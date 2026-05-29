'카타르 예비 멤버→핵심 자원 성장' 오현규의 꿈은 이뤄질까

대한축구협회

"매일 밤 골을 넣는 장면을 상상한다. 실제로 그런 상황이 왔을 때 낯설지 않도록, 계속 이미지 트레이닝 한다."

지난해 9월 평가전서 멕시코를 상대로 득점을 기록했던 오현규(베식타시)4년 전 예비 선수로 소집되어 경기장에 나서지 못했던 오현규가 4년이 지난 후에는 핵심 자원으로 성장했다. 이제 공격 한 축으로 발돋움한 가운데 홍명보호의 첫 승리 주역이 될 수 있을까.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 28일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 자리한 헤리먼 자이언스 뱅크 트레이닝 센터에서 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'을 대비한 훈련을 진행하고 있다. 최종 26인에 선발된 자원들을 비롯해 훈련 파트너로 참가한 강상윤·조위제(이상 전북)·윤기욱(FC서울)도 참가 중인 가운데 이 선수도 합류했다.바로 대표팀 핵심 공격수 오현규(베식타시)다. 2001년생인 그는 수원 삼성 유스 출신으로 고등학교 3학년이었던 2019년 준프로 계약을 통해 프로 무대에 데뷔했다. 데뷔 첫해에 12경기에 나서 가능성을 보여준 그는 이듬해 빠르게 김천 상무로 입대하며 1시즌 반 동안 39경기 8골 3도움을 기록, 전역 후에도 수원서 14골 2도움으로 펄펄 날며 정상급 공격수로 도약했다.이를 바탕으로 스코틀랜드 셀틱으로 이적한 오현규는 1년 반 동안 12골을 터뜨리며 존재감을 내비쳤고, 2024-25시즌을 앞둔 여름 이적시장에서는 헹크로 둥지를 옮겨 벨기에에서도 12골 2도움으로 수준급 공격수로 성장하는 데 성공했다. 이번 시즌에도 활약은 이어졌다. 전반기 32경기서 10골 3도움을, 이후 베식타시로 이적해 8골 2도움으로 화끈한 감각을 자랑했다.데뷔 이후 꾸준한 성장 곡선을 그렸던 오현규는 현재 소속팀 베식타시에서 2025-26시즌을 기분 좋게 마무리했다. 이처럼 화끈한 감각을 자랑하고 있는 그는 이번 북중미 월드컵 최종 명단에 가볍게 합류, 생애 첫 월드컵 출격을 앞두고 있다.월드컵 본선 엔트리에 소집됐으나 사실 4년 전, 카타르 월드컵에도 동행했던 오현규였다. 파울루 벤투 감독은 당시 수원 소속으로 14골을 터뜨리며 펄펄 날았던 그의 잠재성을 눈여겨봤고, 26인이 아닌 훈련 파트너로 본선에 동행시켰다. 훈련을 열심히 소화했으나 아쉽게도 본선 경기 데뷔는 이뤄지지 않았고, 오현규는 아쉬움을 삼켜야만 했다.하지만, 4년이 지난 현재 상황은 상당히 다르다. 그는 카타르 대회 종료 직후 클린스만·황선홍(임시)·김도훈(임시)·홍명보 감독 체제를 거치면서 핵심 스트라이커로 도약했고, 월드컵 2·3차 예선에서는 11경기에 나서 4골을 터뜨리며 대표팀의 본선 진출에 혁혁한 공을 세웠다. 이처럼 직전 카타르 대회와 다른 입지를 자랑하고 있는 오현규는 28일(한국시간), 마이크 앞에 섰다.본인 루틴 이야기·고지대 적응 문제와 관련된 질문을 받은 오현규는 4년 전과 달라진 입지에 대해서는 "아직 제가 대표팀에서 주축 선수인지 중요한 선수인지 잘 모르겠다. 항상 처음 대표팀에 소집됐을 때 마음가짐으로 초심을 잃지 않으려 한다. 감독 님이 어떤 역할을 맡겨주시든 100% 수행할 수 있도록 준비하겠다"라며 겸손한 자세를 보여줬다.훈련 파트너로 참가한 조위제·강상윤·윤기욱에 대한 생각도 밝혔다. 4년 전 본인과 유사한 상황에 놓인 이들에 대해서 "파트너로 왔던 기억이 아직도 많이 난다. 세계적인 형들과 훈련장에서 공을 같이 찰 수 있다는 것만으로도 정말 기뻤다"라며 "꿈꿔왔던 대로 이렇게 오게 돼 하루하루 열심히 살았던 게 보답을 받은 것 같다"라고 했다.오현규는 생애 첫 월드컵에 대한 기대감을 나타냈다. 그는 "최악, 최선의 상황 등 복잡한 여러 상황을 많이 생각해 봤다. 결국 즐겨야 한다. 너무 재미있을 것 같다"라며 "월드컵이라는 무대를 너무 크게 생각하면 오히려 몸이 무거워질 것 같다. 해왔던 방식대로 준비해서, 지금까지 뛰었던 경기 중 하나라고 생각하려 한다"라고 각오를 다졌다.이처럼 인터뷰를 마친 오현규. 현재 대표팀에서 차지하는 비중과 임무는 상당히 막중하다. 최종 26인 중 가장 뜨거운 발끝 감각을 자랑하고 있는 자원은 바로 그이기 때문. 캡틴 손흥민은 MLS 개막 후 무득점에 시달리고 있고, 경쟁자이자 카타르 월드컵 '영웅' 조규성은 부상 회복 이후 이번 시즌 42경기서 7골을 터뜨렸으나 3월 이후 득점 소식이 끊겼다.결과적으로 이번 시즌 이적이라는 변수 앞에서도 18골 5도움이라는 압도적인 스탯을 쌓은 오현규의 활약이 월드컵 성패를 좌우할 것이라는 예측이 있는 상황. JTBC 해설로 월드컵에 나서는 '레전드' 박지성도 대회 첫 골 후보로 오현규를 꼽는 등 기대감이 상당하다.183cm의 신체 조건을 보유한 그는 연계·결정력 등을 모두 갖춘 육각형 공격수 중 하나다. 또한 상대 경합 과정에서도 절대 밀리지 않는 단단함을 보유하고 있고, 상대 수비 뒷공간을 파고드는 오프 더 볼 움직임도 상당히 탁월하다. 이는 뒷공간 수비에 약점을 보이는 멕시코와 상대적으로 후방이 불안한 남아공을 상대로 이러한 장점이 통할 가능성이 있다.실제로 지난해 9월, 미국에서 열렸던 멕시코와 평가전에서 오현규는 1골 1도움을 기록할 정도로 상당한 파괴력을 과시한 바가 있다. 그 역시 "멕시코랑 할 때 가장 기대된다. 홈에서 많은 야유가 있을 것이고, 얼마나 힘든 상황에 놓일지도 생각했다"라며 "복잡한 상황도 생각했는데, 즐겨야 한다. 한편으로는 너무 재밌을 거 같다"라고 결연한 각오를 다졌다.4년 전 예비 멤버로 월드컵 무대를 벤치에서 지켜봐야만 했던 소년이 현재는 대표팀 핵심 공격수로 성장해 생애 첫 본선을 앞두고 있다. 과연 오현규는 이번 북중미 대회에서 본인 가치를 증명하며 홍명보호의 토너먼트 진출을 이끌 수 있을까.한편, 홍명보호는 오는 31일 오전 10시(한국시간) BYU 사우스필드에서 피파랭킹 102위 트리니다드토바고와 소집 후 첫 번째 평가전을 치르게 된다.