어 kt는 두산을 11vs3으로 꺾고 위닝시리즈를 거뒀다. kt 승리의 주역, 선발투수 고영표다.
고영표는 28일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과의 맞대결에서 선발로 등판해 6이닝 8피안타 2사사구 6탈삼진 2실점(2자책)으로 QS 투구를 선보이며 시즌 2승째를 거뒀다.
시작은 불안했다. 1회 선두타자 정수빈에게 초구 안타를 허용했다. 박찬호를 뜬공 처리했으나 정수빈의 2루 도루 성공과 후속 타자 박지훈의 1타점 적시 2루타가 나오면서 선취점을 헌납했다.
2회를 삼자범퇴로 막은 고영표는 3회에 큰 위기를 자초했다. 이유찬과 정수빈의 연속 안타로 무사 1, 2루를 만들었다. 다행히 박찬호의 번트 실패(뜬공)와 2루 주자 이유찬이 동시에 죽으면서 2아웃을 만들었다.
하지만 위기를 극복하지는 못했다. 정수빈의 도루와 박지훈의 볼넷으로 2사 1, 2루를 자초한 고영표는 카메론에게 1타점 적시타를 허용했다. 스코어는 0vs2.
4회초 kt가 1점을 만회했으나 고영표는 여전히 불안했다. 김민석의 볼넷과 윤준호의 내야 안타로 1사 1, 2루를 자초하고 말았다. 다행히 이유찬(뜬공)과 정수빈(삼진)을 막아내면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회에는 1사 이후 박지훈에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 다행히 카메론(뜬공)과 양의지(삼진)를 막아내면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.
6회에는 선두타자 김민석의 안타와 강승호의 희생 번트로 1사 2루를 만들었다. 다행히 윤준호와 이유찬을 연속 삼진으로 잡아내면서 이닝을 마무리 지었다.
고영표의 호투를 본 것이었을까. kt 타선은 7회초 두산 불펜을 상대로 2점을 뽑아내며 역전을 만들었다. 스코어는 3vs2. 고영표는 승리투수 요건을 갖추고 내려갈 수 있었다.
kt 타선을 두산 불펜 상대로 불을 뿜었다. 8회에 6점, 9회에 2점을 뽑아내며 kt와 고영표의 승리를 얻을 수 있게끔 만들었다.