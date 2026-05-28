박지현 "이효리 롤모델 삼아 캐릭터 완성, 들뜨고 흥분"

영화 <와일드 씽>은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휩쓸려 해체된 혼성 3인조 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 무대에 서기 위해 고군분투하는 이야기다.
박지현이 맡은 '도미'는 트라이앵글에서 홍일점이자 확신의 센터상이다. 마치 90년대부터 활동한 cool의 유리를 연상케 하고, 2000년대 활동한 핑클의 이효리도 교차된다. 팔색조 매력을 뽐내는 박지현의 색다른 변신에 이목이 쏠리는 이유다.
도미는 무대 위 상큼발랄함과 걸크러시 반전 매력을 뒤로하고 은퇴 후 재벌가의 며느리로 우아한 삶을 살아가는 인물이다. 20년 만에 트라이앵글 재결합 제안을 받고 억눌린 본능이 깨어나며 화려한 무대로 일탈을 시도하는 캐릭터다. 영화 관람 후 자연스럽게 흥얼거리는 음악의 중독성까지 오랜 잔상으로 남는다.
박지현은 드라마 <왕은 사랑한다>로 데뷔한 후 영화 <곤지암>으로 얼굴을 알려, 드라마 <브람스를 좋아하세요>를 지나 <재벌집 막내아들>, <재벌 X형사>에 참여했다. 청불 영화임에도 100만 관객을 동원하며 박지현의 색다른 모습을 보여주었던 <히든 페이스> 이후 또다시 청불 영화 <동화지만 청불입니다>를 선보였다.
비슷한 캐릭터와 장르를 선보인 적 없는 독보적인 행보에 성과도 따랐다. <히든 페이스>로 청룡영화상 여우조연상을 받고, 넷플릭스 시리즈 <은중과 상연>으로 백상예술대상 최우수 연기상 후보에 올라 대세를 인증했다.
지난 26일 종로구의 카페에서 <와일드 씽>의 박지현과 만나 다양한 질문을 주고받았다. 다음은 일문일답.
"청춘 섹시 이효리 롤모델"