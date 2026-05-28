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김도영 커리어의 전환점, 올 시즌이 더 중요한 이유

김도영 커리어의 전환점, 올 시즌이 더 중요한 이유

[KBO리그] 올 시즌 타율 0.275·홈런 14개 1위, 하지만 팬들은 "김도영답지 않다"

김종수(oetet)
26.05.28 13:21최종업데이트26.05.28 13:21
김도영에게 올시즌은 육체적, 정신적 안정감을 되찾는 시즌이 되어야한다.
김도영에게 올시즌은 육체적, 정신적 안정감을 되찾는 시즌이 되어야한다.KIA 타이거즈

프로야구는 재능만으로 지배할 수 있는 무대가 아니다. 아무리 뛰어난 천재라도 긴 시즌을 버텨내는 법, 자신의 몸을 이해하는 법, 그리고 기대와 압박을 견디는 법을 배워야 진짜 스타가 된다. KIA 타이거즈 김도영(23, 우투우타)은 지금 그러한 과정을 지나고 있다.

올 시즌 김도영의 성적은 타율 0.275, 홈런 14개(전체 1위), 42타점(공동 2위)으로 결코 나쁜 편이 아니다. 리그 평균을 훨씬 웃도는 생산성을 보여주고 있고, 여전히 경기 흐름을 바꾸는 능력도 존재한다. 하지만 팬들과 야구계는 아쉬움을 느낀다. 이유는 간단하다. 사람들은 이미 김도영에게 평범한 잘함이 아니라 '압도적인 지배'를 기대하기 시작했기 때문이다.

한 경기에서 홈런과 도루, 호수비를 동시에 만들어내고, 상대 배터리를 흔들며 분위기 자체를 뒤집어버리던 그 폭발력. 팬들이 기억하는 김도영의 기준점은 이미 매우 높아졌다. 그래서 지금의 모습은 "못한다"기보다는 "김도영이라 아쉽다"는 반응으로 이어진다.

그러나 현재의 김도영을 단순히 성적표로 평가하는 건 성급하다. 지금 그는 단순히 한 시즌을 치르는 것이 아니라, 선수 인생 전체를 좌우할 중요한 전환기를 지나고 있기 때문이다. 특히 최근 이범호 감독이 공개적으로 밝힌 '내년 유격수 전환' 계획은 단순한 포지션 변화 이상의 의미를 가진다.

김도영 입장에서 올 시즌의 핵심은 기록 경쟁이 아니다. 건강하게 풀시즌을 소화하며 육체적, 정신적 안정감을 되찾고, 다음 단계로 도약할 준비를 마치는 데 있다. 어쩌면 2026시즌은 김도영 커리어 전체의 방향을 바꾸는 시간이 될 수도 있다.

'못하지는 않지만'… 팬들이 원하는 건 평범한 스타가 아니다

김도영을 향한 평가는 늘 극단적이다. 조금만 부진해도 우려가 커지고, 한 경기만 폭발해도 "역시 클래스가 다르다"는 말이 나온다. 그만큼 기대치 자체가 다른 선수들과 다르다.

사실 이는 김도영 스스로 만든 기준이다. 데뷔 초부터 KBO리그에서 보기 드문 유형의 선수로 평가받았다. 빠른 발과 장타력을 동시에 갖췄고, 공격적인 주루 센스에 타격 재능까지 뛰어났다. 여기에 강한 어깨와 운동 능력까지 더해지면서 '한국 야구의 차세대 얼굴'이라는 평가를 받았다.

특히 지난 2024 시즌에 보여준 폭발력은 엄청났다. 단순히 잘하는 수준이 아니라 상대 팀 전체를 흔드는 선수라는 인상을 남겼다. 한 번 살아나면 경기 흐름 자체가 바뀌었고, 상대 벤치가 수비 위치와 투수 운영까지 수정해야 할 정도였다. 그렇기에 지금의 모습은 상대적으로 평범하게 느껴진다.

하지만 냉정하게 봐야 한다. 현재 김도영은 '부진'이라기보다 '조정 과정'에 있다. 특히 눈에 띄는 건 경기 운영 방식의 변화다. 예전에는 모든 플레이를 100% 폭발적으로 가져갔다면, 지금은 몸 상태를 체크하며 경기하는 느낌이 강하다. 전력 질주 상황이나 과감한 스타트에서 이전과는 미세한 차이가 보인다.

이는 단순한 심리적 문제가 아니다. 반복된 햄스트링 부상과 체력 부담은 선수의 움직임 자체를 바꾼다. 스피드형 선수에게 가장 무서운 건 단순한 통증이 아니다. "또 다칠 수 있다"는 무의식적인 경계심이다. 그 순간부터 몸은 자연스럽게 브레이크를 건다. 평소 같으면 뛰어들 플레이에서 한 번 더 생각하게 되고, 무리한 움직임을 피하게 된다.

김도영 역시 그런 과정을 겪고 있다고 볼 수 있다. 그래서 올 시즌 KIA 내부에서도 가장 중요하게 보는 건 기록보다 '풀시즌 완주'다. 경기 출전 리듬을 유지하고, 몸 상태를 꾸준히 관리하며, 시즌 전체를 버텨내는 경험 자체가 중요하다는 의미다.

