'WC 최종 명단 발표' 포체티노, 미국 대표팀 이끌고 월드컵서 반전 드라마 작성할까

감독 커리어 중 최대 위기를 맞고 있는 마우리시오 포체티노 감독이 북중미 월드컵에 나설 최종 26인을 선발했다.마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 미국 축구대표팀은 27일(한국시간) 미국축구협회(USSF) 공식 채널을 통해 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'에 나설 최종 26인을 발표했다. 선발된 선수들은 브루클린 다리를 배경으로 설치된 무대로 나와 자국 유니폼을 들고 선발의 기쁨을 누린 가운데 포체티노는 기자 회견을 통해 선발 이유를 자세하게 설명했다.그는 "이번 월드컵에서 성공을 거두는 데 도움이 될 최고의 26인 명단이라고 확신한다. 매우 어려운 결정이었지만, 이 여정에 함께해 준 모든 선수에게 감사하다"라며 "이 선수단은 매우 집중되어 있으며, 미국을 대표하여 팬들과 국민을 자랑스럽게 할 만한 경기력을 보여주기 위해 모든 것을 쏟아부을 준비가 됐다"라고 출사표를 던졌다.최종 26인 명단에는 자국에서 활약하고 있는 8명과 해외에서 활약하고 있는 18명으로 이뤄졌고, 나름 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 수문장에는 과거 프리미어리그에서 활약했던 맷 터너(뉴잉글랜드)와 MLS 최고 골키퍼인 맷 프리즈(뉴욕)·크리스 브래디(시카고)가 선발됐다. 수비진에는 익숙한 이름들이 대거 포진했다.바르셀로나 출신 세르지뇨 데스트(PSV)를 필두로 크리스 리처즈(C.팰리스)·안토니 로빈슨(풀럼)·알렉스 프리먼(비야레알)·조 스컬리(묀헨글라트바흐) 등이 포체티노 감독의 선택을 받았다. 미드필더에는 타일러 애덤스(본머스)·조반니 레이나(묀헨글라트바흐)·웨스턴 맥케니(유벤투스)·말릭 틸만(레버쿠젠)과 같은 유럽 빅리그에서도 쟁쟁한 실력을 뽐내는 선수들이 선발됐다.공격진 역시 화려하다. '캡틴' 크리스천 풀리식(AC밀란)을 시작으로 리카르도 페피(PSV)·브렌든 애런슨(리즈 유나이티드)·발로건(AS모나코)·티모시 웨아(마르세유)와 같이 이번 시즌 유럽 중심부에서 인상적인 활약상을 선보인 자원들이 자국에서 열리는 월드컵에 나설 기회를 잡았다. 이처럼 안방에서 최고 성적을 노리는 가운 포체티노의 지휘력에 이목이 쏠리고 있다.1972년생으로 포체티노 감독은 선수 시절 PSG·에스파뇰·보르도 등과 같은 유럽 명문 구단에서 활약, 아르헨티나 대표로 2002 한일 월드컵에도 출격하며 명성을 쌓았다. 선수 은퇴 이후에는 지도자로 변신해 에스파뇰·사우스햄튼에서 괄목할 만한 지도력을 선보였고, 2014-15시즌을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 둥지를 옮기면서 전성기를 보냈다.부임 직후 5위를 기록한 포체티노 감독은 이후 3위·2위·3위를 기록하며 만년 중위권에 머물렀던 토트넘을 프리미어리그 상위권 팀으로 만들었고, 2018-19시즌에는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전으로 이끌면서 새로운 역사를 작성하기도 했다. 또 대표팀 핵심 공격수 손흥민을 완성형 포워드로 성장시키면서 국내 팬들과도 친숙한 이미지를 쌓았다.하지만, 이후가 문제였다. 2019-20시즌 개막 직후 12라운드까지 3승 5무 4패라는 부진한 성적을 거두면서 끝내 토트넘에서 경질됐다. 경질된 이후 1년이 넘는 기간 동안 야인 생활을 보낸 포체티노는 2021년 1월, 위기에 봉착한 친정 PSG 사령탑으로 선임됐으나 우승 트로피를 릴에게 내주는 등 고전을 면치 못했고, 2021-22시즌 종료 후 조기 퇴진을 해야만 했다.이어 지휘봉을 잡은 첼시에서도 마찬가지였다. 2023-24시즌을 앞두고 프리미어리그로 복귀했으나 부진의 골이 깊어졌고, 끝내 6위에 그치면서 다시 팀을 떠나야 했다. 토트넘 이후 지도자 능력을 제대로 보여주지 못하고 있는 상황 속 2024년 9월, 북중미 월드컵 개최국이자 최고 성적 갱신을 노리는 미국이 그에게 손을 내밀면서 생애 첫 대표팀 사령탑에 올랐다.커리어 하락세를 달리고 있었으나 포체티노를 향한 기대감을 상당했다. 