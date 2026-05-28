한국 MMA 새 희망 뜬다… 송영재·임관우, UFC 계약 도전

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아오이 진과 송영재의 페이스오프UFC 제공
한국 MMA가 다시 한 번 세계 최대 무대 UFC를 향한 도전에 나선다. 페더급 송영재(30)와 임관우(24)가 그 주인공으로 둘은 아시아 최고 유망주들이 집결하는 'ROAD TO UFC'에서 UFC 계약을 향한 첫 관문에 들어선다.
28일(한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 있을 'ROAD TO UFC 시즌5 오프닝 라운드: 데이1'은 UFC가 직접 주관하는 아시아-태평양 지역 토너먼트다. 각 체급 우승자에게 UFC 계약이 주어지는 만큼 사실상 '아시아판 UFC 등용문'으로 불린다.
올해 역시 한국, 일본, 중국, 몽골, 호주 등 각국 정상급 유망주들이 총출동하며 치열한 생존 경쟁을 예고하고 있다.
특히 이번 대회는 30일 열리는 UFC 마카오 대회와 연계된 초대형 이벤트로 진행된다. UFC는 최근 아시아 시장 확대에 속도를 내고 있으며, 중국과 한국, 일본을 중심으로 한 동아시아 파이터 발굴에 공을 들이고 있다. 이런 흐름 속에서 한국 선수들의 활약 여부는 UFC 아시아 전략에서도 적지 않은 의미를 갖는다.
'김동현 제자' 송영재, 일본 챔피언 넘어 UFC 정조준
국내단체 AFC 페더급 잠정 챔피언 송영재는 이번 대회 제4경기에서 일본 딥(DEEP) 페더급 챔피언 아오이 진(16승 1무 6패)과 맞붙는다.
송영재는 한국 MMA 팬들에게 '슈퍼루키'로 불리며 빠르게 성장해왔다. 특히 전 UFC 웰터급 랭커 '스턴건' 김동현의 제자로 잘 알려져 있다. 현재 UFC에서 활약 중인 고석현과 같은 팀에서 훈련하며 세계 무대를 준비해왔다.
그는 경기 전 인터뷰에서 "미안하지만 내 희생양이 될 것이다. 반드시 준결승을 넘어 우승까지 가겠다"며 강한 자신감을 드러냈다.
상대 아오이 진 역시 만만치 않은 강자다. 풍부한 경험과 끈질긴 압박이 장점이다. 특히 그는 지난해 ROAD TO UFC 시즌4에서 송영재의 팀메이트 윤창민에게 판정패한 뒤 절치부심해왔다. 때문에 "팀메이트에게 복수하겠다"고 선언하며 강한 승부욕을 보이고 있다.
해외 MMA 매체와 팬 커뮤니티에서도 송영재에 대한 기대감은 상당하다. 한 미국 종합격투기 사이트는 경기 예측 투표에서 송영재 우세 의견이 압도적으로 높다고 전했다. 일부 해외 팬들은 "결승까지 갈 가능성이 높은 선수"로 송영재를 지목하기도 했다.
전문가들은 송영재의 가장 큰 강점으로 '완성형 밸런스'를 꼽는다. 타격과 그래플링 모두 안정적이고 경기 운영 능력도 뛰어나다는 평가다. 최근 UFC가 단순 피니셔보다 경기 전체를 컨트롤할 수 있는 선수들을 선호한다는 점 역시 긍정적인 요소다.
만약 송영재가 이번 시즌 우승에 성공한다면, 한국 페더급 전력에도 큰 힘이 될 전망이다. 현재 UFC 한국인 파이터 계보는 정찬성 은퇴 이후 새로운 스타 탄생에 대한 갈증이 커지고 있는 분위기다. 송영재는 그 대안 중 하나로 꼽힌다.