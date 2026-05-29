미리 들어본 에스파 새 음반, 쇠맛에 신맛까지 중독성 있네

SM엔터테인먼트

에스파SM의 주요 그룹들이 그러했듯 에스파 역시 추상적인 세계관을 소리로 표현하기 위해 대부분의 작품마다 풍성한 실험을 단행해 왔다. 정규 2집 에선 메탈릭 신스(Metallic Synths), 디스토션 베이스(Distortion Bass), 인더스트리얼 퍼커션(Industrial Percussion), 다층 레이어드 보컬(Multi-layered Vocals) 등 총 4가지 핵심 요소를 앞세워 차갑고 예리하면서도 미래 지향적인 인더스트리얼 사운드를 수록곡 곳곳에 심어 놓았다.지드래곤의 피처링으로 화제가 된 선공개곡 'WDA'에선 폭주하는 데이터와 기억이 뒤섞여 변이된 자아를 어두운 분위기의 크리처 형태로 시각화했다. 위험이 극도로 최고조에 달한 폭풍 전야 같은 어두운 분위기를 힙합 톤 사운드와 결합시킨 덕분에 음반의 주제를 훨씬 강력하게 전달한다.이에 반해 애시드 테크노 장르를 표방한 타이틀곡 'Lemonade'는 '삶이 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어라'라는 속담에서 비롯된 모티브를 시청각적 요소를 총동원해 은유적으로 묘사한다. 이미 시즌 1부터 온갖 시련을 극복해 온 에스파는 이제 혼란에 대한 강한 내성을 갖췄다.뮤직비디오 속 멤버들은 위기 상황 속에서도 뻔뻔할 정도의 여유와 초월적인 캐릭터성을 위트 넘치게 표현했다. 'WDA'와는 정반대의 분위기를 연출하면서 극적인 전환을 정교하게 이뤄냈다. 이를 두고 에스파 멤버들은 "그동안 '쇠맛'이라는 표현을 많이 해주셨는데 이번엔 '신맛'으로 돌아왔다. 올 여름을 청량하게 책임질 것"(29일 기자간담회)이라고 설명하기도 했다. 이번 신곡의 성격을 설득력 있게 요약한 한마디다.