'11경기10QS' 후라도, 2026 최고의 외국인 투수

삼성라이온즈

27일 SSG전 7이닝 1실점으로 호투한 삼성 선발 후라도삼성이 적지에서 SSG를 8연패의 늪에 빠트리며 선두 자리를 수성했다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 27일 인천 SSG 랜더스 필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 8안타를 터트리며 4-1로 승리했다. 전날 우천 취소로 하루 휴식을 취했던 삼성은 이날 깔끔한 투타 조화를 앞세워 SSG를 제압하며 이날 롯데 자이언츠에 8-6으로 승리한 2위 LG 트윈스에 승률 .005 앞선 선두를 유지했다(29승1무18패).삼성은 1-1로 맞선 5회 투런 홈런을 작렬한 박승규가 결승타의 주인공이 됐고 구자욱과 최형우도 나란히 멀티히트를 기록하며 타격감을 뽐냈다. 마운드에서는 9회 삼진 2개를 곁들이며 1이닝을 무실점으로 막은 김재윤이 세이브 단독 선두(12개)로 올라섰고 선발투수의 7이닝 1실점 투구가 돋보였다. 올 시즌 11번의 등판에서 무려 10번의 퀄리티 스타트를 기록하고 있는 아리엘 후라도가 그 주인공이다.야구에서 선발투수가 6이닝 이상을 3자책 이하로 막는 경우를 '퀄리티스타트'라고 표현한다. KBO리그에서는 에이스 투수가 경기 전체를 책임지는 게 당연했던 1990년대 중반까지만 해도 퀄리티스타트라는 개념이 거의 쓰이지 않았다. 하지만 '코리안 특급' 박찬호가 메이저리그에 진출하고 KBO리그에서도 선발과 중간, 마무리로 이어지는 투수 분업화가 정립되면서 퀄리티스타트의 중요성이 매우 커졌다.사실 매 경기 6이닝3자책을 기록하는 투수의 평균자책점은 4.50에 불과하다. 아주 나쁘다고 할 수는 없지만 그렇다고 특별히 뛰어난 성적도 아니다. 실제로 작년 10개 구단의 선발 평균자책점은 4.21이었고 롯데(4.87)와 NC 다이노스(5.12), 키움 히어로즈(5.13)를 제외한 7개 구단의 선발 평균자책점은 4.50을 넘기지 않았다. 이를 기준으로 하면 퀄리티스타트는 '평균이하'의 성적'이라고 할 수도 있다.하지만 팀마다 144경기의 장기 레이스를 치르고 경기마다 크고 작은 변수가 발생하는 야구에서 선발 투수가 6이닝 이상을 던지며 3자책 이하를 기록하는 것은 선발로서 자신의 임무를 충분히 해냈다는 것을 의미한다. 특히 한 시즌 내내 등판하는 경기마다 꾸준히 퀄리티스타트를 기록하는 투수는 그만큼 가치가 높아진다. 감독으로선 '계산이 서는' 투수가 있으면 그만큼 시즌 운영이 수월하기 때문이다.한국야구위원회가 퀄리티스타트 기록을 세기 시작한 2002년부터 작년까지 KBO리그에서 한 시즌 동안 가장 많은 퀄리티스타트를 기록한 투수는 2012년의 브랜든 나이트와 2020년의 라울 알칸타라(키움)였다. 2012년 평균자책점 1위(2.20) 나이트는 30경기에서 27번의 퀄리티스타트를 기록했고 20승을 따냈던 2020년의 알칸타라도 31경기에서 27번의 퀄리티스타트를 기록하는 꾸준함을 자랑했다.국내 투수 중에서는 '대투수' 양현종(KIA 타이거즈)이 대표적인 '퀄리티스타트 장인'이다. 양현종은 전성기 구간이었던 2014년부터 2022년까지 9년 연속 15개 이상의 퀄리티스타트를 기록했다. 같은 기간 양현종이 기록한 퀄리티스타트는 무려 148회에 달한다. '코리안 몬스터' 류현진(한화 이글스)은 2009년 8월 19일 삼성전부터 2010년 8월 17일 LG 트윈스전까지 29경기 연속 퀄리티스타트라는 대기록을 작성하기도 했다.파나마 출신의 후라도는 텍사스 레인저스와 뉴욕 메츠에서 활약하며 빅리그 3년 동안 12승16패5.97의 성적을 기록했고 2022년 11월 총액 100만 달러에 키움과 계약하며 KBO리그에 진출했다. 후라도는 KBO리그 첫 해부터 30경기에서 183.2이닝을 소화하며 11승 8패 2.65의 좋은 성적을 기록했지만 2022년 한국시리즈 준우승을 차지했던 키움이 최하위로 떨어지면서 후라도의 활약은 빛이 바랬다.시즌이 끝나고 키움과 총액 130만 달러에 재계약한 후라도는 2024년 평균자책점이 3.36으로 다소 높아졌지만 리그에서 가장 많은 23번의 퀄리티스타트를 기록하며 2년 연속 두 자리 승 수를 기록했다. 하지만 키움은 외국인 타자 2명을 영입하기 위해 리그에서 가장 안정적인 선발투수 중 한 명이었던 후라도와의 재계약을 포기했고 후라도는 2024년 12월 한국시리즈 준우승팀 삼성으로 이적했다.삼성 유니폼을 입은 후 후라도의 투구는 더욱 견고해졌다. 작년 리그에서 가장 많은 197.1이닝을 소화하며 2년 연속 최다 퀄리티스타트(23회)를 기록한 후라도는 15승 8패 2.60의 성적을 올리며 삼성의 에이스로 맹활약했다. 비록 가을야구 성적은 4경기 3패 4.29로 아쉬웠지만 삼성이 리그에서 가장 믿을 만한 선발투수 후라도와의 재계약을 망설일 이유는 없었고 작년 11월 후라도와 총액 170만 달러에 재계약했다.월드베이스볼클래식(WBC)을 위해 몸을 일찍 만들어 푸에르토리코전에서 5이닝 무실점을 기록한 후라도는 올 시즌에도 최고의 투구를 이어가고 있다. 시즌 개막 후 9경기 연속 퀄리티스타트를 기록한 후라도는 21일 kt 위즈전에서 5.2이닝2실점으로 10경기 연속 퀄리티스타트가 무산됐다. 하지만 후라도는 27일 SSG전에서 7이닝5피안타2사구3탈삼진비자책1실점 호투로 시즌 10번째 퀄리티스타트를 기록했다.후라도는 올 시즌 연이은 호투 행진에도 좀처럼 승운이 따르지 않으며 3승에 머물러 있다. 하지만 후라도는 가장 먼저 70이닝을 돌파하며 평균자책점(2.17)과 이닝(70.2이닝), 퀄리티스타트(10회) 부문에서 독보적인 선두를 달리고 있다. 다승 공동 19위에 불과한 후라도가 작년의 코디 폰세(토론토 블루제이스) 같은 '슈퍼 에이스'가 없는 올 시즌 KBO리그 최고의 외국인 투수로 불리기에 손색이 없는 이유다.