문경은과 만난 전성현, KT 우승 전선 '마지막 퍼즐' 될까

김종수

큰사진보기 ▲전성현은 KT의 외곽슛 고민을 해결해 줄수 있을까? 수원 KT 소닉붐

"KT에 가장 필요한 유형"... 전성현과 KT의 이해관계가 맞아떨어졌다



KT는 현재 리그에서 가장 독특한 전력을 가진 팀이다. 이름값만 놓고 보면 강하다. 하지만 선수들의 플레이 스타일이 다소 겹친다는 약점도 있다. 공을 오래 소유하며 공격을 만드는 선수는 많다. 그러나 공 없이 움직이며 외곽에서 위협을 줄 수 있는 슈터는 부족하다. 특히 경기 흐름이 막혔을 때 단 한 번의 3점슛으로 분위기를 바꿔줄 선수가 아쉽다.



전성현은 바로 그 부분을 해결할 수 있는 자원이다. 공격 볼륨을 앞세워 득점을 주도하는 유형은 아니다. 대신 움직임과 타이밍, 그리고 슈팅 감각으로 승부한다. KT 입장에서는 오히려 이런 역할 분담이 더 효율적일 수 있다.



KT에는 하윤기, 문정현, 문성곤 등 수비와 활동량을 책임질 자원이 넘쳐난다. 반면 하나같이 슛에서는 아쉬움을 지적 받고 있다. 그런 상황인지라 전성현은 수비 부담을 줄인 상태에서 자신이 가장 잘하는 슛에만 집중하면 된다.



이는 문 감독 스타일과도 잘 맞는다. 문 감독은 과거부터 슈터 활용에 능한 지도자로 평가받았다. 단순히 슈터를 코너에 세워두는 것이 아니라, 스크린과 움직임을 활용해 리듬을 살리는 전술을 자주 사용한다.



전성현이 코트에 서 있다는 사실만으로도 상대 수비는 쉽게 도움수비를 갈 수 없다. 이것이 바로 슈터의 가치다. 실제 득점보다 더 중요한 건 수비를 밖으로 끌어내는 효과다. KT는 이를 통해 하윤기의 골밑 공격 공간을 넓히고, 가드들의 돌파 효율도 끌어올릴 수 있다.



KT가 전성현에게 기대하는 것은 평균 두 자릿수 득점이 아니다. 상대 수비 구조를 흔들 수 있는 존재감이다.



줄어든 연봉보다 더 중요한 것... "아직 끝나지 않았다"는 증명



이번 계약은 전성현에게도 중요한 전환점이다. 연봉은 줄었고, 나이도 어느덧 30대 중반이다. 냉정하게 보면 커리어 하락세에 접어든 선수라는 평가도 가능하다.



하지만 슈터는 다르다. 운동 능력이 다소 떨어져도 감각과 경험으로 오래 살아남을 수 있는 포지션이다. 실제로 KBL 역사에서도 30대 후반까지 활약한 슈터들은 적지 않았다. 전성현 역시 가장 원하는 게 바로 이런 부분이다. 그는 계약 후 이적 소감에서 "KT에서 명예를 회복하고 제 가치를 다시 증명하고 싶다"고 말했다.



전성현은 절박하게 자존심 회복을 원하고 있다. 한때 리그 최고의 슈터로 불렸던 선수가 부상과 부진 속에 점점 잊혀져 가는 상황은 받아들이기 쉽지 않다. 그렇기에 이번 KT 이적은 사실상 마지막 승부수에 가깝다.



KT 역시 위험 부담을 모르는 것은 아니다. 전성현의 무릎 상태는 여전히 변수다. 수비 약점도 분명 존재한다. 하지만 팀내 외곽슛 약점을 채울 카드로 이만한 선수도 없다.



무엇보다 성공했을 때의 효과가 크다. 전성현이 과거 기량의 70~80% 수준만 회복해도 KT의 공격은 완전히 달라질 수 있다. 외곽슛 한 방으로 경기 흐름을 바꾸고, 상대 수비를 흔들 수 있는 선수는 리그 전체로 봐도 많지 않다.



결국 이번 계약은 서로의 부족함을 채우기 위한 선택이다는 평가다. KT는 슈터가 필요했고, 전성현은 안정된 출장 시간이 필요했다. 그렇게 서로의 이해관계가 제대로 맞아 떨어졌다. 과연 전성현은 KT가 찾던 마지막 우승 퍼즐이 돼줄 수 있을까?



