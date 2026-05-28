전지현은 항상 왜... 연상호 감독의 '군체' 몰입 깨는 장면

▲영화 <군체> 장면 ㈜쇼박스

권세정과 서영철은 서로 다른 방식의 외톨이다. 한 사람은 감정을 안으로 가두고 살아왔고, 다른 한 사람은 그것을 세상 밖으로 분출시킨다. 하지만 공설희(신현빈)는 조금 다른 인물이다. 그는 누군가와 관계를 맺고, 함께 살아가는 법을 아는 사람이다. 그래서 영화 속에서 가장 인간적으로 느껴지는 존재이기도 하다.



특히 인상적인 건 공설희가 권세정에게 손을 내미는 방식이다. 그는 남편의 전 아내였던 세정을 경계하기보다, 함께 살아남아야 하는 사람으로 바라본다. 위기의 순간 속에서도 서로가 가진 정보를 공유하고, 문제를 해결하기 위해 협력하려 한다. 영화는 그 과정을 통해 중요한 메시지를 던진다. 인간의 연대란 완벽한 이해에서 시작되는 것이 아니라, 불완전함을 인정하면서도 함께하려는 선택에서 시작된다는 것.



정부 관계자들과 연구진은 끝까지 서로를 믿지 못한다. 각자의 판단과 권력을 우선시하며 상황을 악화시킨다. 심지어는 최악의 상황에서 그들은 가장 먼저 도망친다. 하지만 공설희는 다르다. 그는 혼자 해결하려 하지 않는다. 자신이 모르는 것을 인정하고, 다른 사람과 연결되려 한다. 그래서 영화 속에서 가장 현실적인 희망처럼 보인다. 완벽한 군체가 아니라, 불완전한 인간들의 연대, 어쩌면 영화가 말하고 싶은 인간다움은 바로 그 지점에 있는 것인지도 모른다.



완벽한 연결은 정말 인간을 행복하게 만들까



<군체>는 겉으로 보면 전형적인 한국형 좀비 액션 영화처럼 보인다. 빠른 전개와 거침없는 액션, 폐쇄된 공간에서 밀어붙이는 긴장감은 분명 오락 영화로서 상당히 강력하다. 특히 영화는 초반부터 쉬지 않고 사건을 터뜨리며 빠르게 관객을 몰아붙인다. 덕분에 러닝타임 내내 집중력이 크게 흐트러지지 않는다.



연상호 감독은 <부산행>, <반도> 이후 다시 한번 좀비 장르로 돌아왔다. 그리고 이번 작품에서 가장 흥미로운 건 '군체 좀비'라는 설정이다. 단순히 물어뜯는 괴물이 아니라, 정보를 공유하는 집단 지성의 형태로 좀비를 확장시켰다는 점은 꽤 신선하다. 특히 AI와 집단지성, 초연결 사회가 화두가 된 지금 시대와 맞물리면서 영화가 던지는 문제의식은 의외로 꽤 날카롭게 다가온다. 인간은 앞으로 더 연결된 존재가 되기를 원할 텐데, 그 끝에는 무엇이 기다리고 있을까. 영화는 그 질문을 장르적 재미 안에 녹여냈다.



다만 아쉬움도 분명 존재한다. 영화가 속도를 지나치게 중요하게 여기다 보니 캐릭터 감정선이 충분히 전달되지 않는 순간들이 있다. 특히 지창욱이 연기한 캐릭터 최현식은 중반에 갑작스럽게 특전사처럼 싸움을 잘하는데, 그 과정이 설득력이 없게 느껴진다. 전지현 배우 역시 극한 상황 속 인물임에도 지나치게 깔끔한 비주얼이 반복적으로 눈에 들어온다. 지저분한 좀비들과 계속 마주하는 상황에서 이상한 느낌을 준다.



조연 캐릭터들의 활용 역시 다소 전형적이다. 누가 먼저 희생될지, 누가 이기적으로 변할지가 비교적 쉽게 예측된다. 그래서 몇몇 장면들에선 긴장감보다 익숙함이 먼저 느껴지기도 한다. 조금만 더 인물들 사이의 감정을 깊게 쌓았다면 영화가 주는 의외성과 재미가 높아졌을지 모른다.



우리는 앞으로 어떤 세상을 원하게 될까. 서로의 생각과 감정을 모두 공유하는 세상일까, 아니면 끝내 서로를 완전히 이해할 수 없더라도 불완전한 상태로 함께 살아가는 세상일까. 어쩌면 인간다움은 완벽한 연결이 아니라, 끝내 이해할 수 없는 타인 곁에 남으려는 선택 안에 있는지도 모른다. 적어도 <군체>는 그 질문을 꽤 재미있고 속도감 있게 끝까지 밀어붙이는 영화다. 팝콘 무비로도 충분히 만족스럽고, 극장에서 관람할 가치도 분명하다.



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