7경기 만에 승리투수가 된 삼성 에이스 후라도

삼성라이온즈

27일 SSG전 7이닝 1실점으로 호투한 삼성 선발 후라도4월 16일 대전 한화전 이후, 7경기 만에 승리투수가 되는 쾌거를 거뒀다. 그의 활약에 힘을 입어 삼성은 SSG를 4 vs. 1로 꺾고 1위 수성을 유지할 수 있었다. 삼성 승리의 주역, 선발투수 후라도다.후라도는 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 시즌 4번째 맞대결에서 선발로 나와 7이닝 5피안타 2사사구 3탈삼진 1실점(비자책)으로 QS+ 투구를 선보였다. 시즌 3승을 거뒀다.시작은 불안했다. 1회말 1사 이후 정준재에게 내야 안타를 허용했다. 하지만 에레디아와 김재환을 모두 땅볼로 처리하며 이닝을 마무리 지었다.2회와 3회를 삼자범퇴로 막은 후라도는 4회에 실점을 허용했다. 에레디아의 사구와 한유섬의 안타로 2사 1, 3루를 허용했다. 최지훈의 타석 때 땅볼 유도에 성공했으나 1루수 디아즈의 포구 실책이 나오면서 선취점을 헌납했다. 스코어는 0 vs. 1. 하지만 오태곤을 2루수 땅볼로 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.후라도의 역투를 삼성 타선도 알았을까. 5회초 1사 1루 상황에서 박승규의 역전 2점 홈런이 터지면서 스코어는 2 vs. 1이 되었다.하지만 5회말 후라도도 흔들리기 시작했다. 선두타자 안상현의 볼넷과 이지영의 희생 번트, 박성한의 땅볼로 2사 3루가 되었다. 하지만 정준재를 중견수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회에는 1사 이후 김재환에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 한유섬과 최지훈을 모두 뜬공으로 처리하며 이닝을 마쳤다.7회에는 선두타자 오태곤에게 안타를 허용했다. 뒤이어 안상현의 3루수 땅볼로 1루 주자 오태곤이 아웃되었다. 여기서 안상현은 2루 도루를 감행했으나 강민호가 도루 저지를 성공하며 2사 주자가 없어지는 상황이 되었다.하지만 SSG는 만만치 않았다. 이지영이 곧바로 안타를 치면서 2사 이후에 주자가 출루했고, SSG는 대주자 홍대인으로 바꿨다. 여기서 후라도의 야구 센스가 발동되었다. 1루 견제에 대주자 홍대인이 걸려버렸고, 결국엔 아웃이 되었다.8회 삼성은 투수를 배찬승으로 바꾸며 불펜을 가동했다. 삼성 불펜은 깔끔했다. 8회 배찬승, 9회 김재윤이 차례대로 올라와 1이닝 무실점으로 호투하며 후라도와 팀의 승리를 지켰다.