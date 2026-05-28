'디펜딩 챔피언' 아르헨티나, 출항 전부터 부상 주의보... 2연패 최대 변수 되나

디펜딩 챔피언 아르헨티나에 부상 주의보가 발령됐다.27일 오후(한국시간) 영국 현지 매체 <골닷컴>은 "리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀의 부상자 명단이 점차 늘어나고 있다"라며 "부상 문제는 선수단 전반에 걸쳐 발생하고 있으며, 스칼로니 감독은 6월 2일 최종 명단 발표를 앞두고 큰 고민에 빠졌다"라고 보도했다.이어 매체는 "부상 악재로 인해 코칭 스태프는 온두라스와 아이슬란드와의 평가전을 앞두고 비상 계획을 세워야 한다"라며 아르헨티나가 2주 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준비에 골머리를 앓고 있다고 했다.디펜딩 챔피언이자 월드컵 2연패를 노리고 있는 아르헨티나에 비상이 걸렸다. 직전 카타르 월드컵은 그야말로 이들의 축제였다. '핵심' 리오넬 메시를 필두로 3번째 우승 트로피를 간절하게 원했던 가운데 1차전 사우디아라비아에 1-2로 무너지는 루사일 참사를 경험했지만, 이후 압도적인 페이스를 선보이면서 클래스를 과시했다.2차전에서 폴란드·멕시코를 차례로 제압하며 16강으로 향했고, 여기서도 호주에 2-1 승리를 챙기면서 활짝 웃었다. 이어 네덜란드(8강)·크로아티아(4강)를 누르고 결승 무대에 오른 아르헨티나는 승부차기까지 가는 혈투 끝에 프랑스를 격파하면서 가슴 위에 세 번째 별을 새기는 데 성공했다. 월드컵 이후에도 상승 곡선은 계속됐다.스칼로니 감독 체제 아래 2024년 미국에서 개최됐던 코파 아메리카에서 콜롬비아를 격파하고 대회 2연패에 성공하면서 '전성시대'를 활짝 열었다. 이에 힘입어 북중미 월드컵 지역 예선에서도 압도적인 힘을 발휘했다. 18경기를 치르며 12승을 따냈고, 일찌감치 조 1위로 본선 직행권을 손에 넣었다.특히 18경기에서 31골과 단 10실점이라는 어마어마한 조직력과 짜임새를 선보인 부분은 스칼로니 감독 체제 아르헨티나가 얼마나 강력함을 자랑하는지 단번에 보여주는 지표였다. 지역 예선 이후 행보도 훌륭했다. 평가전을 치렀던 이들은 베네수엘라·푸에르토리코·앙골라·모리타니·잠비아에 연승 행진을 내달리며 이번 북중미 대회 2연패에 대한 기대감을 키워왔다.하지만, 핵심 자원들의 부상 우려 소식이 들려오면서 목표로 향하는 데 다소 불안감이 증폭되고 있다. 가장 먼저 정신적 지주이자 '레전드' 리오넬 메시가 햄스트링 부상으로 쓰러졌다는 내용이다. 이번 시즌 MLS 인터 마이애미 소속으로 12골 7도움을 기록하며 리그 최다 공격 포인트 순위 1위에 자리하고 있는 그는 휴식기 직전 마지막 리그 경기서 불편함을 호소했다.지난 25일(한국시간) 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 필라델피아와 맞대결에서 2도움을 올리며 쾌조의 컨디션을 자랑한 이후 후반 28분 교체되었는데, 햄스트링 쪽에 불편함을 호소했다. 이후 구단은 공식 성명문을 통해 "왼쪽 햄스트링에 근육 피로와 관련된 과부하가 왔다"라며 심각한 부상임이 아니라고 일축했으나 대회 시작 전 이런 소식은 가슴을 철렁이게 했다.다소 가벼운 부상으로 회복까지는 1~2주 정도 소요되지만, 개막이 2주 앞으로 다가온 시점 이는 상당히 치명적으로 다가올 수 있다. 햄스트링 부상 자체가 재발 확률도 매우 높을뿐더러 만 38세에 접어든 메시의 나이와 상태를 고려했을 때, 대회 1차전이 열리는 알제리전(17일·한국시간)까지 정상적인 컨디션으로 돌아올 수 있을지는 다소 의문이다.스칼로니 감독 역시 "우리 모두 메시가 완전히 회복된 상태로 대표팀에 합류하기를 바랐지만, 현실은 그렇지 않다"라며 우려를 표했다. 메시에 이어 주전 수문장 에밀리아노 마르티네스(A.발라) 역시 부상으로 현재 정상적인 컨디션이 아니다. 지난 21일(한국시간) 이스탄불에서 열렸던 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 리그 결승전에 출격한 그는 경기 직전 부상을 당했다.워밍업 도중 오른손 약지가 골절되는 부상을 입었고, 무리없이 결승전 경기를 소화하며 소속팀인 아스톤 빌라의 우승을 이끌었으나 이어진 맨체스터 시티와 리그 최종전에서는 결장하면서 우려를 낳았다. 다행히 1차전 출격은 가능할 것이라는 외신들의 전망이 이어지고 있지만, 부상 회복이 더딜 시 이는 상당히 골머리를 앓을 전망이다.마르티네스는 2021년 코파 아메리카 우승을 필두로 2022 카타르 월드컵·2024 코파 아메리카에서 3회 연속 메이저 대회 우승을 이끈 핵심이다. 195cm의 확실한 신체 조건을 바탕으로 놀라운 반사 신경이 강점인 그는 큰 경기에서도 본인의 플레이하는 점이 최대 특기다. 특히 프로 데뷔 후 결승전에 올라갈 시, 단 한 차례도 지지 않을 정도의 강심장을 보유하고 있다.골키퍼에 이어 수비 핵심인 크리스티안 로메로 역시 부상 회복이 더딘 상황이다. 이번 시즌 토트넘 주장으로 아쉬운 활약을 선보이며 비판을 피하지 못했지만, 그는 여전히 아르헨티나 핵심 자원이다. 메이저 대회 3연패 주역이며 지역 예선에서도 15경기에 나서 팀의 본선행을 이끌었다. 근육 부상으로 4월 이후 공식전 출전이 없는 그는 복귀해도 감각이 우려된다.이외에도, 우측면 수비 나우엘 몰리나(AT 마드리드)와 좌측 수비 중심 몬티엘(리버 플레이트) 역시 근육 부상으로 인해 제 컨디션이 아니며 또 이번 시즌 세리에A 코모에서 13골 7도움으로 확실한 '재능'을 선보인 니코 파스도 무릎 부상으로 전력에서 이탈했다. 이에 더해 측면에서 차이를 만들 수 있는 니콜라스 곤잘레스(AT 마드리드)도 근육 파열 부상에서 회복하고 있는 상황.결과적으로 골키퍼부터 수비·공격까지 모든 포지션에서 부상자가 발생한 가운데 스칼로니 감독은 아쉬움을 표했다. 그는 "메시뿐만 아니라 많은 선수가 아직 부상에서 완전히 회복하지 못했다. 지금 우리의 최우선 과제는 선수들의 재활을 통해 월드컵에 최상의 컨디션으로 출전할 수 있도록 하는 거다"라고 답했다.한편, 아르헨티나는 최종 명단 발표 이후 곧바로 미국으로 건너가 내달 7일(한국시간) 미국 텍사스에서 온두라스와 평가전을 치르고 이어 10일에 아이슬란드와 최종 점검을 가지게 된다.