문경은과 만난 전성현, KT 우승 전선 '마지막 퍼즐' 될까

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수원 KT 소닉붐의 최대 약점은 외곽슛이라는 점에서 전성현 영입은 우승을 위한 '마지막 퍼즐'로 기대를 받고 있다.김종수
프로농구 자유계약선수(FA) 시장에서 뜨거운 관심을 모았던 '불꽃 슈터' 전성현(35, 188.6cm)이 수원 KT 소닉붐으로 둥지를 옮겼다. 계약 기간 1년, 보수 총액 2억원(인센티브 6000만 원 포함)으로 안양 정관장에서 받았던 지난 시즌 보수 총액 3억 5000만 원보다 1억 5000만 원이 줄어든 금액이다.
숫자만 놓고 보면 적지 않은 감액이다. 그러나 이번 계약은 전성현이 원한 결과다. 전성현 개인에게는 다시 한번 자신의 가치를 증명할 기회이고, KT입장에서도 오랫동안 해결하지 못했던 외곽 약점을 메울 수 있는 중요한 승부수다.
KT는 최근 몇 시즌 동안 계속해서 우승 후보로 평가받았다. 좋은 선수들이 즐비한 두터운 선수층이 강점이었지만 매번 결과는 기대에 미치지 못했다. 특히 지난 시즌에는 시즌 전 예상과 달리 플레이오프 진출에도 실패하며 실망스러운 마무리를 했다. 전력 자체는 좋지만 공격 밸런스에 심각한 문제가 있었다는 분석이 지배적이었다.
가장 큰 약점은 외곽슛이었다. 공격을 풀어갈 가드와 볼 핸들러는 넘쳤지만, 핵심 선수들의 상당수가 슛이 약했다. 골밑과 미드레인지 중심의 패턴은 상대가 수비를 좁히기 시작하면 쉽게 막혔다. 결국 스페이싱이 무너지면서 세트 오펜스의 효율도 급격히 떨어졌다.
때문에 KT는 시즌 종료 후부터 꾸준히 외곽 보강을 고민했다. 그리고 그 해답으로 선택한 카드가 바로 전성현이다. 단순히 벤치 득점원을 원한 것이 아니다. 상대 수비를 흔들 수 있는 '진짜 슈터'를 원했다.
KBL 최고의 슈터였던 남자... 전성현이 가진 이름값의 무게
통산 3점슛 성공 928개, 성공률 38.1%를 자랑하는 전성현은 KBL 역사에서 손꼽히는 슈터다. 단순 누적 기록만 대단한 것이 아니다. 상대 수비가 그의 존재 자체를 의식하게 만든다는 점에서 가치가 컸다.
전성기는 안양 KGC(현 정관장)와 고양 캐롯 시절이었다. 스크린을 타고 움직이며 찰나의 공간에서 슛을 던지는 능력은 리그 최고 수준이었다. 슛 릴리스가 빠르고, 캐치 앤 슛 상황에서의 정확도도 뛰어났다. 무엇보다 어려운 상황에서도 자신 있게 던질 수 있는 강심장을 갖고 있었다.
전성현의 이름이 KBL 역사에 강하게 남은 이유 중 하나는 바로 42경기 연속 3점슛 2개 이상 성공 기록이다. 2021년 11월 18일(당시 KGC)부터 2022년 10월 15일(당시 캐롯·현 소노)까지 무려 42경기 연속으로 경기당 3점슛 2개 이상을 넣었다. 이는 현재 KT를 이끄는 문경은 감독의 현역 시절 기록(29경기)을 넘어선 KBL 역대 최다 기록이다.
흥미로운 점은 그 기록의 주인공과 기록을 넘겨준 감독이 이제 같은 팀에서 만났다는 것이다. 문 감독은 KBL 역사상 최고의 슈터 중 한 명으로 평가받는다. 현역 시절 보여준 볼없는 움직임과 공간 활용, 그리고 정확한 외곽슛은 그를 상징하는 시그니처 무브였다. 그런만큼 슈터가 어떤 환경에서 가장 위력적인지 누구보다 잘 이해하는 지도자로 평가받고 있다.
부상과 추락, 그리고 흔들린 자존심... 전성현에게 필요했던 것은 '신뢰'
최근 몇 년 동안 전성현의 커리어는 순탄치 않았다. 가장 큰 문제는 역시 부상이었다. 창원 LG 시절 정규리그 37경기에 출전해 평균 7.3득점을 기록했다. 숫자 자체는 아주 나쁜 수준은 아니었지만, 전성현이라는 이름값을 고려하면 아쉬움이 컸다.
무엇보다 가장 중요한 순간인 플레이오프에서 뛰지 못했다. LG는 창단 첫 우승이라는 역사를 썼지만, 정작 팀의 대표 슈터였던 전성현은 무릎 부상으로 코트를 지켜봐야 했다.
이후 연봉 협상 과정에서 갈등까지 발생했다. LG는 기존 5억 5000만 원 수준에서 절반 가까이 삭감된 2억 7000만 원을 제시했다. 반면 전성현은 3억 5000만 원을 원했다. 양측의 입장 차는 쉽게 좁혀지지 않았고 결국 KBL 보수 조정 신청까지 이어졌다.
KBL은 전성현의 손을 들어줬지만, 이미 관계는 틀어진 뒤였다. 결국 LG는 전성현과의 동행 대신 트레이드를 선택했다. 배병준과 나성호를 받는 조건으로 정관장에 전성현을 넘겼다. 3년 만의 친정팀 복귀였지만 결과는 기대에 못미쳤다. 정규리그 평균 출전 시간은 7분 43초에 불과했고, 평균 득점도 2.7점으로 떨어졌다.
하지만 부산 KCC와의 4강 플레이오프에서 평균 13분 52초 동안 7.8득점을 기록했고, 경기당 1.8개의 3점슛을 터뜨렸다. 출전 시간은 많지 않았지만, 중요한 순간마다 외곽포를 꽂아 넣으며 여전히 슈터 본능이 살아 있음을 증명했다.
짧은 플레이오프 활약은 FA 시장에서 그의 가치가 다시 올라가는 계기가 됐다. 특히 35세 이상 FA 무보상 규정이 적용되면서 여러 구단이 관심을 보였다. 전성현을 영입하더라도 보상 선수를 내주거나 현금을 지급할 필요가 없었기 때문이다.