"가지 말라는 데 왜 가냐"는 비난, 활동가의 존재 이유를 묻다

▲이어즈&이어즈
스틸컷BBC
더 똑똑할 필요도, 탁월할 이유도 없다
"정말 그럴(죽을) 줄 알았지" 이디스의 엄마
"이디스는 아무 것도 몰라" 이디스의 오빠
"대가는 내가 치른다고" 이디스의 새언니
"너희 고모는 멍청이야" 이디스의 오빠
<이어즈&이어즈>가 이 활동가를 다루는 자세가 놀랍다. 드라마는 그녀와 가장 가까운 가족들이 각자 집에서 TV로 뉴스를 보며 그녀에 대해 말하도록 한다. 제 집을 돌보지 않고 나간 그녀가 혼자서는 바꿀 수 없는 세상일에 개입하는 것을, 제 목숨까지 위태롭게 해 자식으로의 도리를 다하지 못하는 걸, 그녀가 비판하는 세상사에 대해서도 얼마든지 다른 시각이 있을 수 있단 걸, 심지어는 그녀가 세상사를 다 알 만큼 똑똑하지도 않다는 것까지 이야기하는 것이다. 왜 그렇지 않을까. 그녀는 틀릴 수 있다. 많은 이들이 그녀를 비판할 수도 있을 것이다.
그러나 이 드라마가 훌륭한 건 그 너머에 있다. 이디스 라이언스는 틀릴 수만 있는 게 아니다. 맞을 수도 있다. 모두가 그녀를 비판하기만 하는 것도 아니다. 그녀를 지지할 수도 있다. 무엇보다 그녀를 통해 한 번도 관심 가져본 적 없는 문제를 인식하게 된 이도 있을 수가 있는 것이다. 그녀의 조카처럼, 드라마 속 일어서는 많은 이들처럼 말이다.
이 드라마가 그저 남중국해 영유권 갈등, 미중 간 분쟁, 국제사회에서 핵무기 사용의 문제만 다루는 건 아니다. 드라마는 러시아와 우크라이나 간에 벌어진 전쟁과 우경화되는 정치지형과 민주국가에서 득세하는 극우파, 금융위기, 폭증하는 난민과 인권문제, 장애, 성소수자 등 다양한 문제를 담아낸다.
어느 것은 에피소드로 다루고, 또 어느 것은 언급하며, 그저 노출할 뿐 말하지는 않는 것도 있다. 사랑과 우정, 가족애와 연대, 또 성장의 이야기를 그리는 통상적 드라마임에도 이 드라마가 수많은 사회문제를 다루는 건 왜일까. 아마도 실재하는 문제를 외면하는 것이 답이 아님을 알아서일 때문일 테다. 우경화와 포퓰리즘, 그 토양이 되는 시민의 무관심과 무지의 범람 앞에서 가만히 있는 게 답이 될 수 없다는 확신이 깔려 있는 듯 보인다. 그리하여 당대 영국에, 또 온 세상에 던지는 메시지를 담아 생각하고 배우고, 그리하여 재앙으로 질주하길 멈추기를 당부하기로 한 것일 테다.
나는 이 드라마가 오늘의 한국에도 또한 유효하다 믿는다.