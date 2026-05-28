김도영 커리어의 전환점, 올 시즌이 더 중요한 이유

KIA 타이거즈

김도영에게 올시즌은 육체적, 정신적 안정감을 되찾는 시즌이 되어야한다.프로야구는 재능만으로 지배할 수 있는 무대가 아니다. 아무리 뛰어난 천재라도 긴 시즌을 버텨내는 법, 자신의 몸을 이해하는 법, 그리고 기대와 압박을 견디는 법을 배워야 진짜 스타가 된다. KIA 타이거즈 김도영(23, 우투우타)은 지금 그러한 과정을 지나고 있다.올 시즌 김도영의 성적은 타율 0.275, 홈런 14개(전체 1위), 42타점(공동 2위)으로 결코 나쁜 편이 아니다. 리그 평균을 훨씬 웃도는 생산성을 보여주고 있고, 여전히 경기 흐름을 바꾸는 능력도 존재한다. 하지만 팬들과 야구계는 아쉬움을 느낀다. 이유는 간단하다. 사람들은 이미 김도영에게 평범한 잘함이 아니라 '압도적인 지배'를 기대하기 시작했기 때문이다.한 경기에서 홈런과 도루, 호수비를 동시에 만들어내고, 상대 배터리를 흔들며 분위기 자체를 뒤집어버리던 그 폭발력. 팬들이 기억하는 김도영의 기준점은 이미 매우 높아졌다. 그래서 지금의 모습은 "못한다"기보다는 "김도영이라 아쉽다"는 반응으로 이어진다.그러나 현재의 김도영을 단순히 성적표로 평가하는 건 성급하다. 지금 그는 단순히 한 시즌을 치르는 것이 아니라, 선수 인생 전체를 좌우할 중요한 전환기를 지나고 있기 때문이다. 특히 최근 이범호 감독이 공개적으로 밝힌 '내년 유격수 전환' 계획은 단순한 포지션 변화 이상의 의미를 가진다.김도영 입장에서 올 시즌의 핵심은 기록 경쟁이 아니다. 건강하게 풀시즌을 소화하며 육체적, 정신적 안정감을 되찾고, 다음 단계로 도약할 준비를 마치는 데 있다. 어쩌면 2026시즌은 김도영 커리어 전체의 방향을 바꾸는 시간이 될 수도 있다.김도영을 향한 평가는 늘 극단적이다. 조금만 부진해도 우려가 커지고, 한 경기만 폭발해도 "역시 클래스가 다르다"는 말이 나온다. 그만큼 기대치 자체가 다른 선수들과 다르다.사실 이는 김도영 스스로 만든 기준이다. 데뷔 초부터 KBO리그에서 보기 드문 유형의 선수로 평가받았다. 빠른 발과 장타력을 동시에 갖췄고, 공격적인 주루 센스에 타격 재능까지 뛰어났다. 여기에 강한 어깨와 운동 능력까지 더해지면서 '한국 야구의 차세대 얼굴'이라는 평가를 받았다.특히 지난 2024 시즌에 보여준 폭발력은 엄청났다. 단순히 잘하는 수준이 아니라 상대 팀 전체를 흔드는 선수라는 인상을 남겼다. 한 번 살아나면 경기 흐름 자체가 바뀌었고, 상대 벤치가 수비 위치와 투수 운영까지 수정해야 할 정도였다. 그렇기에 지금의 모습은 상대적으로 평범하게 느껴진다.하지만 냉정하게 봐야 한다. 현재 김도영은 '부진'이라기보다 '조정 과정'에 있다. 특히 눈에 띄는 건 경기 운영 방식의 변화다. 예전에는 모든 플레이를 100% 폭발적으로 가져갔다면, 지금은 몸 상태를 체크하며 경기하는 느낌이 강하다. 전력 질주 상황이나 과감한 스타트에서 이전과는 미세한 차이가 보인다.이는 단순한 심리적 문제가 아니다. 반복된 햄스트링 부상과 체력 부담은 선수의 움직임 자체를 바꾼다. 스피드형 선수에게 가장 무서운 건 단순한 통증이 아니다. "또 다칠 수 있다"는 무의식적인 경계심이다. 그 순간부터 몸은 자연스럽게 브레이크를 건다. 평소 같으면 뛰어들 플레이에서 한 번 더 생각하게 되고, 무리한 움직임을 피하게 된다.김도영 역시 그런 과정을 겪고 있다고 볼 수 있다. 그래서 올 시즌 KIA 내부에서도 가장 중요하게 보는 건 기록보다 '풀시즌 완주'다. 경기 출전 리듬을 유지하고, 몸 상태를 꾸준히 관리하며, 시즌 전체를 버텨내는 경험 자체가 중요하다는 의미다.이는 단순히 올해 성적 때문이 아니다. 선수 생활 전체를 위한 투자에 가깝다. 실제로 리그를 지배했던 스타 선수들 역시 커리어 초반에는 비슷한 과정을 거쳤다. 재능만으로 야구하던 단계에서, 자신의 몸 상태와 체력을 조절하며 긴 시즌을 운영하는 단계로 넘어가야 진짜 슈퍼스타가 된다. 김도영은 지금 경계선 위에 서 있다.