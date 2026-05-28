전지현은 항상 왜... 연상호 감독의 '군체' 몰입 깨는 장면

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
우리는 모두 개별적인 존재로 태어난다. 서로 다른 얼굴과 기억을 가지고 살아가고, 각자의 방식으로 세상을 이해한다. 그런데 이상하게도 인간은 끊임없이 누군가와 연결되기를 원한다. 혼자 있는 시간을 견디지 못하고, 마음을 나눌 사람을 찾고, 자신과 비슷한 취향과 감정을 가진 사람들 속으로 들어가 안정을 느낀다. 어쩌면 이것은 인간만의 특성이 아닐지도 모른다. 무리를 이루고 살아남으려 했던 동물적인 본능이 우리의 DNA 어딘가에 여전히 남아 있기 때문일 것이다. 그래서 우리는 학창시절 친구들과 작은 세계를 만들고, 커뮤니티를 만들고, 사랑을 하고, 가족을 만든다. 연결된다는 감각은 인간에게 생존만큼 중요한 감정처럼 느껴진다.
하지만 인간은 결코 완벽하게 연결될 수 없는 존재이기도 하다. 아무리 가까운 사이라도 서로의 생각을 100% 이해할 수는 없다. 밖으로 나오는 말은 언제나 불완전하고, 감정이 목소리로 설명되는 순간, 조금씩 변형된다. 내가 전한 마음은 상대 안에서 또 다른 방식으로 해석되고, 그렇게 우리는 서로를 이해하려 노력할 뿐 완전히 같은 존재가 되지는 못한다. 영화 <군체>는 바로 그 지점에서 시작한다. 인간은 왜 서로 연결되기를 원하면서도 끝내 완벽히 연결될 수 없는가. 그리고 만약 완벽한 연결이 가능해진다면, 우리는 과연 인간다움을 유지할 수 있을까. 영화는 좀비 장르라는 익숙한 틀 안에서, 의외로 꽤 철학적인 질문을 던진다.
[첫 번째 감정] 권세정의 외로움