"가지 말라는 데 왜 가냐"는 비난, 활동가의 존재 이유를 묻다

▲이어즈&이어즈스틸컷 BBC

드라마가 세상과 만나는 순간



지난 23일, 스페인 빌바오 공항에서 곤봉을 든 경찰이 활동가 등 자국시민 4명을 체포하는 사건이 발생했다. 경찰이 저항하는 활동가와 시민들에게 무차별적으로 곤봉을 휘두르는 모습이 찍힌 사진과 영상이 전 세계로 타전돼 큰 충격을 던졌다. 이들은 구호품을 싣고 가자지구로 향하던 '글로벌 수무드 선단(Global Sumud Flotilla)' 프로젝트에 참여한 활동가 및 그 지지자들로, 사건은 석방된 이들이 입국해 기자회견에 참석하기 직전에 발생했다.



한국인 활동가 김동현과 김아현이 탑승해 국내서도 화제가 된 글로벌 수무드 선단이다. 봉쇄된 팔레스타인 가자지구에 생필품을 전달하고, 이곳에서 자행되는 이스라엘의 전쟁범죄를 국제사회에 알리기 위한 목적으로 기획됐다.



가자지구로 향하던 선단은 이스라엘에 의해 불법으로 나포됐다. 탑승한 활동가들은 체포돼 구속됐다. 이스라엘은 자국의 정당한 해상 봉쇄라 주장하고 있으나, 이스라엘 영해가 아닌 공해상에서 나포가 진행됐다는 점에서 명백한 불법행위다. 국제사법재판소(ICJ)조차 지난해 이스라엘로 하여금 필수품 반입을 제한하는 게 위법이라며 구호활동을 보장하라 권고했을 정도다. 바스크 등 일부 지역을 제외한 유럽 대부분 국가가 이스라엘을 규탄하고 귀국한 활동가들을 크게 반기며 보도한 이유가 여기에 있다.



그러나 한국은 다르다. 이 글을 쓰는 이유가 여기에 있다. 이스라엘과 가자지구에 대한 가치판단 이전에 어째서 활동가란 정체불명의 민간인 남녀가 지구 반대편까지 가서 물의를 일으키느냔 시선이 이들에게 쏟아진다. 이디스에게 그러했듯 틀리지만은 않은 얘기다. 적어도 그 비판하는 이에게는 몹시 타당한 비판이정부의 여행자제 권고도 무시해가며 문제가 될 게 분명한 항해에 나서는 게 과연 정당하고 이로운 일인가 하는 비판이겠다.



활동가의 존재의의가 바로 여기에 있다. 오늘날 한국이 터 잡은 현대 국가체제는 세 발로 선 솥과 같다. 세 다리를 이루는 건 민주와 법치, 그리고 다원주의다. 두 발로는 설 수 없는 솥이 세 발이 되어 서로 의지하듯, 셋 모두가 다른 것이 감당할 수 없는 기능을 한다. 민주가 사회의 기틀을 마련하고, 법치가 질서를 세워 안녕을 지킨다면, 다원주의는 민주와 법치로는 이룰 수 없는 지속가능성을 감당한다. 민주와 법치가 사회를 동질한 구성원의 무균실로 이끌지 못하도록, 끊임없이 다른 시각과 가능성을 제시하는 일이 다원주의의 핵심가치다. 유전적 다양성이 진화로 이어지고, 균과 미생물이 공존할 때 면역 또한 강해지는 것과 같은 원리다. 제도가 자연의 질서를 모방한 결과다.



사회의 근본인 헌법 또한 변화한다. 변화하는 세상 앞에 오늘의 질서는 불변의 진리일 수 없다. 수많은 문제와 마주하여 해법을 내는 과정이 세상을 더 나은 곳으로 이끈다. 역사가 그를 입증한다. 활동가는 사회의 최전선에서 다른 구성원이 하지 못한 고민을 하는 존재다. 때로는 해외에서까지, 때로는 세계시민의 자세로 감각하고 고민하며 행동한다. 다른 생각과 행동, 말을 하기 위하여 더 탁월하거나 예의가 있어야 할 필요는 없다. 우리 사회가 두지 않은 곳에 시선을 던지고, 하지 않은 고민을 하도록 하는 것, 그것이 공동체를 더 풍요롭게 한다.



한국의 두 활동가가 받는 비난에 앞서 이들이 이 사회에서 갖는 가치를 생각해보아야 한다. 그러다보면 대륙 동쪽 끝 고립되어 점점 균일한 집단이 되어가는 듯한 섬나라 한국에서 이들 둘이라도 가진 게 얼마나 고마운 일인지 알 수 있을지도 모를 일이다. <이어즈&이어즈> 속 이디스 라이언스의 존재가 영국에 그러했듯이.



한번 생각해볼 일이다. 나와 다른 존재가, 그 다름을 드러내는 존재가 있어 얼마나 다행한가를.



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