미리 들어본 에스파 새 음반, 쇠맛에 신맛까지 중독성 있네

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에스파 (왼쪽부터 윈터, 지젤, 닝닝, 카리나)SM엔터테인먼트
늘 파격적인 콘셉트와 남들이 따라할 수 없는 독보적인 음악 세계를 끊임없이 선보여 온 에스파의 신보는 'COMPLæXITY'라는 신조어로 정리할 수 있다. Complexity(복잡성)와 Perplexity(당혹성)를 합성한 이 단어는 다중 우주가 무한히 얽히면서 현실에 균열이 발생하는 상태를 의미한다.
이성수 CAO는 2020년 데뷔 이래 에스파가 걸어온 길을 총 3개의 시즌으로 요약했다. 2020~2022년에 걸친 이른바 '시즌 1'에선 'Black Mamba', 'Next Level', 'Savage'를 통해 강렬한 SMP(SM Music Performance)의 원형을 보여주고, 'Girls'로 가상 세계의 서사를 마무리했다.
2023년 SM 내부의 격동기 속에 시작된 '시즌 2'는 'Spicy', 'Drama'를 기점으로 현실 세계에서의 교감과 멀티버스 개념을 접목한 자아 확장을 이뤄냈다. 'Supernova', 'Whiplash', 'Rich Man' 등으로 이어진 일련의 히트곡을 통해 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 그리고 정규 2집이 내세우는 '시즌 3'의 핵심 키워드 'COMPLæXITY'를 앞세워, 에스파는 단순히 위기에 반응하는 존재를 넘어 스스로 선택하고 결과를 감당하는 주체적인 존재로 성장했다.
다채로운 사운드 질감 앞세운 'WDA' 'Lemonade'