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 전성현은 KT의 외곽슛 고민을 해결해 줄수 있을까?KT는 현재 리그에서 가장 독특한 전력을 가진 팀이다. 이름값만 놓고 보면 강하다. 하지만 선수들의 플레이 스타일이 다소 겹친다는 약점도 있다. 공을 오래 소유하며 공격을 만드는 선수는 많다. 그러나 공 없이 움직이며 외곽에서 위협을 줄 수 있는 슈터는 부족하다. 특히 경기 흐름이 막혔을 때 단 한 번의 3점슛으로 분위기를 바꿔줄 선수가 아쉽다.전성현은 바로 그 부분을 해결할 수 있는 자원이다. 공격 볼륨을 앞세워 득점을 주도하는 유형은 아니다. 대신 움직임과 타이밍, 그리고 슈팅 감각으로 승부한다. KT 입장에서는 오히려 이런 역할 분담이 더 효율적일 수 있다.KT에는 하윤기, 문정현, 문성곤 등 수비와 활동량을 책임질 자원이 넘쳐난다. 반면 하나같이 슛에서는 아쉬움을 지적 받고 있다. 그런 상황인지라 전성현은 수비 부담을 줄인 상태에서 자신이 가장 잘하는 슛에만 집중하면 된다.이는 문 감독 스타일과도 잘 맞는다. 문 감독은 과거부터 슈터 활용에 능한 지도자로 평가받았다. 단순히 슈터를 코너에 세워두는 것이 아니라, 스크린과 움직임을 활용해 리듬을 살리는 전술을 자주 사용한다.전성현이 코트에 서 있다는 사실만으로도 상대 수비는 쉽게 도움수비를 갈 수 없다. 이것이 바로 슈터의 가치다. 실제 득점보다 더 중요한 건 수비를 밖으로 끌어내는 효과다. KT는 이를 통해 하윤기의 골밑 공격 공간을 넓히고, 가드들의 돌파 효율도 끌어올릴 수 있다.KT가 전성현에게 기대하는 것은 평균 두 자릿수 득점이 아니다. 상대 수비 구조를 흔들 수 있는 존재감이다.이번 계약은 전성현에게도 중요한 전환점이다. 연봉은 줄었고, 나이도 어느덧 30대 중반이다. 냉정하게 보면 커리어 하락세에 접어든 선수라는 평가도 가능하다.하지만 슈터는 다르다. 운동 능력이 다소 떨어져도 감각과 경험으로 오래 살아남을 수 있는 포지션이다. 실제로 KBL 역사에서도 30대 후반까지 활약한 슈터들은 적지 않았다. 전성현 역시 가장 원하는 게 바로 이런 부분이다. 그는 계약 후 이적 소감에서 "KT에서 명예를 회복하고 제 가치를 다시 증명하고 싶다"고 말했다.전성현은 절박하게 자존심 회복을 원하고 있다. 한때 리그 최고의 슈터로 불렸던 선수가 부상과 부진 속에 점점 잊혀져 가는 상황은 받아들이기 쉽지 않다. 그렇기에 이번 KT 이적은 사실상 마지막 승부수에 가깝다.KT 역시 위험 부담을 모르는 것은 아니다. 전성현의 무릎 상태는 여전히 변수다. 수비 약점도 분명 존재한다. 하지만 팀내 외곽슛 약점을 채울 카드로 이만한 선수도 없다.무엇보다 성공했을 때의 효과가 크다. 전성현이 과거 기량의 70~80% 수준만 회복해도 KT의 공격은 완전히 달라질 수 있다. 외곽슛 한 방으로 경기 흐름을 바꾸고, 상대 수비를 흔들 수 있는 선수는 리그 전체로 봐도 많지 않다.결국 이번 계약은 서로의 부족함을 채우기 위한 선택이다는 평가다. KT는 슈터가 필요했고, 전성현은 안정된 출장 시간이 필요했다. 그렇게 서로의 이해관계가 제대로 맞아 떨어졌다. 과연 전성현은 KT가 찾던 마지막 우승 퍼즐이 돼줄 수 있을까? 수원KT소닉붐 전성현 문경은감독 불꽃슈터 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '탱크' 이이삭 UFC 데뷔... 한국 격투기 새 얼굴 될까

