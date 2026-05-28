박지현 "이효리 롤모델 삼아 캐릭터 완성, 들뜨고 흥분"

▲박지현 배우 롯데엔터테인먼트

-트라이앵글의 케미와 최성곤의 앙숙 케미도 관전 포인트다. 현장 분위기는 어땠나.

"트라이앵글은 데뷔도 절실했고 20년 후 재기를 꿈꾸며 무대로 향하는 과정은 더 절실했다. 캐릭터의 욕망과 절심함은 다르지만 목표가 같다. 여정 자체가 스토리이자 전개의 원동력이 되어준다. 현장에서 서로 진지하게 임했던 기억이다. 동원 선배님은 몇 시간 일찍 와서 브레이크 댄스로 중력을 거스르고 있었다. 단기간에 해내기 쉽지 않은 동작인데 대단한 연습벌레였고, 강한 독기를 배웠다. 정세 선배님은 성곤으로 분장한 모습을 보자마자 위협적으로 다가왔다. 까딱하다가는 트라이앵글이 묻히겠다고 생각했다. 가장 킹 받았던 인물은 태구 선배님인데, 셎터가 해야 할 법한 제스처를 다 뺏어가는 귀여움이 압도적이었다."



-코미디 장르의 어려움을 극복하고 <동화지만 청불입니다>에 이어 벌써 두 편의 영화를 선보였다. 코미디 장르의 매력은 무엇이라 생각하나.

"코미디는 웃음이 터지는 지점과 취향이 주관적이라 쉽지 않더라. 오케이 사인을 받아도 확신이 서지 않았다. 자신감이 붙지 않아서 계속 도전하고 확인받아야 하는 장르라고 생각했다. 손재곤 감독님은 잔잔한 호수같이 부드러운 분이시다. 상상하던 이미지와 다르셨는데 차분한 성격 속에서 재치와 유머가 등장하니 감탄할 뿐이었다."



-코미디 영화 중 추천할 만한 영화가 있다면.

"독백 오디션을 봤던 <이층의 악당>이나 <내 아내의 모든 것>, <아내가 결혼했다> 같은 장르의 한국 코미디 영화를 좋아한다. 해외 작품 중에서는 <해롤드 앤 쿠마>, <행오버>도 좋아한다."



-도미를 연기하며 성장한 지점은 무엇인가.

"도미를 만나며 자신감은 결여되고 자기 성찰은 많아졌다. 코미디는 하나가 부족해지면 와르르 무너진다는 걸 배웠다. 완벽하게 맞아떨어져야 모두가 공감하고 웃을 수 있더라. <와일드 씽>을 계기로 삼아 앞으로도 코미디 장르에 더 도전해 보려 한다. 이제 막 시작하는 배우라 앞으로 어떤 모습을 더 보여줄 수 있을지, 못하는 부분은 무엇일지, 어떤 성장을 할지 배우는 중이다."



-화려했던 전성기를 뒤로하고 완전체로 무대에 선 트라이앵글을 보면 뭉클하다. <와일드 씽>이 갖는 메시지는 무엇이라 보는가.

"한 번의 공연을 위해 달려가는 인물들의 과정, 그걸 또 결국 해내고야 마는 모습에 감동받을 것 같다. 코미디 영화는 모든 요소가 다 갖추어진 장르다. 인물의 절실함이 모든 인물에 부여되어 매끄럽게 이어진다. 말도 안 되는 캐릭터의 콜라보레이션이 시너지가 되어 웃음과 감동을 자아낸다. 관객도 잊고 지낸 꿈과 원하는 순간을 생각해볼 수 있겠다. 많은 분이 보셨으면 좋겠다."





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