이는 단순히 올해 성적 때문이 아니다. 선수 생활 전체를 위한 투자에 가깝다. 실제로 리그를 지배했던 스타 선수들 역시 커리어 초반에는 비슷한 과정을 거쳤다. 재능만으로 야구하던 단계에서, 자신의 몸 상태와 체력을 조절하며 긴 시즌을 운영하는 단계로 넘어가야 진짜 슈퍼스타가 된다. 김도영은 지금 경계선 위에 서 있다.

김도영이 유격수 전환에 성공하게 된다면 그 가치는 더욱 높아질 것이 분명하다.
김도영이 유격수 전환에 성공하게 된다면 그 가치는 더욱 높아질 것이 분명하다.KIA 타이거즈

이범호 감독이 그리고 있는 미래… '유격수 김도영' 프로젝트

최근 가장 큰 관심을 모으는 건 단연 김도영의 유격수 전환 가능성이다. 이범호 감독은 최근 인터뷰에서 김도영이 유격수 훈련을 하고 있으며, 다음 시즌부터 유격수로 활용할 계획을 가지고 있다고 밝혔다.

사실 김도영의 유격수 가능성은 오래전부터 거론됐다. 아마추어 시절 그는 유격수로 뛰며 뛰어난 운동 능력을 인정받았다. 넓은 수비 범위와 빠른 스텝, 강한 어깨는 유격수 자원으로서 충분한 장점을 보여줬다.

문제는 프로 무대였다. KBO리그 유격수는 단순히 수비를 잘한다고 맡을 수 있는 자리가 아니다. 경기 전체를 조율해야 하는 포지션이다. 타구 판단, 풋워크, 송구 정확성은 물론 체력 소모까지 엄청나다.

특히 공격 비중이 큰 선수에게 유격수는 부담이 클 수밖에 없다. 실제로 많은 강타자들이 유격수에서 다른 포지션으로 이동하는 이유도 여기에 있다.

그런데 KIA는 반대로 가고 있다. 이는 결국 김도영의 운동 능력과 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 뜻이다. 단순히 '좋은 타자'가 아니라, 공수 전체를 지배하는 완성형 타자로 키우겠다는 의도다.

이범호 감독 역시 당장 무리하게 추진하지는 않겠다는 입장이다. 올 시즌에는 기존 포지션을 중심으로 안정감을 유지시키고, 유격수 훈련은 병행하는 수준이다. 본격적인 전환은 내년 스프링캠프 이후가 될 가능성이 크다.

이는 매우 현실적인 판단이다. 현재 KIA는 김도영의 타격 생산성을 반드시 유지해야 한다. 유격수 적응 과정에서 타격까지 흔들린다면 팀 전력 전체에 부담이 생긴다. 따라서 지금은 욕심보다 안정이 우선이다.

하지만 장기적으로 보면 이야기가 달라진다. 만약 김도영이 유격수 자리에서 안정적으로 자리 잡는다면 그의 가치는 폭발적으로 상승할 수 있다. 공격형 3루수도 귀하지만, 공수 양면에서 리그를 지배할 수 있는 유격수는 훨씬 희귀하다.

KBO리그 역사에서도 공격과 수비, 주루까지 모두 갖춘 유격수는 많지 않았다. 김도영이 그 단계까지 올라선다면 단순한 스타를 넘어 시대를 대표하는 선수로 성장할 가능성이 충분하다.

김도영은 여전히 성장중인 선수다.
김도영은 여전히 성장중인 선수다.KIA 타이거즈

결국 핵심은 건강… 올 시즌이 중요한 진짜 이유

결국 모든 이야기는 하나로 연결된다. 건강이다. 김도영이 건강하게 풀시즌을 소화해야 하는 이유는 단순히 올해 성적 때문만은 아니다. 앞으로의 커리어 전체와 연결돼 있기 때문이다. 선수는 몸이 기억한다. 한 시즌을 건강하게 끝낸 경험은 다음 시즌 자신감으로 이어진다. "이 정도 강도로 뛰어도 괜찮다"는 확신이 생기면 플레이 자체가 달라진다.

반대로 반복된 부상은 선수의 움직임을 위축시킨다. 김도영처럼 폭발적인 스피드와 과감한 플레이가 장점인 선수일수록 더 그렇다. 몸에 대한 신뢰가 없으면 자신의 장점을 100% 활용할 수 없다.

그래서 지금 김도영에게 가장 중요한 건 무리한 기록 경쟁이 아니다. 시즌 전체를 안정적으로 치르며 자신의 몸 상태를 회복하고, 정신적인 안정감까지 되찾는 것이다. 그리고 그 과정을 거친 뒤 맞이할 내년은 완전히 다른 시즌이 될 수 있다.

유격수 전환이 본격적으로 이뤄지고, 몸 상태까지 안정된다면 김도영은 다시 한번 폭발적인 모습을 보여줄 가능성이 크다. KIA 역시 그러한 미래를 바라보고 있다. 당장의 몇 경기보다 중요한 건 향후 5년, 10년이다. 김도영이 건강한 상태로 자신의 재능을 완전히 폭발시킬 수 있는 환경을 만드는 것, 그것이 지금 KIA가 가장 신경 쓰는 부분이다.

때문에 올 시즌은 더더욱 완주가 중요하다. 겉으로 보기에는 다소 답답한 시간처럼 보일 수도 있다. 하지만 지금은 쏟아부을 때가 아니라, 더 강해지기 위한 성장의 단계다. 그리고 그 준비가 완성되는 순간, KBO리그는 다시 한번 '완전체 김도영'을 마주하게 될지도 모른다.

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