수원 KT 소닉붐의 최대 약점은 외곽슛이라는 점에서 전성현 영입은 우승을 위한 '마지막 퍼즐'로 기대를 받고 있다.프로농구 자유계약선수(FA) 시장에서 뜨거운 관심을 모았던 '불꽃 슈터' 전성현(35, 188.6cm)이 수원 KT 소닉붐으로 둥지를 옮겼다. 계약 기간 1년, 보수 총액 2억원(인센티브 6000만 원 포함)으로 안양 정관장에서 받았던 지난 시즌 보수 총액 3억 5000만 원보다 1억 5000만 원이 줄어든 금액이다.숫자만 놓고 보면 적지 않은 감액이다. 그러나 이번 계약은 전성현이 원한 결과다. 전성현 개인에게는 다시 한번 자신의 가치를 증명할 기회이고, KT입장에서도 오랫동안 해결하지 못했던 외곽 약점을 메울 수 있는 중요한 승부수다.KT는 최근 몇 시즌 동안 계속해서 우승 후보로 평가받았다. 좋은 선수들이 즐비한 두터운 선수층이 강점이었지만 매번 결과는 기대에 미치지 못했다. 특히 지난 시즌에는 시즌 전 예상과 달리 플레이오프 진출에도 실패하며 실망스러운 마무리를 했다. 전력 자체는 좋지만 공격 밸런스에 심각한 문제가 있었다는 분석이 지배적이었다.가장 큰 약점은 외곽슛이었다. 공격을 풀어갈 가드와 볼 핸들러는 넘쳤지만, 핵심 선수들의 상당수가 슛이 약했다. 골밑과 미드레인지 중심의 패턴은 상대가 수비를 좁히기 시작하면 쉽게 막혔다. 결국 스페이싱이 무너지면서 세트 오펜스의 효율도 급격히 떨어졌다.때문에 KT는 시즌 종료 후부터 꾸준히 외곽 보강을 고민했다. 그리고 그 해답으로 선택한 카드가 바로 전성현이다. 단순히 벤치 득점원을 원한 것이 아니다. 상대 수비를 흔들 수 있는 '진짜 슈터'를 원했다.통산 3점슛 성공 928개, 성공률 38.1%를 자랑하는 전성현은 KBL 역사에서 손꼽히는 슈터다. 단순 누적 기록만 대단한 것이 아니다. 상대 수비가 그의 존재 자체를 의식하게 만든다는 점에서 가치가 컸다.전성기는 안양 KGC(현 정관장)와 고양 캐롯 시절이었다. 스크린을 타고 움직이며 찰나의 공간에서 슛을 던지는 능력은 리그 최고 수준이었다. 슛 릴리스가 빠르고, 캐치 앤 슛 상황에서의 정확도도 뛰어났다. 무엇보다 어려운 상황에서도 자신 있게 던질 수 있는 강심장을 갖고 있었다.전성현의 이름이 KBL 역사에 강하게 남은 이유 중 하나는 바로 42경기 연속 3점슛 2개 이상 성공 기록이다. 2021년 11월 18일(당시 KGC)부터 2022년 10월 15일(당시 캐롯·현 소노)까지 무려 42경기 연속으로 경기당 3점슛 2개 이상을 넣었다. 이는 현재 KT를 이끄는 문경은 감독의 현역 시절 기록(29경기)을 넘어선 KBL 역대 최다 기록이다.흥미로운 점은 그 기록의 주인공과 기록을 넘겨준 감독이 이제 같은 팀에서 만났다는 것이다. 문 감독은 KBL 역사상 최고의 슈터 중 한 명으로 평가받는다. 현역 시절 보여준 볼없는 움직임과 공간 활용, 그리고 정확한 외곽슛은 그를 상징하는 시그니처 무브였다. 그런만큼 슈터가 어떤 환경에서 가장 위력적인지 누구보다 잘 이해하는 지도자로 평가받고 있다.최근 몇 년 동안 전성현의 커리어는 순탄치 않았다. 가장 큰 문제는 역시 부상이었다. 창원 LG 시절 정규리그 37경기에 출전해 평균 7.3득점을 기록했다. 숫자 자체는 아주 나쁜 수준은 아니었지만, 전성현이라는 이름값을 고려하면 아쉬움이 컸다.무엇보다 가장 중요한 순간인 플레이오프에서 뛰지 못했다. LG는 창단 첫 우승이라는 역사를 썼지만, 정작 팀의 대표 슈터였던 전성현은 무릎 부상으로 코트를 지켜봐야 했다.이후 연봉 협상 과정에서 갈등까지 발생했다. LG는 기존 5억 5000만 원 수준에서 절반 가까이 삭감된 2억 7000만 원을 제시했다. 반면 전성현은 3억 5000만 원을 원했다. 양측의 입장 차는 쉽게 좁혀지지 않았고 결국 KBL 보수 조정 신청까지 이어졌다.KBL은 전성현의 손을 들어줬지만, 이미 관계는 틀어진 뒤였다. 결국 LG는 전성현과의 동행 대신 트레이드를 선택했다. 배병준과 나성호를 받는 조건으로 정관장에 전성현을 넘겼다. 3년 만의 친정팀 복귀였지만 결과는 기대에 못미쳤다. 정규리그 평균 출전 시간은 7분 43초에 불과했고, 평균 득점도 2.7점으로 떨어졌다.하지만 부산 KCC와의 4강 플레이오프에서 평균 13분 52초 동안 7.8득점을 기록했고, 경기당 1.8개의 3점슛을 터뜨렸다. 출전 시간은 많지 않았지만, 중요한 순간마다 외곽포를 꽂아 넣으며 여전히 슈터 본능이 살아 있음을 증명했다.짧은 플레이오프 활약은 FA 시장에서 그의 가치가 다시 올라가는 계기가 됐다. 특히 35세 이상 FA 무보상 규정이 적용되면서 여러 구단이 관심을 보였다. 전성현을 영입하더라도 보상 선수를 내주거나 현금을 지급할 필요가 없었기 때문이다.