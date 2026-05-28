'크리스탈 팰리스' UEFA 컨퍼런스리그 첫 우승 감격... 마테타 결승골로 라요 바예카노 물리쳐

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크리스털 팰리스의 콘퍼런스리그 우승 세리머니 모습.1905년 창단한 크리스탈 팰리스가 지난 시즌 잉글리시 FA(축구협회)컵 우승에 이어 UEFA(유럽축구연맹) 컨퍼런스리그 우승 트로피까지 들어 올리며 창단 120년 역사상 최고의 시즌을 마무리했다. 이번 북중미 월드컵 프랑스 국가대표팀 공격수 명단에 이름을 올린 장-필립 마테타가 후반 결승골을 터뜨린 결승전이었다.올리버 글라스너(오스트리아) 감독이 이끌고 있는 크리스탈 팰리스 FC(잉글랜드)가 28일(한국 시간) 오전 4시 독일 라이프치히에 있는 라이프치히 스타디움에서 벌어진 2025-2026 UEFA 컨퍼런스리그 결승전에서 라요 바예카노 데 마드리드(스페인)를 1대 0으로 물리치고 이 대회 첫 우승의 영광을 안았다.2025-26 잉글리시 프리미어리그를 15위로 끝낸 크리스탈 팰리스는 이 결승전 시간이 흘러갈수록 더 좋은 득점 기회들을 만들어내며 1골 차 결과가 무색하게도 압도적인 공격력을 자랑했다. 전반 추가 시간 1분 아담 워튼의 날카로운 크로스를 받은 티릭 미첼의 다이빙 헤더슛이 라요 바예카노 골문을 살짝 벗어나기는 했지만 후반에 더 위력적인 슛들이 날아들 것이라고 예고하는 장면이었다.그리고 50분 5초에 천금의 결승골이 장-필립 마테타의 왼발로 나왔다. 핵심 미드필더 아담 워튼이 라요 바예카노 수비수들이 공간을 내주는 틈을 놓치지 않고 위력적인 왼발 중거리슛을 날렸는데 골키퍼 아우구스토 바탈라가 가까스로 쳐냈다. 바로 앞에 떨어진 공은 장-필립 마테타의 왼발 인사이드 결승골로 쉽게 들어갈 수밖에 없었다.유럽 클럽 대항전 첫 우승에 자신감을 얻은 크리스탈 팰리스 선수들은 여기서 멈추지 않고 추가골 기회를 더 만들었다. 56분에 예레미 피노가 오른발로 감아찬 직접 프리킥이 보기 드물게도 상대 골문 왼쪽 기둥과 오른쪽 기둥을 차례로 때린 뒤 흘러나올 정도로 박진감 넘치는 순간이 이어졌다.곧바로 1분 뒤에도 결승골 주인공 장-필립 마테타는 역습 기회에서 결정적인 왼발 슛으로 추가골을 터뜨리는 줄 알았지만 라요 바예카노 골키퍼 아우구스토 바탈라의 슈퍼 세이브로 뜻을 이루지 못했다. 이대로 결승전을 끝낼 수 없었던 라요 바예카노는 후반 추가 시간 5분도 다 끝날 시간에 공격수 알레망이 크리스탈 팰리스 페널티 에어리어 반원 위에서 노마크 오른발 중거리슛을 날렸지만 골문 왼쪽으로 벗어나고 말아 끝내 고개를 떨구고 말았다.크리스탈 팰리스의 일본 국가대표 미드필더 카마다 다이치는 2021-2022 시즌 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일) 소속으로 UEFA 유로파리그 우승에 이어 이번 컨퍼런스리그 우승 경력까지 추가하며 북중미 월드컵 본선 준비를 본격적으로 펼칠 수 있게 됐다.(5월 28일 목요일 오전 4시, 라이프치히 스타디움 - 라이프치히, 독일)[골, 도움 기록 : 장-필립 마테타(50분 5초,도움-아담 워튼)](3-4-3 감독 : 올리버 글라스너)FW : 예레미 피노(80분↔에반 게산),(76분↔외르겐 스트란트 라르센), 이스마일라 사르MF : 티릭 미첼, 카마다 다이치,, 다니엘 무뇨스DF : 제이디 칸보, 막센스 라크르아, 차디 리아드GK : 딘 헨더슨(4-2-3-1 감독 : 이니고 페레스)FW : 알레망AMF : 알바로 가르시아(70분↔알폰소 에스피노), 이시 팔라존(77분↔일리아스 아코마치), 호르헤 데 프루토스(70분↔세르지오 카멜로)DMF : 우나이 로페즈(62분↔페드로 디아스), 오스카 발렌틴(62분↔노벨 멘디)DF : 펩 차바리아, 파테 시스, 플로리안 레예우네, 안드레이 라티우GK : 아우구스토 바탈라2025-26(잉글랜드) 1-0 라요 바예카노(스페인)2024-25 첼시 FC(잉글랜드) 4-1 레알 베티스(스페인)2023-24 올림피아코스(그리스) 1-0 피오렌티나(이탈리아)2022-23 웨스트햄 유나이티드(잉글랜드) 2-1 피오렌티나(이탈리아)2021-22 AS 로마(이탈리아) 1-0 페예노르트(네덜란드)