프리미어리그·라리가·리그앙과 같은 유럽 빅리그를 두루 거치면서 풍부한 경험이 있었고, 특히 유럽 대항전과 같은 토너먼트에서도 강력함을 보여줬기 때문. 그러나 미국 지휘봉을 잡고도 완벽한 레이스를 선보이지 못하고 있다.첫 시험대였던 2023-24 북중미 네이션스리그에서는 자메이카를 격파하고 4강에 올랐으나 한 수 아래 전력으로 평가받았던 파나마에 0-1로 충격 패배하면서 결승 진출에 실패했다. 이는 네이션스리그 출범 이후 처음으로 결승에 도달하지 못한 결과다. 이에 더해 3~4위전에서도 캐나다에 무너지면서 자존심을 구겼다.이에 그치지 않았다. 지난해 6월, 자국에서 열렸던 2025 골드컵에서는 아이티·코스타리카·과테말라를 차례로 제압하고 결승에 올랐지만, 최대 '라이벌' 멕시코에 무너지면서 우승 트로피를 헌납했다. 또 이어 열린 9월 평가전에서는 홍명보호에 0-2로 덜미가 잡히면서 여론은 더욱 험악해졌다.이후 호주·파라과이·우루과이를 연이어 제압했으나 지난 3월, 최종 명단 발표 직전 평가전에서 벨기에에 무려 2-5 완패·포르투갈에 0-2 패배를 당하면서 자국 내에서 포체티노 감독에 대한 기대감은 더욱 식었다. 결과도 결과지만, 경기력 자체에도 의문 부호가 붙는 상황이다. 부임 이후 포체티노는 3-4-3, 5-3-2, 4-3-3, 4-2-3-1과 같은 포메이션을 돌려 사용했다.직전 3월 평가전 일전에서도 벨기에 상대로는 4-2-3-1 전형을 택했고, 포르투갈전에서는 4-3-3을 사용하는 모습이었다. 지난해 9월·10월·11월 평가전에서는 3백·4백·5백을 번갈아 활용하며 플랜 A를 제대로 구축했는지에 대해서 비판을 받기도 했다. 공격에서는 25경기에서 40골을 넣을 정도로 화끈함을 자랑했지만, 정작 비슷한 체급의 상대를 만나면 침묵했다.수비 역시 상당한 문제점을 노출하고 있다. 데스트·리처즈·로빈슨 등과 같은 훌륭한 카드가 손에 있지만, 25경기에서 총 34골을 내주고 있으며 무실점 경기는 단 6회에 불과했다. 특히 2실점 이상 내준 경기는 무려 10번이나 될 정도로 후방에서 상당히 불안정한 모습을 보여주고 있는 포체티노 감독의 미국 대표팀이다.플랜 A가 확정되지 않은 상황 속 경기력 자체 역시 낙제점을 받고 있는 포체티노 감독은 북중미 월드컵이 지도자 커리어에 있어서 최고 분수령이 될 전망이다. 유럽 빅리그 복귀를 꿈꾸고 있는 그로서는 이번 대회를 통해 상대적 약체인 미국 대표팀을 이끌고, 선전을 하게 될 시에는 경력 반등의 시발점과 같은 역할을 해낼 수 있다. 반면, 반전 드라마를 집필하지 못한다면 물거품이 될 것.월드컵에서 반전을 꿈꾸고 있으나 현실은 그리 녹록지 않다. D조에 속한 이들은 파라과이·호주·튀르키예를 차례로 마주하게 된다. 막강한 1강이 없는 상황 속 물고 물리는 상황이 펼쳐질 것으로 예상되는 가운데 자칫 잘못하면 조별리그 탈락이라는 소용돌이 안에 놓일 수가 있다. 또한 직전 카타르 월드컵에서 그렉 버홀터 감독이 악조건 속에서도 16강이라는 결과물을 만들었기에 부담 역시 상당히 큰 상황.이런 가운데 지난 3월 A매치 2연전 패배 이후에는 포체티노 감독의 미국 대표팀과 관련해서 우려된 목소리가 섞인 해외 매체들의 보도가 연이어 나오기도 했다. <더 가디언즈>는 "무엇보다 가장 우려스러운 점은 이번 A매치 기간이 미국 대표팀의 월드컵 토너먼트 진출 가능성을 뒷받침하는 새로운 증거를 제시했다고 보기 어렵다는 것"이라며 강력하게 비판했다.이어 매체는 "월드컵은 선수와 감독의 업적에 지대한 영향을 미치는 대회이며, 특히 자국에서 개최될 때는 더욱 그렇다. 선수들이 포체티노 감독의 다양한 훈련 방식을 통해 배우고 있다면, 이제 상상할 수 있는 가장 중요한 경기에서 그 실력을 증명해야 할 것이다"라고 본선에서 성과가 나오지 않게 된다면 커리어 분기점이 될 수 없다는 점을 명확하게 지적했다.이제 본선까지 시간이 얼마 남지 않았다. 과연 포체티노 감독은 현재 우려 섞인 시선을 180도 뒤집고 월드컵에서 반전을 선사할 수 있을까.한편, 미국 대표팀은 애틀란타에 있는 베이스 캠프에서 본격적인 대회 준비에 나서며, 6월 1일 샬럿에서 세네갈, 6월 7일 시카고에서 독일과 A매치를 통해 마지막 평가전을 치르게 된다.