'시라카와 영입' KIA도 결국 '투수' 선택했다

KIA 타이거즈

2024년 SSG와 두산에서 부상 대체 외국인 투수로 활약했던 시라카와는 KIA의 아시아쿼터로 KBO리그에서 3번째 기회를 맞았다.KIA가 10개 구단 중 가장 먼저 아시아쿼터 교체를 선택했다.KIA 타이거즈 구단은 28일 보도자료를 통해 새 아시아쿼터로 시라카와 케이쇼를 총액 10만 달러에 영입했다고 발표했다. KIA 관계자는 "시라카와는 와일드한 투구 폼과 높은 타점에서 형성되는 위력적인 구위가 강점이고 다양한 변화구 구사 능력도 갖추고 있다. 이미 KBO 리그를 경험했기 때문에 중도에 합류하더라도 적응이 빠를 것"이라며 "선발과 불펜 등 활용도가 높아 팀 마운드 구성에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.지난 2024년 KBO리그의 첫 부상 대체 외국인 선수로 SSG 랜더스에 입단했던 시라카와는 SSG에서 5경기에 등판해 2승2패 평균자책점5.09를 기록한 후 계약 연장에 실패했지만 두산 베어스로 팀을 옮겨 7경기에서 2승3패6.03을 기록했다. 지난해 일본 독립리그 도쿠시마 인디고삭스에 복귀한 시라카와는 올 시즌 5경기에서 1승1패1.08의 좋은 성적을 기록하면서 KBO리그에서 3번째 기회를 얻게 됐다.KIA는 2020 시즌을 앞두고 주전 2루수 안치홍(키움 히어로즈)이 롯데 자이언츠로 이적하면서 유격수 수비에 부담을 느끼던 김선빈이 2루수로 변신했다. 이에 KIA는 2019 시즌을 끝으로 은퇴한 이범호(KIA 감독)로부터 3루 자리를 물려 받았던 유망주 박찬호(두산)에게 유격수 자리를 맡겼다. 그리고 박찬호는 2020년부터 작년까지 6년 연속 130경기 이상 출전하며 KIA의 붙박이 주전 유격수로 활약했다.하지만 지난해 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 박찬호는 4년 80억 원이라는 거액을 받고 두산으로 이적했다. 박찬호의 존재로 인해 수 년 간 유격수 걱정을 해본 적이 없던 KIA로서는 하루 아침에 새 유격수를 구해야 하는 상황이 됐다. 지난해 부상으로 30경기 출전에 그쳤던 김도영을 유격수로 보내기도 부담스러웠고 그렇다고 만36세 시즌을 맞은 베테랑 김선빈을 다시 유격수로 돌릴 수도 없는 노릇이었다.고민 끝에 KIA가 찾은 해법은 올해부터 신설된 아시아쿼터 제도를 활용하는 것이었다. KIA는 다른 구단이 아시아쿼터로 투수 영입에 열을 올리던 지난해 12월 첫 아시아쿼터로 호주 출신 내야수 데일과 계약했다. 데일은 지난해 일본 프로야구 오릭스 버팔로즈의 2군에서 타율 .297 2홈런14타점을 기록했던 선수로 공격에서는 물음표가 있지만 유격수 수비 만큼은 박찬호에 버금간다는 평가를 받았다.지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호주의 주전 유격수로 활약한 데일은 한국전에서 9회 결정적인 송구 실책을 저지르며 탈락의 빌미를 제공했다(당시 마운드에 있던 투수는 현재 삼성 라이온즈에서 활약하는 잭 오러클린이었다). 데일은 시즌 개막 후 두 번째 경기부터 KIA의 주전 유격수로 활약하며 15경기 연속 안타를 포함해 4월까지 타율 .284 1홈런6타점16득점으로 박찬호의 공백을 잘 메웠다.하지만 기대 이상의 타격 성적과 달리 믿었던 수비에서 큰 불안을 노출하며 흔들린 데일은 4월까지 리그에서 가장 많은 8개의 실책을 기록했고 5월에는 타격 컨디션까지 떨어지며 7경기에서 타율 .136(22타수3안타)에 그쳤다. 결국 지난 11일 1군 엔트리에서 제외된 데일은 퓨처스리그 6경기에서 타율 .364를 기록했지만 26일 웨이버 공시되며 '아시아쿼터 1호 퇴출'의 불명예를 떠안고 말았다.KIA는 데일이 1군 엔트리에서 제외된 후 2001년생의 젊은 내야수 박민이 주전 유격수로 활약했고 내야 유틸리티 김규성이 유격수 백업을 맡았다. 리그 정상급 유격수로 군림했던 박찬호 만큼의 활약을 기대하긴 힘들지만 그럭저럭 한 시즌을 꾸기기에 크게 부족하지도 않다. 이에 KIA는 이의리의 부진과 김태형의 관리, 전상현, 홍건희의 부상으로 약해진 마운드를 강화하기 위해 투수 시라카와를 영입했다.시라카와는 2024년 SSG와 두산에서 부상 대체 외국인 투수로 활약했지만 12경기에 등판해 4승5패5.65로 인상적인 성적을 올리지 못했다. 아무리 일본으로 돌아간 후 올 시즌 독립리그 성적이 좋았다고 해도 시라카와가 외국인 선수로 KBO리그에 복귀하기는 쉽지 않았다. 하지만 시라카와는 28일 KIA와 계약하며 다시 KBO리그 무대를 밟게 됐고 이는 올해 신설된 아시아쿼터 제도가 있기에 가능했다.올해 KBO리그에는 7경기에서 2승2패 2.06을 기록하고 있는 라클란 웰스(LG 트윈스)를 비롯해 한화의 붙박이 선발로 활약하고 있는 대만 출신 좌완 왕옌청, 9세이브로 키움의 뒷문을 지키는 카나쿠보 유토처럼 좋은 활약을 해주는 아시아쿼터들이 있다. 올 시즌 2승5패에 그치고 있는 NC 다이노스의 토다 나츠키 역시 3번의 퀄리티스타트를 기록하며 NC의 선발 로테이션을 꾸준히 지키고 있다.반면에 17경기에서 1승1패2홀드7.31의 성적을 기록한 타무라 이치로는 26일 웨이버 공시됐고 1패1홀드7.59의 코야마 마사야(롯데)와 1패3홀드5.40의 미야지 유라(삼성), 1패6홀드6.48의 스기모토 코우키(kt 위즈)도 각 팀의 필승조로 활약하진 못하고 있다. 따라서 KIA는 2024년 KBO리그에서 선발투수로 활약한 경력이 있고 올 시즌 독립리그 성적도 좋았던 시라카와가 아시아쿼터로 나쁘지 않다는 판단을 내렸다.시라카와는 2024년 KBO리그에서도 그렇고 일본에서도 주로 선발투수로 활약했던 만큼 KIA에서도 선발로 활약하는 것이 가장 이상적이다. 하지만 KIA는 제임스 네일과 아담 올러, 양현종, 황동하, 이의리, 김태형 등 선발 자원이 비교적 풍부한 만큼 시라카와를 불펜으로 활용할 가능성도 적지 않다. 물론 시라카와에게 가장 중요한 부분은 보직에 상관없이 마운드에서 자신의 가치를 증명하는 것이다.