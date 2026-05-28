'재즈 거인' 소니 롤린스, 색소폰 내려놓고 잠들다

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소니 롤린스의 걸작 < 색소폰 콜로서스(Saxophone Colossus) >벅스뮤직
공연 관람 횟수가 늘어남에 따라 재즈맨들의 성향에 대해 줄곧 생각하게 되는 요즘이다. 오차 적은 완벽주의적 곡조의 조 핸더슨에게선 진중하면서도 깐깐한 성격을, '워터멜론 맨(Watermelon Man)'의 유쾌한 선율을 빚어낸 허비 행콕에게선 짓궂은 장난기를 상상하는 식이다. 인스타그램 릴스에도 종종 등장하는, 동료를 째려보는 표정의 마일스에게선 실수를 용납지 않는 불같은 성미가 연상된다.
소니 롤린스에게선 '철인', '완벽주의자'의 이미지가 연상된다. "나 자신을 뛰어넘기 위해 매일 수련해야 한다"라는 어느 인터뷰 속 발언, 그리고 1986년 8월 뉴욕 콘서트에서 크게 넘어졌음에도 누운 채 꿋꿋이 특유의 묵직한 블로잉을 이어가던 모습에서는 긍정적 의미의 독기가 느껴졌다.
그의 독기를 입증한 또 하나의 일화. 피를 토해가며 판소리를 연마했다는 조용필처럼, 롤린스도 뉴욕 브루클린의 윌리엄스버그에서 철저한 수련을 거쳐 1962년 작 〈브리지(Bridge)〉로 다시 일어섰다. 〈콘시에르토(Concierto)〉로 유명한 기타리스트 짐 홀이 참여한 〈브리지〉는 롤린스의 1960년대 작품 중 으뜸으로 꼽히는 하드밥 수작이다. 현재 윌리엄스버그 브리지를 '소니 롤린스 윌리엄스버그 브리지'로 명명해 그의 문화·예술적 가치를 기리려는 프로젝트도 진행 중이다.
재기 이전의 명반을 꼽자면 역시 1957년 프레스티지에서 나온 〈색소폰 콜로서스(Saxophone Colossus)〉다. '거인'이라는 뜻의 'Colossus'라는 제목 그대로, 거장의 존재감을 아로새긴 이 작품에는 바하마 민요에 기초한 '세인트 토마스(St. Thomas)'와 독일 작곡가 쿠르트 바일의 명곡 '맥 더 나이프(Mack the Knife)'를 인용한 '모리타트(Moritat)' 등 친숙한 트랙이 많다. 재킷 속 롤린스가 카우보이 차림을 한 1957년 작 〈웨이 아웃 웨스트(Way Out West)〉, 그리고 레드 갈런드(피아노)·폴 체임버스(베이스)·필리 조 존스(드럼) 콰르텟으로 꾸린 1956년 작 〈테너 매드니스(Tenor Madness)〉도 필히 들어봐야 한다.
그가 1970년대에 득세했던 재즈 퓨전을 시도하지 않은 건 아니나, 애초에 변화 폭이 작았으며 그 스타일을 대변할 만한 밀도 있는 작품을 남기지는 못했다. 허비, 마일스와 대조되는 부분이다. 하지만 그는 2~3년 주기로 2000년대 중반까지 꾸준히 작품 활동에 몰두하며 한결같은 행보의 본보기가 되었다. 그가 직접 작곡해 스탠더드 반열에 오른 '독시(Doxy)'와, 동명의 레이블 Doxy에서 2006년 출반한 '소니, 플리즈(Sonny, Please)'가 마지막 정규작으로 남았다.